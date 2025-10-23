太子集團陳志調查｜涉黑客案逃柬變電騙梟雄　公安專案組佈網五年

美英制裁柬埔寨太子集團及其主腦陳志，《香港01》此前調查他在香港的洗錢網絡，用數十億元計來買商廈、別墅、上市公司，並透過香港控制全球最大的古巴雪茄商。陳志發迹的起點鮮有提及，記者調查他2010年逃出中國到柬埔寨的細節，涉當年內地的遊戲黑客案，案中的一名主犯成為了後來太子集團的技術骨幹。早於美英制裁前，內地公安於2020年已經盯上太子集團，多份內地法院刑事判決書，已列出太子集團罪證，但未直指陳志。



2009年12月，山西省太原市網吧內上網打機的青年。（視覺中國）

因網遊黑客案逃出中國 主犯成太子骨幹

1987年12月16日陳志出生於中國福建省，年輕時的經歷難以考究，太子集團網站提到，他曾在福建經營網吧，代理網絡遊戲，2010年離開中國到柬埔寨。

過去一直不知道他為何離開中國，一名熟悉熟悉太子集團運作的消息人士，向《香港01》記者透露，陳志逃離中國，與當年中國一個黑客案件有關。

2000年代，中國有大量網絡遊戲玩家自行架設的「私人伺服器」，玩海外的網絡遊戲，一個黑客組織專門攻擊這些「私服」，威脅發布廣告、抽取分成、盜取玩家的「裝備」等，獲利過億元人民幣。湖北、江蘇、重慶公安自2009年起調查，2011年收網。

當年新聞報道中並無列出所有被捕人士的名單，但一名被點名逃出中國的主犯，後來成為柬埔寨太子集團的一名骨幹，而陳志亦在此時逃到柬埔寨。

2017年4月，太子集團地產集團董事長陳志（右）、執行副董事長邱國興，視察西港在建的項目。太子集團柬埔寨和中國內地多間傳媒發新聞稿，有傳媒全文照登。（新聞稿圖片）

柬埔寨發迹

陳志到柬埔寨後開始做房地產生意，2014年獲得公民身份，2015年創立太子集團。根據他曾擔任主席及執行董事的香港上市公司「致浩達」（1707）年報，介紹他持有柬埔寨國立管理大學（National University of Management）的工商管理學士學位。

位於金邊的柬埔寨太子集團總部，由中國建築興建。（太子集團圖片）

太子集團創立後，明面上涉足柬埔寨房地產、銀行、機場建設，成為當地的明星企業。

位於柬埔寨首都金邊的太子集團總部2019年竣工，由中國央企中國建築設計和興建，更獲得建築界的境外工程魯班獎，國資委網站介紹太子集團總部是「一帶一路海絲金邊論壇的主會場」。

2018年5月8日，陳志代表太子集團，向柬埔寨紅十字會捐款50萬美元，與柬埔寨首相洪森合照。（太子集團圖片）

搭通洪森成為公爵

能在柬埔寨風生水起，陳志與當地政界關係密切。據自由亞洲電台（RFA）報道，2017年陳志獲柬埔寨內政部部長韶肯（Sar Kheng）任命為顧問，及後與韶肯的兒子韶蘇卡（Sar Sokha）合資成立「金貝集團」（Jin Bei Group）。

金貝集團是柬埔寨西哈努克港的主要賭場運營商，美國司法部的起訴書亦指，西港的金貝園區是太子集團營運的詐騙園區之一。

陳志更搭上柬埔寨最高層的洪森家族，2020年7月20日獲時任總理洪森授予「公爵」頭銜，9月與洪森一同到古巴出席會議。2023年洪森退位，兒子洪馬奈接任首相，陳志在此獲任命為首相顧問。

2022年9月24日，時任柬埔寨首相洪森出訪古巴，與古巴全國人民政權代表大會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯（Esteban Lazo Hernández）會面，柬埔寨太子集團陳志（左一）亦有參加。（古巴全國人民政權代表大會圖片）

「金運園區」、「金貝賭場」臭名昭著

表面是在柬埔寨是政府最高層的座上賓，又不斷慈善捐款，興建學校，大搞獎學金，但他的另一面就是大搞網上賭博、詐騙、人口販賣，誘騙中國人到柬埔寨。

太子集團旗下西哈努克港的「金運科技產業園區」、「金貝賭場」等地，成為臭名昭著的血汗工廠，有高牆鐵絲網，關押數千被虛假招牌誘騙到當地、來自不同國家的人，被迫每日工作十多個小時，以賭場為幌子經營電訊詐騙。

柬埔寨太子銀行。（太子銀行圖片）

政法委：2016至2022年賭博非法獲利50億

英美高調制裁陳志和太子集團，中國內地則主要針對境內的涉案人員收網，此前多次點名太子集團，但未有直指陳志。

《香港01》翻查多份內地法院的判決書，發現早有描述，陳志的太子集團、金貝集團經營針對中國人的非法網絡賭博、誘拐國人到柬埔寨、經營網絡詐騙等多種罪行。

根據中共中央政法委的中國長安網，柬埔寨太子集團自2016年至2022年，透過跨境網絡賭博，非法獲利逾50億元人民幣。

美國起訴陳志及其柬埔寨太子集團，起訴書列出電訊詐騙園區內，用於詐騙的手機牆。（美國起訴書）

多地公安接「國家122機制辦」指令

廣東、四川、河南、安徽等多份判決書亦透露，2020年北京市公安局成立針對柬埔寨太子集團的「5.27專案組」，各地公安根據公安部及「國家122機制辦」指令，排查太子集團的涉案人員。「122機制辦」即「國家打擊治理跨境賭博工作領導小組辦公室」，針對跨境賭博的「黑灰產業」衍生的電訊詐騙、人口販賣、偷越邊境、洗黑錢等罪行。

美國起訴陳志及其柬埔寨太子集團，起訴書列出電訊詐騙園區內，人口販賣、強迫勞動和虐待的相片。（美國起訴書）

這些判決書詳細列出，犯罪團伙在中柬兩國設立窩點，騙徒設立虛假身份吸引受害人購買加密貨幣；有受害人被誘拐到柬埔寨，遭禁錮、交出護照、強迫從事詐騙等；亦有在中國境內的「車手」，負責轉移資金。太子集團更用「老本行」，在遊戲「私服」中加插賭博插件來詐騙。

美國起訴陳志及其柬埔寨太子集團，起訴書列出電訊詐騙園區內，人口販賣的相片。（美國起訴書）

陳志向中國官員行賄 冀獲打擊園區預警

中國多次聯合柬埔寨警方，打擊陳志的賭場和詐騙園區，不過陳志就向不同國家的公職人員行賄。根據美國的起訴書，陳志及同謀曾向中國公安部和國家安全部的官員行賄，希望在執法部門突襲詐騙園區前的到預警。

太子集團旗下太子地產就制裁令發聲明。（太子地產）

太子集團旗下太子地產就制裁令發聲明，表示已聘請信譽良好的國際法律顧問團隊，正積極與相關的本地及國際機構溝通，確保所有行動均完全依照正當程序進行，力爭在適當時候從制裁名單中除名，並表示公司長期致力於誠信、合法經營，並完全遵守柬埔寨王國的法律法規，以及國際公認的商業標準。

