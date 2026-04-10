黃遠康｜「香港精神」就係「無精神」？多管齊下讓港人安睡

來稿作者：黃遠康



香港棟篤笑大師黃子華曾在2003年《無炭用》棟篤笑表演中笑言，因為港人向來拼命工作以致睡眠不足，所謂「香港精神」其實是「無精神」。不難發現，港人素來以工作拼搏見稱，但是同時傾向犧牲睡眠時間和質素。打工仔女及學生在車上、快餐店、甚至辦公室裏小睡片刻的情況時有發生，而這種情況似乎每況愈下。



近半市民每日睡不足六小時

衛生署在2009年曾經就港人睡眠時間進行調查，發現超過一半港人每晚平均睡眠7-8小時，而低於7小時的就只有38.2%。在2023年，有機構進行的相同研究發現，高達49%市民的睡眠時間為6小時或以下。即使與其他國家及地區比較，香港的情況同樣令人憂心。經濟合作暨發展組織成員國的平均睡眠時間為8.8小時，當中成員國包括法國、加拿大、澳洲等，反之香港則只有7小時左右，反映雖然大家都是先進發達的地方，但是睡眠情況則有明顯差距。

睡眠時間減少，主因是工時過長、工作壓力過大。當工作愈辛苦、下班時間愈夜，就愈容易出現「報復式娛樂」，需要更多Me Time（個人時間）減壓和休息。而隨着智能手機和社交平台日趨普及，部分人甚至會機不離身至半夜三更，因而令睡眠質素大受影響。

睡眠不足可致多種身體毛病

雖然部分打工仔女習慣平日缺睡，假日補眠，以平衡工作日睡眠質量欠佳的情況。然而，如果長期睡眠不足問題持續，對個人身體始終有着負面的影響。研究發現，睡眠時間較少的人更容易面對肥胖問題，突然猝死以及患上其他慢性疾病的風險會大幅提升。另外，缺少睡眠亦會明顯增加患癌風險逾40%，包括乳癌、結直腸癌及前列腺癌等。

除了身體機能退化外，長期缺少睡眠亦會危害精神健康。睡眠不足會影響大腦管控情緒的能力，亦更容易出現憤怒、煩躁、沮喪的感覺，增加患上抑鬱或焦慮症的可能。同時，由於睡眠有助清除大腦垃圾，睡眠質量欠佳有機會導致腦退化或認知障礙。日本是其中一個平均睡眠時間偏短的國家，而當地專家預料2030年該國將會有523萬人患上認知障礙。雖然香港目前患有認知障礙的長者比例不足10%，但是隨着人口老化加劇，加上睡眠問題帶來的困擾，相信未來患病人數同樣有加無減。

優化僱員保障改善睡眠質量

既然睡眠問題會造成公共衛生災難，增加公營醫療的負擔，那麼，政府各大部門應該群策群力，以改善睡眠及促進個人健康為目標，調整現行公共政策。首先，我們必須認清事實，就是一天只有24小時，工作時間過長，睡眠時間自然會短。因此，如何優化僱員權益，縮減工時長度是一大重要議題。事實上，港人每周平均工時逾43小時，較鄰近地區如台灣、日本、韓國為高，亦遠遠落後於多數已發展的歐美國家。同時，必須指出，即使香港打工仔女可以離開辦公室，但不代表工餘時間無需回覆短訊、電郵等電子工作訊息，變相延長僱員實際工時。所以，除了考慮規管工時之外，也建議參考部分國家如法國、葡萄牙等做法，訂立離線權以保障員工工餘時間獲得充分的休息，真正做到「有覺好瞓」。

另外，睡眠問題會引發各種慢性及心理疾病，儼如身體的計時炸彈。近年，政府大力推動基層醫療的發展，包括推動慢病共治計劃，以防範市民患上糖尿病，並為患者提供可負擔的治療和跟進以控制病情。

納入基層醫療服務教育公眾

當局可以考慮將睡眠問題納入基層醫療服務，針對失眠或睡眠質量欠佳人士提供輔導和治療，透過改善睡眠以減低患上其他疾病的機會。同時，過往衛生署極力推廣健康飲食的資訊，當局亦應考慮多加宣傳和教育公眾有關睡眠的重要性，以及提供改善睡眠質量的小貼士。

最後，由於夜睡與許多中、青年朋友多用手機有關，而手機的娛樂內容、螢幕散發的藍光等本身就會阻礙大腦休息，因此，現時全球多國因應不同的理由而推出規管青少年使用手機及社交平台的措施，包括中國內地、澳洲等。雖然筆者認為一刀切的限制未必適合本地家長期望及青少年的習慣，但是相關部門可以制訂指引，建議家長及學校關注孩童作息問題，並提供關於減少使用手機的時數以改善睡眠的訊息，讓青少年及早建立正確而有效的睡覺習慣。

睡眠是每個人生活中不可或缺的部分，但是同時亦是容易為人忽視的部分。希望社會各界更加重視睡眠對健康的影響，讓港人變得龍精虎猛，真正發揮「香港精神」！

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



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