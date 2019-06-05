【六四紀念館】敏感時刻抄參觀者證件　蔡耀昌：法團有人自把自為

昨天(6月4日)六四紀念館內有職員與法團成員發生爭執。有指法團除了要參觀人士逐一用身份證明文件登記外，又以「消防條例限定只可放30人」為由，一度拒絕讓排隊人士進入大廈。支聯會批評，有關的行為是法團部分成員「自把自為」，懷疑他們有政治目的，而要求登記個人資料後沒有妥善處理，也有涉違反私隱條例之嫌。

自四月重新開館以來，六四紀念館已非首次被人用「消防安全」作出疑似滋擾打壓的行為。開館前數天，有20名自稱街坊的示威者到紀念館樓下抗議，指紀念館人流會令有40年樓齡的大廈出現「冧樓」危機；又指紀念館裝修建築或違反公契及防火條例，一旦發生火警，會重演1996年嘉利大廈五級火警的悲劇。而在重開當日(4月26日)，有人報警指紀念館內有不明氣體洩漏，指館方未有更換早前因被人潛入而被鹽水淋過的電線，潛在火災危險，惟經消防員檢查後，結果沒有發現危險情況。

人龍一度需排出大廈門外

時值六四30周年，不少市民在昨天前往六四紀念館參觀悼念，據職員指，昨天全日到訪人次達300人，但因大廈法團有人要求保安限派50個訪客證，並要每個前往紀念館的市民先交出身份證明文件作出登記。其後又指因「消防條例」規定，場內只可容納30人，拒絕放人進入大廈，令人龍一度需排出大廈門外。 至警方到場調停，要求法團列明根據甚麼條例作人數限制，並將條文貼於當眼處，他們才繼續放行。

蔡耀昌：平日訪客「自出自入」不用登記

支聯會副主席蔡耀昌指，以他所知，今次是法團內有部分成員「自把自為」，懷疑有人以法團名義「做嘢」達至某些政治目的。他指，大廈內有其他機構不時會舉行多於30人的聚會，平日訪客出入亦大多是「自出自入」不用登記，所謂的「消防條例」則聞所未聞，「我自己都有喺大廈入面參加過一個有好多人嘅討論會，過去都唔見有人出聲，如果真係有咁嘅條例，點解最後又拎唔到出嚟？」蔡對於為何對方在昨天敏感時期突然執行人數限制表示不能理解。

蔡耀昌指，大廈內有其他機構不時會舉行多於30人的聚會，所謂的消防條例是聞所未聞。(資料圖片/梁鵬威攝)

「登記制」近期才嚴格執行

昨天的參觀人士中，不少是因六四30周年由內地專程來港。蔡耀昌表示，大廈自開館以來便有實行「登記制」，至近期才嚴格執行，認為雖然不少私人屋苑都需要訪客作出登記，但擔心大廈有否適當處理個人資料，「話就話抄(身份證)頭四個字，但有人同我哋投訴話保安係抄晒全部資料......現時見到，佢哋只係用一本厚簿去儲存呢啲資料，亦冇定時銷毀，當中係咪違反咗私隱條例？」他指出，《條例》就保存個人資料的時間有規定，亦指明不可過量搜集，就他觀察，除了保安員外，法團成員或也可輕易看到資料，表示將就事件在下一次的法團會議中提出。