燕鷗繁殖季遊人登島紮營　環團憂現棄巢　漁護署：已囑勿干擾野鳥

每年5月至9月是燕鷗在本港水域島嶼的繁殖期，有環保團體日前表示，留意到連續多個周末有人登陸螺洲附近無人島紮營，導致大批燕鷗受驚飛離巢穴，情況令人擔憂。漁護署亦在社交平台發文，稱署方承辦商當日已即時提醒登島人士切勿干擾野鳥。署方會一直密切監察情況，並即時加強公眾教育工作，有需要時採取適當跟進行動。



環保團體「香港綠色希望」表示，連續多個周末發現有人登陸螺洲附近的無人島紮營，導致大批燕鷗受驚飛離巢穴，情況令人擔憂。（Credit: Geoff Cattrall, Ray Leung）

環保團體「香港綠色希望」本月3日指出，稱留意到連續多個周末有人登陸螺洲附近無人島紮營，導致大批燕鷗受驚飛離巢穴。該團體稱，燕鷗，包括粉紅燕鷗、黑枕燕鷗及褐翅燕鷗，天性極度敏感，在孵蛋及照顧雛鳥期間，若受到人為干擾，會導致親鳥群體同時飛走，甚至出現棄巢行為。

棄巢會使鳥蛋及雛鳥失去親鳥遮蔽，直接暴露於烈日下暴曬，或是更容易成為天敵的獵物。香港綠色希望警告，長期的干擾不僅會影響單一繁殖季，更會逼使燕鷗放棄該處生境，長遠將對本港海洋生態多樣性造成不可逆轉的損害，甚至失去該海域的旅遊價值。

漁護署周一（4日）亦在社交平台發文表示，署方承辦商於本月2日發現有人登上螺洲白排並露營。署方稱已即時採取行動，提醒登島人士切勿干擾野鳥。為保護燕鷗，已針對全港多個燕鷗繁殖島嶼，包括螺洲白排及石牛洲加強巡邏，並密切監察燕鷗種群狀況。此外，署方已在相關島嶼及鄰近碼頭豎立警告告示牌，呼籲公眾尊重生態，勿登島紮營或喧嘩。

漁農自然護理署表示，在剛過去的周末，漁護署承辦商發現到有人登上螺洲白排並露營，已即時採取行動，提醒登島人士切勿干擾野鳥。（漁農自然護理署Facebook）

漁護署強調，根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥、其巢穴及蛋均受法律嚴格保護。任何人未經特別許可，不得故意干擾、損害或摧毀野鳥及其巢穴或蛋。一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。