梅窩越野單車練習場擬12月開放　達5級難度　亞洲地區最大型之一

梅窩有越野單車練習場？發展局局長甯漢豪昨日（24日）聯同大嶼山發展諮詢委員會委員到大嶼山實地考察，共到三個地點，包括梅窩越野單車練習場、水口灣及東涌社區聯絡中心，局方指單車練習場為亞洲地區最大型同類設施之一，最高達5級難度，預計於今年12月正式開放。



甯漢豪表示，從今次考察，看到往後還有很多空間發揮，例如改善目前仍然比較迂迴的鄉郊道路、推動優質旅舍、營地、鄉郊文化設施等等，她期望委員會繼續分享意見，推動大嶼山可持續發展。



大嶼山發展諮詢委員會委員藉着今次考察，以了解土木工程拓展署可持續大嶼辦事處在大嶼山推動保育、可持續休閒和康樂設施的工作。

梅窩越野單車練習場與附近路徑共長約13公里

發展局在Facebook專頁表示，三個考察點之一的梅窩越野單車練習場佔地約4.5公頃，連同附近的路徑組成全長約13公里及五級難度分級的越野單車徑，是香港首個建造越野單車練習場，也是亞洲地區最大型的越野單車練習場之一，有關場地預計於今年12月正式開放；連同2017年已經開放共約31.5公里的貝澳至狗嶺涌、芝麻灣段，大嶼山越野單車徑工程至今已經超過八成完工。

水口灣有瀕臨絕種馬蹄蟹繁殖 WWF教正確掘蜆

委員又到水口灣，了解這個由多種海岸組成生境，包括紅樹林、潮間帶沙灘及泥灘、大石群及石灘，局方指孕育超過560多種陸地和海洋物種，更是香港為數不多的瀕臨絕種的馬蹄蟹繁殖地之一。

甯漢豪和委員聽取了世界自然基金會(WWF)代表的詳細講解，了解到可持續大嶼辨事處自2020 年起與該會香港分會合作，透過實地參與及教育活動，讓公眾認識水口獨特的生態環境及如何正確地在該處進行掘蜆及其他康樂活動。

港珠澳大橋地盤辦公室重用變東涌社區聯絡中心

委員又再於去年年底設立的東涌社區聯絡中心，是透過翻新及改裝舊有港珠澳大橋的兩層高地盤辦公室改建。局方形容盡量保留舊有的一筋一樑，其建築特色亦配合鄰近的東涌東海濱長廊，訪客可透過中心內的專題展覽區、多項互動展品及模型，了解大嶼山發展及保育的項目，以及增加對大嶼山自然、文化及歷史的認識。中心內多用途活動空間及會議室亦開放予非政府機構及學校預約用作舉辦活動，與社區共享空間。

發展局局長甯漢豪(前左六）9月24日聯同大嶼山發展諮詢委員會委員到大嶼山實地考察，共到三個地點。(發展局Facebook圖片）

甯漢豪：探討改善鄉郊迂迴道路、推動優質旅舍

漢豪表示，政府為大嶼山制定了「北發展，南保育」的方向，但做好「南保育」也要有好的配套設施，讓市民大眾可以好好地享受和欣賞大嶼南的珍貴資源；是次實地考察展示了一些工作成果之餘，也提示了往後還有很多空間發揮，例如改善目前仍然比較迂迴的鄉郊道路、推動優質旅舍、營地、鄉郊文化設施等等。