大熊貓｜鄧炳強與近百家庭探訪安安、可可　盼增小孩對國家認同

保安局局長鄧炳強今天（4日）與近百個家庭到海洋公園，探訪中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」。他說期待來探望海洋公園的大熊貓已久，形容大熊貓除了外型可愛之外，更是古老而珍稀的動物，代表和平、和睦、和諧。他期望參加的小朋友和家長透過活動增加對國家文化的認同及認識。



1月4日，保安局局長鄧炳強出席「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動。（大會提供）

「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動上，參加的家庭可探望正享用早餐的「安安」和「可可」，不少人被大熊貓吸引著，感到歡愉和喜悅，他們更與海洋公園飼養員互動交流，了解大熊貓的習性和養殖的方式。之後，他們開始自由遊園，希望培養親子關係。

1月4日，保安局局長鄧炳強出席「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動。（大會提供）

主辦的油尖旺家長學院院長楊子熙感謝政府、企業、社會友好和海洋公園一同合作，為家庭提供一個難忘的參觀大熊貓旅程。學院期望以不同類型的活動和形式，向社會傳達在家庭經營中重視親子關係、踐行正向教育和關注孩童情緒價值發展的重要性，推動更多家長朋友加入到正向教育和關注孩童健康成長的行列中，盼應感染身邊人，多傳播正確教育理念，並增加對國家、香港及社會的認識。

1月4日，保安局局長鄧炳強出席「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動。（大會提供）

1月4日，保安局局長鄧炳強出席「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動。（大會提供）

活動由多個單位協辦，包括油尖旺民政事務處、油尖旺愛心慈善基金、油尖旺家長教師會聯會、油尖旺區青少年發展協會、油深起動和亮希助苗有限公司，透過探訪大熊貓，啟發家長正向育兒和提升親子關係，並邀請本身是油尖旺南分區委員會成員的退休小學校長張漪薇，以其超過20年教育經驗向家長講授正向育兒智慧。活動有超過200名「大小朋友」參加，也得到中國旅遊集團和香港中旅集團支持。

1月4日，保安局局長鄧炳強出席「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動。（大會提供）

1月4日，保安局局長鄧炳強出席「寶貝與熊貓：家長的育兒智慧暨海洋公園親子遊」活動。（大會提供）

出席的亦包括中聯辦九龍工作部副部長賴建華、油尖旺民政事務專員余健強、 立法會議員梁文廣和海洋公園行政總裁黃嗣輝、油尖旺愛心慈善基金主席車弘健、油尖旺愛心慈善基金創會主席潘陳愛菁、亮希助苗有限公司主席楊詩傑、 香港中旅集團港澳部副經理程春華、九龍地域校長聯會主席郭文坤、油尖旺區校長會主席梁冠芬、油尖旺區青少年發展協會主席李潔明和油尖旺家長學院執行院長關煒曦、副院長麥丹莉、 孫智敏、梁鋭、秘書長黃綺霖。