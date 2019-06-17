【消委會反式脂肪】1件千層蛋糕超薯條3倍　每天可吃多少不超標？

今次消委會報告公布市面上75款非預先包裝食品的反式脂肪含量測試結果，發現一件「Lady M」千層蛋糕的反式脂肪近乎相等於四包麥當勞薯條。 何謂反式脂肪？吃太多反式脂肪對於身體有何損害？我們請教營養師深入淺出解釋。

按世衛建議成年人每日的反式脂肪攝取量，應少於人體所需能量的1%，舉例以每個正常成人每天攝入2,000千卡（每克脂肪可提供9千卡熱量），反式脂肪的攝入上限為2.2克，程式如下︰

2,000千卡X 1% / 9 = 2.2克。如果女性每天攝入1,800千卡，反式脂肪的攝入上限則為2克。

消委會及食安中心合作於去年11至12月抽取市面上75款食品，檢測總脂肪、反式脂肪及飽和脂肪含量，反式脂肪的問題受到關注。（資料圖片/洪嘉徽攝）

至於，今次消委會的報告數字，就75款非預先包裝食品進行反式脂肪含量測試，其中包括不少為人熟悉的連鎖快餐店、麵包店及餐廳等。從75項樣本中，我們揀了12項樣本列入圖表作簡潔比較，包括老婆餅、皮蛋酥、冬甩、鬆餅、雞批、蛋撻、葡撻、蛋糕及薯條，這些常見常吃的小食類，按世衛建議正常成人每天反式脂肪的攝入上限為2.2克作基準，分析消委會的報告數字，每項樣本每天最多可吃多少便應該「封頂」？

點擊下圖了解調查結果︰

據消委會的報告，進食一件（108克）的「Lady M」千層蛋糕，已佔每天反式脂肪的攝入量上限27%，接近四包麥當勞薯條的反式脂肪攝入量。而麥當勞薯條每100克含0.17克反式脂肪，吃一份90克薯條，攝入的反式脂肪則佔每日上限7%。如果閣下是「Lady M」的粉絲，每天可以食用多少件千層蛋糕而不超於每天反式脂肪攝取上限？我們就此再深入觀察，簡單計算出每天最多可吃3.7件千層蛋糕便應停止。

一件（108克）的「Lady M」千層蛋糕的反式脂肪含量約為麥當勞薯條（90克/份）的3倍。(Lady M官方圖片)

蛋糕迷雖則每天有3.7件千層蛋糕的quota，但任何食物也不應食用過量，相對於日常仍會再進食其他東西而言，每項食品的反式脂肪攝入量宜多加留心。

何謂反式脂肪？據食安中心解釋︰「反式脂肪屬於不飽和脂肪，當油加入氫，從液體轉為半固體時，可產生反式脂肪。此程序稱為『氫化過程』。食品製造商通常採用此方式以延長食物的保質期和增加口感。用氫化植物油為材料或用於烹調的煎炸（炸薯條、薯片）和烘培食品（蛋糕、曲奇餅）多含有反式脂肪。」

用氫化植物油為材料或用於烹調的煎炸（炸薯條、薯片）和烘培食品（蛋糕、曲奇餅）多含有反式脂肪。（GettyImages）

我們諮詢營養師王敏寧（Mandy），她向我們解釋︰「一般而言，坊間的中、西式餅店多用上牛油或人造牛油製作食物，牛油含高飽和脂肪及膽固醇，兩者均不利心臟健康。而大部分人造牛油均由植物油製成，雖不含膽固醇，一般含較少飽和脂肪，卻含有反式脂肪。」攝取過量反式脂肪會引起甚麼身體問題？大吃大喝後飲食該如何「平衡」減少體內廢物及脂肪沉積？

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消委會是次測試同時發現樣本中有47%的食品達到「高脂」食物水平，即每100克食物含超過20克總脂肪。消委會也提醒市民需保持均衡及多元化的飲食，宜限制食用高脂的烘焙及油炸食品，盡量選擇反式脂肪含量較低的食品，煮食時亦可使用較健康的食油取代人造牛油及起酥油，善用蒸煮取代煎炸的烹調方法。

參考資料︰食安中心-反式脂肪