宏福苑大火．來稿｜警惕農曆新年開始爆發「創傷後遺症」

來稿作者：周華山博士



延遲爆發創傷後遺症（Delayed-onset PTSD），是指創傷後至少六個月，甚至數年後，才出現創傷症狀。澳洲精神醫學教授Gavin Andrews研究大量的創傷案例，發現25%的PTSD屬延遲型。許多人在事件初期為維持家庭、履行責任而壓抑反應，外表超冷靜。當危機解除、身心鬆弛，被壓抑的情緒便如洪水決堤，教人措手不及。



因此，「當下沒事、後來才崩潰」，是倖存者與助人者常見的自衛模式。這次大埔火災，部份居民可能延到聖誕、農曆新年、復活節、生日，或往後才爆發，也會有人安然轉化。每個創傷體驗都不同，值得關心。

區分ASR、ASD與PTSD

專業診斷角度看，災難後幾天內的身心反應，屬急性壓力反應（Acute Stress Reaction，ASR），一個月內屬急性壓力症（Acute Stress Disorder，ASD），都是正常的生理防禦機制。相反，創傷後遺症（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD）則指事件後，症狀持續至少一個月，甚至延後數年。

創傷權威Judith Herman提醒，復原需要三階段 (安全感、哀悼、重新連結)，不能跳級，無法催逼。創傷後的沉默、冷靜、堅強、激動或者反覆，都是大腦的正常保護策略；要求「立刻振作」，既不合理，也可能造成二度傷害。陪伴者需要穩定陪伴、允許沉默、接納反覆、案主本位，並覺察自身的期望，避免投射。

正負能量並存：調節從身體開始

負能量難以即時消散，正能量卻可透過行動，快速提升。散步、大笑瑜伽、團體運動能刺激內啡肽、多巴胺，降低壓力荷爾蒙，使神經系統短暫休息；「以假修真」，不是假裝沒事，而是利用身心互動機制，讓能量流動，即使內心仍痛，卻能導引動態調節，在縫隙中激發生命力。

廣大市民可能因長時間接觸災難影像，而出現微創傷（Micro trauma）。美國國家心理創傷研究中心指出，強烈畫面會干擾大腦分辨真實威脅，導致焦慮、失眠等徵狀，需減少資訊攝取，以保護心理負荷。因此，積累的小創傷，需要被看見和關懷，讓我們懂得自愛、愛人、愛社區。

二度創傷：關懷者也需要被關懷

消防、醫護、社工和義工，可能因持續接收痛苦敘事，觸發二度創傷（Secondary trauma）。美國心理研究學家Charles Figley指出，越投入助人，越欠健康界線，便越容易心悸、疲累、次級創傷。助人者需要健康界線、互相支持。

研究指出，社區支持比個人意志，更能促進復原。修復需要整個社區，無法孤軍奮鬥。祈禱、靜心、悼念等儀式，提供秩序與力量，使人承載痛苦、重新連結，化痛為愛。

創傷後成長：建立深度人際連結

心理學家Tedeschi與Calhoun提出，許多人在創傷後，逐步建立深度人際連結、驚人生命力，深刻人生意義：這絕非美化苦難，而是肯定人類的韌性。

災難，是集體反思的契機。若社會能吸取教訓，回歸內在，提升情緒敏感度、理解延遲PTSD、案主本位、鄰舍互助，香港便能在災後，培養更堅韌成熟的集體心理免疫力。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

