【夏天湯水食譜】冬瓜海帶花生瘦肉湯　消暑利水補肝腎養生！

撰文：余曉彤
最後更新日期：
夏天到來，當然要想辦法消消暑去應付香港的炎熱天氣。眾所周知冬瓜是消暑良物，同時有助袪水腫。假如你在今個炎夏中沒有什麼食慾，不如利用時令又清甜的冬瓜煲一個消暑靚湯，踢走夏天悶氣。
攝影：余曉彤
由於這款湯水只加了瘦肉、蜜棗及海帶調味，所以味道是清清的，個人認為非常適合令人失去食慾的夏日。因為天氣已經令人食慾大減，再進食重口味食物的話，只會讓人感覺為身體帶來負擔。
如果真的比較喜歡湯水味道重一點點，可以加入瑤柱、蠔豉、鴨腎或章魚，增加其鮮味及鹹味，而且能令整個湯更甜！
冬瓜海帶花生瘦肉湯食譜
冬瓜海帶花生瘦肉湯具有補肝腎，益精血，軟堅散結，消暑利水之功。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
+5
+4
+3
相關食譜：
荷葉冬瓜薏仁湯食譜
相關食譜：
銀杏冬菇冬瓜湯食譜
|食譜
|冬瓜海帶花生瘦肉湯（ 煲）
|材料
|
冬瓜1斤、海帶160克、瘦肉400克、花生40克、蜜棗3枚、薏苡20克、菜乾1札、薑1-2、 水2.5公升
|做法
|1. 蜜棗、薏苡略沖洗，瀝乾備用。
|2. 菜乾剪去菜頭，浸30分鐘，揀去雜質後沖洗。
|3. 冬瓜不用去皮，洗淨後切塊。
|4. 海帶略沖洗，大火煲滾水，放入海帶煮10分鐘，熄火焗15分鐘。
|5. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
|6. 將煮過海帶的水倒入湯鍋，加至約1.5公升水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2小時，按口味加鹽調味即成。