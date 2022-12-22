建築師作品展　記錄香港獨有風景　訴說本土故事　盼連結社區

香港雖是一個小小城市，卻有得天獨厚的世界級美景，更有歷史感滿滿的文化、建築。三位在香港建築界舉足輕重的建築師吳永順、岑延威和董正綱，首度攜手合作，放下原本的硬件建築工作，舉行《山水築城》攝影及水彩畫聯展，以畫筆、鏡頭、光影，為香港風景烙下不一樣的城市印記。

展出近200幅作品。（山水築城提供）

近200幅作品 回顧舊事物

是次展覽展出近200幅水彩畫及攝影作品，共分為「山」、「水」、「建築」和「城市」四大主題，作品題材以勾勒香港的天然景致、建築、民風為主軸。如電車站旁的中環建築群倒影、緩緩泊岸的渡海小輪、鯉魚門的漁村風光、龍舟競渡，以及玻璃幕牆倒影中的商廈等。三位建築師從本身建築專業的思考和觸覺出發，通過藝術構思、創造，發掘城市的新角度、生活的新方式，讓我們重新回顧舊事物。

以水彩、影像、光影為社區注入能量

三位資深建築師均愛以香港山水風景、建築和文化為題材，除了建築本業，繪畫、攝影也是三人的共同興趣，同時又發現港人生活緊張，來去匆匆，忘了靜下來細心欣賞香港的魅力，有時更低估了其獨特氣質，遂決心合力開辦展覽。其中吳永順先生以水彩描繪城市不同面貌，路上慢駛的電車、泊岸中的渡海小輪，避風塘的小艇，都成為他畫中的主角。另一建築師岑延威，其作品不追求嚴謹的結構，亦沒有既定規則，時以寫實手法，細膩繪畫山水風景；時以又以粗獷線條，表現海邊嶙峋的岩石。專注畫意攝影的董正綱，以獨特的黑白光影及與眾不同的視角，傳達他對日常生活中被人忽略事物的新觀點。他的畫意攝影作品，多以城市日常為背景，結合光影、線條及人與人之間的互動，展現出其個人獨特而充滿故事性的城市觀。

吳永順除了以水彩、影像記錄香港，更非常關注海濱建設，認為可提供綠化及休閒設施以外，更可把藝術、多元文化元素一同注入，因此建議展覽選址觀塘這個融會香港新舊文化的地區，凝聚社區力量，同時豐富特有的綿長海岸線。

《山水築城》攝影及水彩畫聯展

日期：至12月27日

時間：上午10時至晚上8時

地點：VESSEL發現號02藝廊（觀塘海濱道90號戶外空間）