是非心理學｜與「陰影」和解——我們批評的，往往是自己

是非心理學｜周華山博士



已故心理分析大師Carl Jung提出「陰影」：每個人心中，都有一部分被壓抑或否認的特質。未必是負面，只因不符合我們理想的自我形象，便被壓抑在潛意識裏。不敢承認時，便可能投射到他人身上。



陰影不只包含負面特質，也包括我們不敢承認的光芒，例如善良、優秀、夢想。關鍵不在於這些特質，而是我們的抗拒，覺得它們太黑暗或太耀眼。

陰影是逃避的自己

自認理性的人，可能壓抑情緒；標榜善良的人，可能不願承認妒忌與計較。這些被排除的部分，形成陰影。我們強烈批評的，有時正是自己不願面對的部分。

當然，不是所有批評都是投射。但情緒愈強烈，愈值得回頭看看自己。投射不是錯誤，而是一種心理防衛機制。當感受太羞愧或脆弱時，內心會將它推到外在，減輕自我衝擊。

所以，看見自己投射時不必自責，那是內在脆弱正渴望被理解。

避開了內心的脆弱

投射往往發生在我們強烈的情緒裏。

1. 「他很自私」

對自私特別反感的人，往往長期壓抑自身需要。當別人坦然為自己着想，內在被忽略的渴望被觸動，於是化為批評。我們指責的，或許是自己未曾允許存在的需要。

2. 「他總是炫耀」

強烈不滿對方的背後，或許藏着一句話：「其實我也希望被看見、被肯定。」當我們習慣壓抑表現，別人的張揚，便刺痛了那份未被允許的渴望。

3. 「他這麼懶怎麼可以」

對懶散難以容忍的人，往往對自己極為苛刻。內心從未允許自己休息，看見別人鬆弛時，反而焦躁。我們批評的，也許是自己不敢承認的疲憊。

投射讓我們感覺「我是對的」，同時避開內心的脆弱。

四招嘗試擁抱自己

1. 覺察自己的抗拒：當你對某人感到不適，問自己「是什麼特質令我不舒服？」、「我是否也有類似的一面？」哪怕只有一點，覺察已經開始。

2. 留意慣常語句：當自己反覆出現某些評語，問「我是否曾因這件事受傷？」、「這是否也是我對自己的期望？」我們對他人的批評，可能也是對自己的要求。

3. 改用我句式：把「你總是不體諒」改為「我感到沒有被理解。」指責背後，常是未被看見的需要。

4. 接納不完美：擁抱自己，對自己說「我也有不足，但我願意面對。」當我們真正愛自己，接納整個人的全部，就不必透過攻擊他人維持自尊。

接納陰影不被操控

正如Carl Jung所說：「除非你讓無意識變成有意識，否則它會主導你的人生，而你卻稱之為命運。」

當我們看見陰影，人際衝突便不再只是外在問題，而是理解自己的契機。承認自己也會自私、虛榮，我們反而更表裏如一，也更不容易被情緒牽着走。

當陰影被看見，它不再操控我們，而成為完整自我的一部分。接納陰影，不是變得更完美，而是變得更完整。

是非是鏡照見裂縫

是非，未必只是對錯的判斷，有時是內在衝突的投影。

當我們急着評價他人，也許真正被觸動的，是自己尚未整合的部分。那些讓我們憤怒、羨慕或不安的人，往往無意中替我們照見了內在的裂縫。

當我們願意承認自己同樣不完美，世界就不再那麼對立。是非仍然存在，但心裏少了一份對立，多了一份對自己的接納。那份理解，讓我們更完整。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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