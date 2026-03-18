DSE2026｜ICT資訊及通訊科技科攻略　必修單元重溫重點、應試策略

作者：香港電腦教育學會理事、何明華會督銀禧中學資訊與通訊科技科科主任丘碧瑾老師

香港中學文憑考試（HKDSE）資訊與通訊科技科（ICT）將於2026年4月24日（星期五）早上8:30舉行。相信各位考生正把握最後的黃金時間全力溫習。在努力鑽研課本之餘，也請留意以下臨場應試技巧及各單元的溫習重點，以爭取最佳成績。



⏳ 時間管理策略

卷一為必修部分，考試時間為2小時（120分鐘），滿分為100分。

●卷一甲部（多項選擇題）：共40題，佔40分。建議考生最多以1分鐘完成一題，最好在40分鐘內（即早上9:10或之前）完成。答案須填畫在多項選擇題的答題紙上。

●卷一乙部（文字題）：佔60分。請善用餘下的80分鐘作答，平均每1分可分配約1.3分鐘。卷一乙部的答案須寫在試題答題簿所預留的空位內。

卷二為選修部分，考試時間為1小時30分鐘（90分鐘），滿分為60分，每份分卷佔30分，選修部分三選二作答。卷二的答案須寫在題答題簿上。考生可要求派發補充答題紙。每個分卷大約有45分鐘作答。

●卷二甲 數據庫

●卷二乙 網絡應用程式開發

●卷二丙 算法與程式編寫

📚 必修單元溫習重點

必修單元一：資訊處理

●溫習二進制補碼 (2's complement)的運作方式，以及其表示正負數的方法，並注意位元數目 (number of bits) 對可表示範圍 (range) 的影響。

●重溫有效性檢驗 (validation) 及驗證 (verification) 來防止出現誤差。

●闡述運用有效性檢驗 (validation) 及奇偶檢測 (parity bit) 來偵測誤差。

●重溫檢查數位 (Check digit)。它是一組數字（如身份證、ISBN、條碼）末尾的額外數字，透過特定演算法計算，用於檢測輸入錯誤。

●熟讀試算表（Spreadsheet）的函數，清楚每個函數的參數次序及內容。留意2025年曾出現一條題目，需要將關係運算子(e.g. >=, <= etc) 與儲存格位址 (cell address) 利用 & 串接

●運用試算表中樞紐分析表及樞紐分析圖（Pivot Table and Pivot Chart）作數據分析工具。

●比較使用數據庫管理系統（DBMS）及試算表（Spreadsheet）的優缺。

●數據庫中 SQL 的運用：緊記 SELECT … FROM … WHERE … GROUP BY … HAVING … 的結構。

●留意 SQL 的執行次序為：FROM ➔ WHERE ➔ GROUP BY ➔ HAVING ➔ SELECT。

●釐清 HAVING 與 WHERE 的分別：WHERE 用於過濾「單筆資料」，而 HAVING 用於過濾「分組後（GROUP BY）的資料」，且必須搭配聚合函數（Aggregate Function）使用。

必修單元二：電腦系統基礎

●中央處理器（CPU）：熱門考題。必須熟讀其功能如何影響電腦的性能，包括時鐘頻率（Clock rate）、核心數量（Number of cores）、字長（Word size）等。圖形處理器（GPU）亦是近年熱門題目。

●檔案大小計算：答案必須加上單位（以國際單位制 SI UNIT 表示）。緊記 1 字節（Byte）= 8 位元（bit），計算時勿忘乘以 8。視乎題目要求，使用 1000 或 1024 作為千字節的轉換。

●熟讀操作系統（Operating System）、系統軟件（System Softawre）、應用軟件（Application Software）及驅動程式（Driver Program）的功能。

●釐清不同處理模式的定義、優點及缺點：

○多工作業（Multi-tasking processing）、

○多使用者（Multi-users processing）、

○實時系統（Real-time processing）、

○成批工件處理（Batch processing）、

○並行式處理系統（Parallel processing）及

○分布式處理系統（Distributed processing）處理。

●虛擬化（Virtualization）：這是近年新加內容。它是一種軟件技術，將單一實體硬件資源劃分為多個獨立的虛擬環境，令不同的作業系統和應用程式能在同一實體機器上同時運行且互不干擾。這能大幅提升硬件資源的使用率，並減低購買額外硬件的成本。

