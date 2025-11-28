宏福苑大火．來稿｜一起走過哀傷和沉重　一起穩住自己和家人

來稿作者：周華山



大埔宏福苑發生五級大火，帶走多位市民的寶貴生命，包括英勇的消防員。這場突如其來的災難，讓我們內心沉重、悲痛與震驚。在這樣的難過時刻，如果家人或自己的情緒不安，可以有一些簡單提示，讓我們一起度過難關。



一、 如何支援情緒不安的家人

首先，面對情緒強烈的家人，可能有悲傷、憤怒或恐懼，這都是正常的反應。我們可以：

1、 給予家人、朋友空間和安全感。不要急於叫他們冷靜，也不要否定他們的感受。我們需要先自己平靜，保持陪伴，不多說話，只讓他們知道你的陪伴和關心。一句簡單的「我在，我感受到你的痛，你慢慢講」，已經可以為對方建立穩定感。如果家人哭泣或語無倫次，可以先讓情緒流動，不需要立即糾正內容，也不要急於分析事件。

2、 當家人情緒激動時，先要穩住自己內心。用平和語氣交流，避免爭論或指責、分析，而是靜靜傾聽，讓他們有機會表達內心的感受；讓家人知道，他們的情緒是被接納的。你可以簡單地說：「我感受你現在很難過，我在這裡陪着你，可以嗎？」這樣的語言能幫助他們感到被理解和支持。

3、當情緒稍微平緩，如果家人願意，可以引導進行深呼吸。慢慢吸氣和呼氣，重複幾次，緩解緊張情緒。如果家人情緒持續激動，請讓家人轉移焦點，不要持續追看新聞，因為可能會觸發更大情緒，可以找求助熱線或者專業人士幫忙。

二、 如何支援情緒不安的自己

如果自己情緒不安，請提醒自己：這些反應是正常，災難消息可能會讓我們不安、喘不過氣，莫名焦慮、疲累。

1、允許自己有這些反應，無須壓住它們：可以找個安靜的位置，讓身體坐穩，腳掌貼着地面，承認自己真實的感受，允許自己感到悲傷、焦慮或憤怒。可以輕聲對自己說一句：我承認我的焦慮的部份、我承認我的憤怒的部份、我承認我的恐懼的部份，我的情緒會慢慢過去。

2、簡短靜心：找一個安靜地方，閉眼，吸入平靜、呼出壓力。只需三到五分鐘，便會慢慢恢復平衡。

3、與他人分享：不要獨自承擔，找信任的朋友或家人談談你的感受；分享能減輕負擔，並獲得支持。如果自己的情緒持續激動，請不要持續追看新聞，因為可能會觸發更大情緒，請你找求助熱線或者專業人士或NGO幫忙。

現在，我們一起靜心，為逝者祈福，也為生者帶來安慰：

我們一起為宏福苑大火中離世的每一位靈魂祈禱，包括那位勇敢的消防員，願你安息，願你收到上天的愛，願你內心找到和平。

我們也為受傷的市民和家屬祈禱，願你得到你需要的力量、支持與療癒。

願所有受傷、受驚或失落的人，都能在混亂中找到一點光，一點溫暖，重拾足以勇敢繼續走下去的力量。願我們每個人，在哀傷之中仍能彼此守望，永遠不會放棄善良、良知和盼望。願平安臨到每一個心裏需要的人。

請上天賜予我們內心的平靜，在混亂中找到方向。讓我們學會彼此扶持，用愛與慈悲面對這艱難的時刻。願這場災難提醒我們，生命的脆弱，但愛能永存。請上天指引我們前行，帶給我們希望與勇氣。

祝福每一位受苦生命，願大家收到上天祝福，跨越時空的愛，願我們放下自我，看到生命脆弱、無常、珍貴，一起學習清淨的愛，化痛為愛，為天所愛、所用，成為身邊人的祝福。

紅十字會即時心理支援熱線：51645040

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

撒瑪利亞會 (多種語言)：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

Emotional Support Hotline for Multi Cultural Communities: 6996 6251



作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。