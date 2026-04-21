城大與地區夥伴辦愛護兒童活動 逾千人共舞宣傳創聯合國SDG

撰文：凌雯靜
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城市大學上周日（19日）與香港童軍總會九龍地域及香港扶幼會則仁中心學校舉辦「愛護兒童全城舞動創彩虹」活動，與過千名社區人士一起呼籲社會愛護兒童，促進共融社會及世界和平，並創造「武術風格舞蹈表演中累積最多參與者」的世界紀錄。

「愛護兒童全城舞動創彩虹」活動獲可持續發展世界紀錄官方認證人確認成功打破同類型的SDG世界紀錄。(城大提供圖片)

活動召集超過1,400名分別身穿彩虹七色的人士參與一場結合舞蹈與武術的帶氧運動，並形成具象徵意義的大型彩虹方陣，響應「良好健康與福祉（SDG 3）」、「優質教育（SDG 4）」、「減少不平等（SDG 10）及「和平、公義與健全制度（SDG 16）」。主辦單位期望，今次活動能提醒社會各界積極支持可持續發展的願景，推動共融社區與平等教育。

城大校長梅彥昌致辭時表示，城大致力培育年輕人成為負責任的全球公民，關心社會，並倡議共融、平等與可持續發展。香港扶幼會則仁中心學校校長郭智穎指出，是次活動緊扣聯合國SDG關於良好健康、優質教育、提倡平等、促進和平的願景，正是兒童與青少年快樂成長的土壤。

活動結束後，主辦方代表獲可持續發展世界紀錄官方認證人頒發證書，確認「愛護兒童全城舞動創彩虹」活動成功打破同類型的SDG世界紀錄。

活動設置多個主題各異的攤位遊戲，讓參加者及社區人士同樂。(城大提供圖片)

當日活動設置亦15個攤位遊戲，涵蓋運動體驗、AI中醫、防騙教育、手部彩繪、擴香瓶製作、書法藝術等主題，讓參加者及社區人士同樂。現場亦安排豐富節目，包括城大學生的歌舞表演、香港童軍總會的敲擊樂表演、九龍樂善堂的泰國舞及花式跳繩、中國香港空手道總會的殘疾空手道示範，以及中國香港輪椅體育舞蹈運動協會的輪椅舞蹈演出，展現多元共融的精神。

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