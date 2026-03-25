是非心理學｜「聽說乜乜乜」可毀掉一個人

來稿作者：周華山



有些傷害沒有聲響，只需要一句「聽說她......」。流言披着玩笑的外衣，看似八卦，實則迅速膨脹成無形的審判。猜測被轉述，暗示被放大，懷疑在沉默中變成事實。受害者尚未辯解，罪名已在眾人心中成立。審判，往往發生在最平凡的場景。



女性的成功

曖昧的註解

May升職，同事為她鼓掌。蛋糕切開時，她笑得燦爛。幾天後，茶水間傳來一句低語：「她跟上司關係密切，上月還一起去泰國談生意。」沒有證據，卻語氣曖昧。

有人截下她倆在泰國的畫面放進群組，附上一句「難怪升得快」。暗示她靠曖昧上位。沒有人指控，卻心照不宣。她加班，被說成討好；她主動報告，被解讀為爭功。最後，專業被抹去，只剩下「花瓶」二字，彷彿女性的成功，總需要被附上一段曖昧的註解。

夜裏，May開始失眠，夢見自己站在會議室中央，像被剝去外衣，眾人目光冰冷。壓力累積到極點，她在一次簡報時聲音顫抖，幾乎落淚。

一句玩笑話

吞噬一個人

Sam今年15歲，在校內演講比賽奪冠。掌聲未散，群組卻出現截圖，配上文字：「比女生還溫柔。」沒有粗話卻句句帶刺。同學模仿他的語氣，有人高聲問他喜歡哪個男生，全班哄笑。

Sam以為沉默可以止血。回到家，他開始懷疑自己是否古怪。原本活躍的他漸漸退縮，不再參賽，不再舉手。課堂上低頭，放學後迅速離開。老師鼓勵他上台，他說沒有興趣，卻悄悄查看抑鬱與焦慮的資料，反覆對照自己。父母察覺神態怪異，向學校求助。

當Sam開始用別人的語氣看待自己，這就不再是「玩笑」了。

是非當消遣

劃傷了別人

Jen向來健談，時常評論別人的感情隱私。社交聚餐中，有人指着她的紅色緊身衣說：「這麼漂亮，是否第二春？」她當場反駁，心裏卻泛起不安。幾日後，她聽見更刺耳的傳聞，說她與客戶親密。她憤怒難堪，卻突然意識到，那些曖昧的語氣，與自己談論別人時如出一轍。更糟的是，有人傳她丈夫有外遇。兩則流言交織，家中氣氛驟變。

她質問丈夫。丈夫沉默後說：「我一直反感你在外面議論別人，連我家人的事也說。難怪這些話會回到我們身上。」這句話像耳光。她羞愧又憤怒，脫口攻擊丈夫，兩人幾乎決裂。心裏像被兩股力量撕扯，一邊想逃避責任，一邊又清楚知道自己無從否認。

冷戰數日後，她承認曾把是非當作消遣，卻忽略言語的重量。她主動向丈夫道歉，兩人第一次認真談信任與界線。當成為受害者，Jen才感受到昔日輕率的鋒利，如何劃傷別人。

沉默非中立

同樣是暴力

流言的本質是「集體默許的暴力」。是非成為欺凌，不只因為有人傳，更因為後續的附和與沉默。每一次轉發與笑聲，都在替流言加重分量。

有些傷害，只需要一句話開始；也只需要一句話停止。一句話，足以改寫一個人的自我、一段關係，甚至一生命運。

沉默不是中立。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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