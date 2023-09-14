元朗雨水排放系統｜港府收回17幅私地作改善工程　提升3處排洪力

近日本港面臨連場大雨，本港排洪能力再次受到關注，其中渠務署在去年已公布擬為6個工程項目進行雨水排放系統改善工程，當中包括元朗區。地政總署今（14日）根據《收回土地條例》及《道路（工程、使用及補償）條例》收回17幅私人土地，以進行元朗區雨水排放系統改善工程和相關道路工程。



政府將收回17幅私人土地，總面積約1,469平方米。土地將於公告張貼後三個月（即12月15日）歸還政府所有。上述工程將改善元朗蓮花地、崇山新村和山下村的雨水排放系統，以提升排洪能力。工程預計於約四年內分階段完成。



▼9月13日 元朗「信芯園農莊」世紀暴雨後情況▼



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地政總署今貼收回土地公告 相關土地12.15歸還政府

地政總署今日（14日）根據《收回土地條例》（第124章）第4條及《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）第14條張貼收回土地公告，收回17幅私人土地，總面積約1 469平方米。土地將於公告張貼後三個月（即12月15日）歸還政府所有。政府會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理他們的補償事宜。

元朗蓮花地棕地。（本土研究社及綠色和平提供圖片）

崇山新村及蓮花地分建長約 600米及950米排水道

政府收回土地後，將進行元朗區雨水排放系統改善工程和相關道路工程，包括在崇山新村建造長約 600 米的排水道、在蓮花地建造長約950 米的排水道及長約250 米的雨水渠等；以改善元朗蓮花地、崇山新村和山下村的雨水排放系統，以提升排洪能力。

查渠務署資料，今次的工程為元朗區雨水排放系統改善工程 - 第二階段。（渠務署網站）

翻查渠務署資料，今次的工程為元朗區雨水排放系統改善工程 - 第二階段，預計於約四年內分階段完成，並在2027年中完工。至於元朗區雨水排放系統改善工程 - 第一階段，在大井圍、水蕉新村、河瀝背和山下村建造排水道和雨水渠，已經在今年3月16日完成工程。