DSE2026｜Maths數學科攻略　如何提升數學能力？卷一二如何平衡？

文：香港數理教育學會數學組主席、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學STEM統籌主任何偉龍老師

四月將至，又是公開考試季節的開始。本文指在解答考生的常見問題，和大家分享準備和應考HKDSE數學科時，需要注意的要點。



數學科整體溫習重點

1）對考生而言，同學如何有效地提升數學能力？

基礎較弱的同學可以先按topic評估 ，辦識自己的弱項，針對自己的弱項來操練。普遍基礎能力較弱的同學不善於處理圖形題/座標方程標題，操練前先複習初中的課本，完成書本上簡單的題目。所謂有圖有真相，同學如習慣繪畫略圖，對應考數學科有一定的幫助。

再者，同學不應追求答題速度，而是追求答題的準確度。解題時不妨花時間完成較詳細的答案，及多做驗算。嘗試使用代入法，替代法，繪圖法等方法來驗算。

同學們，唔好灰心，其實卷一拎到40分、卷二拎到18分就可以合格。

至於目標拎5至5**的同學，基本上所有課題都要熟練，作答時要表達清晰。可以嘗試完成年份較遠的題目，觀察解題思路，開闊眼界。在平日的操練時，找出自己的錯處，並在筆記本標下錯處，方便重溫。切記小心作答，以免在一些簡單的題目因太大意而導致失分。考試的時候，目標是要完成試卷後，有充足的時間檢查試卷。

2）由現在離考試不足一個月時間，如何分配溫習時間？如何操卷?

同學應開始練習一口氣完成一整份卷，而非按課題完成，因此舉有機會令同學難以適應長時間的耐力及集中力。同學宜抽時間一口氣做完卷一，休息一會再做卷二。建議同學每日至少做一份卷，保持計數的感覺。至於如何操卷，每人方法不同。同學可以先根據past paper評估報告找出答題正解率低的題目進行操練。

卷一和卷二

3）學生在回答卷二選擇題時，與卷一有何分別？

普遍同學認為卷一佔分更重，花很多時間在卷一，而忽略了卷二。其實卷二的題目更多，甚至頗為複雜。建議同學應好好平衡兩份卷的溫習時間。卷二平均每題只有100秒時間去作答，因此，作答卷二時，不需要完整的運算/證明過程。再者，問題提供選項，即學生可以代入或根據答案推敲出正確答案。同學要有意識使用非常規解題方法，配合排除法和代入法，盡量節省時間。再者，要好好制定策略，制定多少時間回答每一題，因不同類型的題目，解題時間都很不一樣。

4）學生常犯的錯誤是甚麼？

同學在溫習時，為了節省時間，常常忽略一些要點。例如在練習時不寫題解，條件、證明等等，但到應考時就可能要花更多時間來回憶如何作一個完整的作答。

最後，祝願各位考生文運昌隆，成功考取心儀的大學學系。