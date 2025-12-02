宏福苑大火．來稿｜創傷知情的力量——資訊排毒以免二度傷害

來稿作者：周華山



心理創傷研究先驅、美國哈佛大學精神醫學榮譽教授Judith Herman的《Trauma and Recovery》，是創傷研究的經典。她提出「承認創傷、重建安全感、恢復主體性」，成為「創傷知情」論述的基礎。



「創傷知情照護」（Trauma-Informed Care）強調安全、信任、自主、賦權。2014年，美國藥物濫用和心理健康管理局整合不同研究，提出《創傷知情照顧》的4R：Realize（理解），認出創傷的影響；Recognize（辨識），辨識創傷的症狀；Respond（回應），融進實務政策介入；Resist（防止），積極避免二度創傷。

「替代性創傷」是指助人者（如社工、醫護、義工）因長期接觸創傷畫面和故事，或市民大量觀看災難畫面，鏡像神經元感同身受，神經系統進入「凍結或憤怒」狀態，形成「數位替代性創傷」，導致焦慮、失眠、無奈、絕望，需要網路排毒，建立數位健康邊界。

曾任美國NASA壓力顧問的心理學家Peter Levine發現，野生動物經歷生死威脅，卻沒有創傷後遺症 (PTSD)，因為脫險後會持續顫抖或奔跑，將體內的恐懼能量「釋放」出來，修復神經系統。相反，人類往往強忍情緒，令不安能量困在神經系統，形成PTSD。所以，我們需要學習逐步釋放不安的身體能量。

提出「創傷後成長」（Post-traumatic Growth) 概念的心理學家Richard Tedeschi與Lawrence Calhoun指出，創傷固然痛苦，同時，反思傷痛體驗，卻能引發深層成長，包括： 生命價值的反思——思考生命的優先順序；人際關係的深化——重建人際關係的連結；個人力量的提升——激活強大的抵逆能力；生命突破的契機——拉開維度寬度和深度；靈性層面的啟發——找到生命終極的定位。

以上四個創傷療癒和修復的理論，提醒我們：

如何支持創傷的親友：

1. 多聽少問，無須叫對方講細節，只要讓他知道你在這裏；

2. 說「你已經做得很好」比「你應該放下」更能讓人安心；

3. 幫忙處理具體小事，譬如買飯、陪散步，勝過千言萬語；

4. 尊重案主的情緒可能會反覆，同時保持尊重界線和信任。

如何避免落入二度創傷：

1. 設定手機宵禁時間，限制社媒滾動瀏覽，確保睡眠質素；

2. 覺察身體需要，若手機內容讓你不安，立即滑開與休息；

3. 寫出離線快樂清單，健康飲食、做運動、散步、摸貓狗；

4. 善待自己，化痛為愛，自愛愛人，祝福每位受苦的生命。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



