多啦A夢巡迴展︱1500人快閃天壇大佛　合力砌出巨型多啦A夢

《100% 多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展香港站將於7月13日於星光大道舉行，而由6月14日起至9月1日舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」，今日（7日）就邀請了近1,500位學生和義工，在大嶼山天壇大佛下進行快閃活動，他們分別穿上藍、白、紅、黃等顏色的衣服及鴨舌帽，再站在指定位置組成一個巨型多啦A夢。從鳥瞰角度就可以見到微笑中的多啦A夢。



（Doraemon 100 Facebook）

有別於一般的多啦A夢，1,500位學生及義工組成的多啦A夢戴著的是「100%朋友召喚鈴」，是《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全新設計的特別神奇法寶。

《100% 多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展以香港為首站，將於7月13日至8月11日期間在尖沙咀星光大道舉行。

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