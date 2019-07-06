【夏天湯水食譜】冬瓜海帶花生瘦肉湯　消暑利水補肝腎養生！

夏天到來，當然要想辦法消消暑去應付香港的炎熱天氣。眾所周知冬瓜是消暑良物，同時有助袪水腫。假如你在今個炎夏中沒有什麼食慾，不如利用時令又清甜的冬瓜煲一個消暑靚湯，踢走夏天悶氣。 攝影：余曉彤

由於這款湯水只加了瘦肉、蜜棗及海帶調味，所以味道是清清的，個人認為非常適合令人失去食慾的夏日。因為天氣已經令人食慾大減，再進食重口味食物的話，只會讓人感覺為身體帶來負擔。

如果真的比較喜歡湯水味道重一點點，可以加入瑤柱、蠔豉、鴨腎或章魚，增加其鮮味及鹹味，而且能令整個湯更甜！

冬瓜海帶花生瘦肉湯食譜

冬瓜海帶花生瘦肉湯具有補肝腎，益精血，軟堅散結，消暑利水之功。 註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 5 + 4 + 3

相關食譜：

【夏天湯水食譜】荷葉冬瓜薏仁湯 消暑清熱去水腫有益瘦身

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

相關食譜：

【大暑湯水食譜】銀杏冬菇冬瓜湯 清熱利水消暑解渴

銀杏冬菇冬瓜湯食譜