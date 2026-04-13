筆凱．傑語｜香港經濟破局之路六：打造創科行動藍圖

筆凱．傑語｜郭凱傑

在「香港經濟破局之路」系列文章中，筆者探討了人才保障的短板及其對科技人才的制約，提出住房、教育、醫療及職業匹配的全鏈條措施，讓人才真正轉化為產業動能。本文作為一連六篇的系列收官，將整合前文痛點與破局方向，勾勒出一套完整的創科行動藍圖。香港經濟不能滿足於現狀，必須以創科為引擎融入國家新質生產力戰略，發揮「超級增值人」的角色。



《十五五規劃綱要》及《政府工作報告》明確提出，粵港澳大灣區要建成國際創新科技樞紐，並打造世界級創新策源地，強調從基礎研究到成果轉化、再到產業成型的完整創新鏈條。香港過去長於基礎研究和國際化學術輸出，卻在中下游商業化與規模生產環節存在明顯瓶頸。要真正貢獻國家高水平科技自立自強，香港必須填補試生產與供應鏈韌性缺口，連結大灣區的製造與市場資源，成為高附加值、低佔地、具國際連結力的創新策源地。

香港創科如何破瓶頸？

香港創科雖有亮點——「深圳—香港—廣州」集群高居全球創新指數首位，但在規劃統籌、科研轉化率、高成本、人才保障等方面，瓶頸依然突出。最典型的例子，就是新冠期間本地大學團隊研發的鼻噴疫苗：早期研究全球領先，卻因缺乏符合GMP標準的本地試生產設施，只能外包內地代工；跨境專利審批與樣本流動又層層阻滯，最終錯失產業化窗口。

因此，創科發展必須以十五五規劃為指引，聚焦「策源地」建設：不僅持續投資基礎研究，更要強化中下游試生產平台與制度創新，讓香港真正成為大灣區的創新引擎。

北都專屬法律是破局關鍵

在宏觀層面，關鍵是突破傳統部門分工，建立法定統籌機制。最新北部都會區專屬法例正是破局關鍵。雖然目前尚未設立全新法定機構，但政府已成立平台公司負責特定園區（如洪水橋工業園有限公司等），配合靈活調整的法律框架提速發展。

今年財政預算案已明確在新田科技城投放100億元，興建共享試生產設施，並提供測試認證、品質管理、知識產權與融資配套，讓大學成果可就地驗證工藝、優化參數，從小批量走向規模生產。這是香港從走向「創新策源地」的關鍵一步。同時，河套香港園區正推進白名單加沙盒制度，對人才、數據、人體樣本及科研設備實行清單管理與快速審批，開設跨境數據專用通道與冷鏈物流指引，大幅降低合規成本。首批跨境要素流動機制落地在即，將為企業提供具確定性的環境。

微觀措施須接地氣

在微觀層面，政策必須精準打通痛點堵點，讓改革真正惠及基層。在高校轉化安排上，下一步應進一步優化「專利換股權」條款，允許更高換股比例，並把買斷費用延至公司上市或併購時才支付；同時將技術轉移、落地產出及就業貢獻納入教授KPI，讓學界從論文導向轉向產業貢獻。政府更可設立企業主導的產學研基金，由企業出題、按里程碑撥款、以產業KPI兌現，重點支援中小企數碼化與低碳改造。

要解決研發成本壓力，則可擴大研發支出超額稅務抵扣，並按研發里程碑發放租金補貼；研究以象徵式地價直接批地予重點創科企業。此外，為有效引動社會資本，港投公司與創科產業引導基金應以母基金模式運作，明確附帶權益與回購期權等上行激勵。

各方合作共謀創科騰飛

為吸引並留住人才，人才公寓要加速建設，設租金上限與企業名額制，優先配租給留港滿一定年期的科研人才；同時提供子女教育專屬學位、醫療跨境券及配偶就業協助，針對AI、生物科技等領域推出「度身訂做」的一站式套餐。

無論藍圖多完善，關鍵始終在於執行。除了政府主導頂層設計外，還應設立跨界聯合檢討機制：由政府、業界、大學定期共同評估進度，動態調整政策。只要貫徹落實上述措施，香港就能躍升為世界級創新策源地：北部都會區成為招商、試生產與融資龍頭；河套成為制度試驗田，打通要素流通；創造大量高薪職位，吸引全球英才匯聚。在國家十五五規劃高質量發展格局下，香港只要敢於準確識變、科學應變、主動求變，不僅能貢獻力量融入並服務國家發展，自身更將迎來經濟新的高峰。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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