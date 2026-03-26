是非心理學｜重複童年創傷——我成為了我最抗拒的自己

是非心理學｜周華山博士



有人抗拒童年的傷害，最終無意中複製它。有人把童年當成資源，在傷痕裏重新選擇。



不幸童年否定自己

June的童年，充滿兩種聲音。一種來自操場。午餐時間，同學低聲議論她父親吸毒、家庭混亂。另一種聲音來自家裏。父親長期吸毒，情緒失控時毆打母親。母親承受不住壓力，轉而責罵她。玻璃破裂聲與壓抑的哭聲，成為她成長的日常。

她既目睹暴力，也習慣自我否定。長期被羞辱的孩子，往往會把別人的否定內化成對自己的評價。June相信，人生就是不幸和無奈。

麻痹創傷重演模式

中學時，她開始逃學。

她憎恨父親吸毒，卻在同儕影響下毒品。她告訴自己只試一次。證明自己和父親不同，她可以控制。第一次吸食後，她感到短暫的平靜，彷彿所有爭吵都安靜下來。

那不是快樂，只是痲木。未被處理的創傷，不會消失，只會以麻醉、成癮或攻擊的形式出現。她明知自己正複製父親的路，卻停不下來。後來，她販毒被抓，也被轉介社工跟進。

結婚沒有解決問題，羞恥與不安依舊。她常挑剔丈夫，只要感到被質疑，便以尖銳語言反擊，那語氣與當年鄰居議論她家庭時幾乎相同。她重演着父母的創傷模式，與丈夫的爭吵愈來愈激烈。

超越代際讀書自救

她坐在輔導室裏，雙手抱胸，神情防備。對面的社工，名叫 Daniel。

Daniel的童年，同樣被羞辱與暴力包圍。親戚在飯桌上貶低他的父母。回到家，父親酗酒後以拳頭與皮帶管教他。傷口會癒合，羞辱卻留在心裏。他曾以打架回應羞辱，以憤怒掩飾恐懼。

中三那年，他因衝突被安排輔導。起初強烈抗拒，後來承認憤怒背後其實是深層自卑。多年會談中，他逐漸理解自己的過度情緒反應，那不是缺陷，而是長期創傷下的生存策略。

他意識到，暴力可以代際遺傳。他曾對父親充滿怨恨，決定修讀社工自救。

愈是抗拒愈是重複

第一次會面時，June語氣冷硬，認為所有人都在評價她。

Daniel平靜地問：「如果今天沒有人議論你，你還會那麼憤怒嗎？」

她愣住。他再問：「當你罵你丈夫沒有用時，你心裏最害怕的是甚麼？」

她發現，最害怕是變成情緒失控的父親。

幾次會談後，他再問：「你現在的選擇，是為了證明自己不像父親，還是其實正在變成他？」

那一刻，她落淚。她終於承認，自己一邊憎恨父親，一邊在無意識中延續他。這不只是 June。我們都曾愈抗拒、愈重複。

寬恕自己打破循環

改變並不戲劇，而是細微。她開始在情緒升起時暫停，分辨現在與過去，為自己的行為負責。

有一次夫妻爭吵時，她停下來，只說了一句，我需要冷靜一下。她開始寫情緒日記，不再用羞辱和攻擊去保護自己。June逐漸覺察到自己的情緒模式，發現可以選擇寬恕和愛。

她問Daniel是否怨恨父親。

他回答：「如果讓怨恨決定人生，我仍然活在他的影子裏。」

June微微點頭。

我們有權終止創傷

標籤與污名會影響自我認同，但標籤不是命運。

June與 Daniel 都曾站在失控邊緣。一個幾乎複製父親的軌跡。一個在修復中選擇成為支持他人的人。

三年後，June在分享會上坦白過去。她說，童年確實傷痕累累，同時，她堅持選擇寬恕自己、愛自己。Daniel坐在台下，深深感動，看見循環真的被改寫。

面對童年創傷，我們可以決定延續，還是終止。

真正困住人的，不是童年本身，而是那份一邊憎恨，一邊重複的執念。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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