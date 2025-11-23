醫善同行｜AI做「樹洞」　有利更有弊

醫善同行｜蔡永傑醫生

在處理學業與工作以外，人工智能（AI）聊天機械人逐漸成為現代人傾吐心聲的「樹洞」。最近就有AI公司公布自家數據，指從部分用戶對話中識別到與精神健康危機相關的跡象，例如精神病或自殺念頭。我們願意無條件對AI敞開心扉，的確可為AI識別潛在精神病患者提供更真實數據，但亦可能是雙刃刀，影響患者對外求助時機。



情緒問題在現今社會普遍，但未必每個人都會主動求助。即使不少機構設有精神健康支援熱線，對部份人來說仍屬「標籤化」行為，難以跨越心理關口。相反，我們可以隨心所欲對AI聊天機械人傾訴心中事，它不會事先帶有批判目光，亦不會打斷或責罵，這種無壓力的傾訴體驗，滿足了現實生活難以尋找的情感需求。

最近OpenAI公布從對話中識別到0.07%的用戶可能出現情緒危機問題，正正因為大家都坦白地對AI聊天機械人分享情緒困擾，它在識別精神健康危機的「隱形患者」上有一定潛力，未來亦可能成為精神科上強大輔助工具。然而，識別潛在患者僅是第一步，如何處理這些用戶數據，制定有效應對方案，並進行適時介入，才是最關鍵一步。

值得關注的是，早前有研究發現，部份AI聊天機械人往往設計成傾向附和的對話模式，一旦用戶有偏執想法，AI的回應可能在無形中強化這些負面認知。當用戶傾訴輕生想法時，萬一獲得的回應並非引導他們尋求專業協助，而是獲得支持或認可，不但錯過對外求助的黃金時間，更有機會導致不幸悲劇發生。

最近社會亦關注AI聊天成癮問題，正如賭博或藥物成癮，當一個行為佔據大部份時間，影響日常生活、工作及人際關係，甚至因而誘發焦慮、不安及暴躁，這可能出現成癮症狀。成癮行為背後多數源於情緒困擾，這些情緒困擾無法解決，便傾向依賴成癮行為逃避現實。靠自己去停止成癮行為十分困難，我們應主動告知身邊信任的人，接受外界協助，而非只向AI傾訴。

很多時候，我們面對生活或人際關係的壓力，適時與AI聊天的確是一個抒發情緒的途徑，良好的互動甚至有助整理心情。但我們不應將AI視為萬能，一旦意識到情緒困擾持續一段時間，不但未有紓緩，更有惡化跡象，應對外尋求專業協助。例如發現自己對生活大部分事物失去興趣、動力，有持續睡眠失調、食慾不振、體重下降，以及焦慮不安、疲倦，甚至輕生念頭，就要警惕可能是抑鬱症狀。

值得思考的是，AI聊天機械人可以充當我們的聊天對象，甚至有助識別潛在精神健康危機，但在茫茫人海中識別這些用戶後，如何進行危機干預之餘，亦平衡個人私隱及法律問題，值得花時間探討。我們作為用家，與AI聊天時宜為自己設立「安全界線」，勿盲從AI提供的意見，並保持理性及自主判斷，不應將AI答案視為惟一。當涉及到情緒困擾或重大決策時，應尋找多方意見，包括身邊人或專業人士協助。

