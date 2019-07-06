【夏天湯水食譜】冬瓜海帶花生瘦肉湯　消暑利水補肝腎養生！

飲食
撰文：
最後更新日期：

夏天到來，當然要想辦法消消暑去應付香港的炎熱天氣。眾所周知冬瓜是消暑良物，同時有助袪水腫。假如你在今個炎夏中沒有什麼食慾，不如利用時令又清甜的冬瓜煲一個消暑靚湯，踢走夏天悶氣。

攝影：余曉彤

由於這款湯水只加了瘦肉、蜜棗及海帶調味，所以味道是清清的，個人認為非常適合令人失去食慾的夏日。因為天氣已經令人食慾大減，再進食重口味食物的話，只會讓人感覺為身體帶來負擔。

如果真的比較喜歡湯水味道重一點點，可以加入瑤柱、蠔豉、鴨腎或章魚，增加其鮮味及鹹味，而且能令整個湯更甜！

冬瓜海帶花生瘦肉湯食譜

冬瓜海帶花生瘦肉湯具有補肝腎，益精血，軟堅散結，消暑利水之功。
註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+5
+4
+3

相關食譜：

【夏天湯水食譜】荷葉冬瓜薏仁湯 消暑清熱去水腫有益瘦身

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

相關食譜：

【大暑湯水食譜】銀杏冬菇冬瓜湯 清熱利水消暑解渴

銀杏冬菇冬瓜湯食譜

【素食食譜】冬瓜粒湯飯低卡助纖體　20分鐘簡單煮清熱消暑
【健康湯水食譜】冬瓜香菇粟米湯　瘦身消水腫排毒良方
【消暑良品】冬瓜西瓜翠衣湯　瓜皮解熱防中暑
【健康湯水食譜】冬瓜赤小豆湯　改善水腫防虛胖
食譜 冬瓜海帶花生瘦肉湯（ 煲）
材料

冬瓜1斤、海帶160克、瘦肉400克、花生40克、蜜棗3枚、薏苡20克、菜乾1札、薑1-2、 水2.5公升
做法 1. 蜜棗、薏苡略沖洗，瀝乾備用。
2. 菜乾剪去菜頭，浸30分鐘，揀去雜質後沖洗。
3. 冬瓜不用去皮，洗淨後切塊。
4. 海帶略沖洗，大火煲滾水，放入海帶煮10分鐘，熄火焗15分鐘。
5. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
6. 將煮過海帶的水倒入湯鍋，加至約1.5公升水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2小時，按口味加鹽調味即成。
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。