必修單元三：互聯網及其應用

●重溫雙絞線、光纖、網絡介面卡、交換器、路由器等硬件功能。

●計算網絡數據傳輸率時，需使用 1000 作為轉換單位（而非 1024）。

●重溫 TCP/IP 的基本概念。

●了解 IPv4 及 IPv6 的格式和功能。

●超文本標記語言（HTML）的應用：例如用 HTML 語法修改圖像顯示大小，並不會改變圖片本身的實際檔案大小。

●網絡保安：考生常把防火牆及防毒軟件混為一談。

○防火牆（Firewall）用於監控網絡流量以阻止未經授權的存取；

○防毒軟件（Anti-virus）則負責偵測並清除惡意程式，兩者功能不同。

●公開及私人密碼匙加密系統（PKI）：常考題目。作答時必須寫明是「發件者」還是「收件者」的「公開匙」或「私人匙」（即「誰的什麼匙」），答案才算完整。

●重溫安全通訊端層（SSL）、智能卡、數碼證書、手機短訊雙重認證等措施如何提升保安級別。

必修單元四：基本編程概念

●作答編程題目時，宜善用Trace Table進行紙筆模擬編程。

●除錯題（Debugging）：以2025年試卷為例，考生須按題目要求寫上行號（Line number），並重新寫上整句正確的編碼，不宜只圈出或更改錯誤的單字。

●編寫程式題：較淺的為填充題；也有機會遇到需要從頭到尾完整編寫程式的難題。這類題目佔分重，不能忽視。自行編寫程式時，請檢查變數是否有初始值？迴圈（Loop）的迭代（Iteration）次數是否正確？是否避免了誤改變數的原有值？如有算術運算，緊記電腦同樣遵循「先乘除，後加減」原則，必要時需加上括號 ()。

●重溫不同的數據類型（Data types）及選擇該類型的原因。

●重溫有效性檢驗（Data validation）及如何設計合適的測試數據（如邊界數據、極端正負數及相同的數字作測試）。

●比較不同演算法解決相同問題時的優劣，通常可從「執行的步數（時間複雜度）」或「佔用電腦的資源（空間複雜度）」角度作答。

必修單元五：資訊及通訊科技對社會的影響

●了解人工智能（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等新興技術。

●辨別使用ICT對健康造成的威脅：如何正確使用電腦以減少重複性勞損，以及人體工程學鍵盤或滑鼠的優點。

●版權問題：使用他人作品必須取得版權持有人同意，並標明出處（Source reference）。即使是 AI 生成的圖片，也必須加入來源標註，並列明該圖片為 AI 生成。

●重溫免費軟件（Freeware）、共享軟件（Shareware）、開放源碼軟件（Open-source）及版權軟件（Proprietary software）的優點及缺點。

●關注數碼隔閡（Digital divide）、性別平等及殘障人士平等使用互聯網的社會議題。

💡 臨場應試策略：

●帶齊文具：請攜帶鉛筆、橡皮擦、原子筆、修正帶、尺及計算機。

●小心審題：大部分題目為「1分1個重點」，但也有1分的題目，可能需要答多於一個條件，務必看清問題。

●留意提問用語：若題目要求「指出（State）」，只需寫出名稱；若要求「描述（Describe）」或「試加說明（Explain briefly）」，則需詳細說明。

●時間分配：依分數分配作答時間，切忌在低分題目上糾纏。多以關鍵字（Key Points）作答以提升效率。

●策略性放棄：遇上難題若超過預定時間仍未有頭緒，應暫時跳過，待覆卷時再補答。

●預留檢查時間：最後預留5至10分鐘檢查關鍵字、錯別字或有否漏答。

●字體端正：避免卷面凌亂、字體潦草，以免評卷員無法看清答案原意而無辜失分。

●作息有序：作息要有規律，考試前務必充分休息，保持頭腦清晰。考試題目形式多變，尤其是編程題，需要進行比較與邏輯推理，清晰的思維至關重要。

總結而言，資訊與通訊科技科不僅考驗同學對電腦理論的記憶，更著重邏輯思維與解難能力。在備戰的最後階段，除了針對性地操練歷屆試題（Past Papers）以鞏固知識外，同學們亦務必保持作息定時，確保有充足的睡眠與良好的心理狀態。考場上萬變不離其宗，只要保持冷靜，靈活運用平日所學的知識與上述的應試策略，定能發揮出最佳水準。祝願各位2026年DSE考生在ICT科及其他科目中旗開得勝，摘星而回，順利考入心儀學府！