宏福苑大火．來稿｜原址修建大埔紀念公園——轉化哀傷，凝聚力量

來稿作者：周華山博士



大埔宏福苑火災，有人主張在原址重建更安全的大廈，但從社會心理學角度看，市民會標籤「凶宅」、擔心樓價；而且，急於重建，尤如逃避哀傷，未能化痛為愛。



因此，我主張將原址修建「大埔紀念公園」，讓土地成為承載記憶、療癒和愛的公共空間。公園不只是悼念，而是一個安全、溫馨、充滿生命力的場域，讓哀傷能被轉化，讓力量得以重生，讓每位訪客都感受到創造力的流動。

「紀念公園」可以包括以下環節（需要諮詢大埔居民的意見）：

1. 追思步道

沿途用生命故事與小提問，引導人反思、感恩與珍惜，也可加入兒童繪畫或社區藝術作品，增添溫暖活力。建議加入溫馨導引：「今天你想感謝誰？你想為誰送上祝福？此刻你安好嗎？」

2. 記憶花園

以象徵重生的植物，營造寧靜角落，讓人沉澱，提供親子栽種體驗，讓生命教育輕柔地融進日常。

3. 蓮花池

放置可分解心願燈，讓人以儀式道謝、道歉與道別，也可以加入小型光影藝術，象徵希望從水面綻放。蓮花池可以刻上：「放下、祝福、感恩、連結、清淨、大愛、寧靜」等字眼。

4. 致敬牆

設置簡潔而溫暖的牆面，紀錄消防員、醫護、社工與義工在事件中的努力與片段，用短句、照片與小故事呈現他們的勇氣與互助精神，讓市民感受到人性的亮光。

5. 和解橋

象徵修復關係的小橋，配上溫柔提示，鼓勵放下重擔、重新開始，可以寫下：「我願意與自己和解嗎？還有誰人未寬恕呢？」

6. 療癒聲景區

以風、水、鳥鳴，營造安穩氛圍，讓情緒自然鬆動，加入自然探索遊戲，讓孩子能用嬉戲方式理解生命。

7. 心靈支持亭

心理師與輔導員定期駐場，提供基本情緒支援，使求助正常化，也可舉辦輕量的情緒健康活動，如芳療或正念小時光。

8. 生命教育教室

舉行工作坊，教授聆聽、陪伴與面對失去的技巧，同時也安排藝術、音樂、園藝等工作坊，讓療癒以更具創造力的方式展開。

9. 記憶種子計劃

讓民眾帶走象徵希望的種子，把悼念化為延續生命的行動；同時設置「社區小森林」由居民共同栽種，建立長期參與感。

10. 悼念自己親人角落

提供安靜空間，讓市民悼念自己生命中的逝者，使公園承載整個城市的哀傷與祝福，也保有溫柔的包容。

大埔紀念公園，是讓社區共同學習的情感公共空間，讓市民在自然與藝術中練習表達、承載脆弱、彼此陪伴。透過社區關懷日、兒童藝術季與藝術家駐場，創造力在此持續萌芽，使悲劇化為新土壤，長出深厚的慈悲與韌性。

歷史需要被看見，放下不是忘記，而是將傷痛化成養分，把教訓轉化為無盡的創造力，讓城市得以溫柔重生。

城市的力量不只來自建築與速度，更源於願意面對傷痕的勇氣與彼此扶持的溫度。

