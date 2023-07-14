JUPAS放榜2023｜改選程序重要日期/大學收生計分+面試攻略

中學文憑試 2023（DSE）於7月19日放榜，而JUPAS就會讓學生於7月20日至22日期間改選。JUPAS改選對各位考生而言是重要的決定，「01教育」已經在下文整合JUPAS各院校及課程的計分方法、改選重要日子及程序的相關資料，幫助大家順利入讀心儀學科！



JUPAS 2023日程已經正式公布，各位學生及家長都要留意了！（資料圖片）

JUPAS 各課程的收生要求（Admission Scores）

JUPAS派位主要根據學生成績高低為先後次序，學生需要參考各大學公布的收生要求（Admission Scores）及自己的預計成績，以決定在自己應該在20個JUPAS選擇（JUPAS choices）內應該放入那些科目。

現時各大院校以至JUPAS官方網站都有公佈各個年度的收生分數，方便學生安排自己的JUPAS選擇，你可以點擊以下連結查看最新公布的JUPAS收生分數，各大學括號為各大學聯招課程編號：

JUPAS官方網站

城市大學（JS1XXX）

浸會大學（JS2XXX）

理工大學（JS3XXX）

中文大學（JS4XXX）

科技大學（JS5XXX）

香港大學（JS6XXX）

嶺南大學（JS7XXX）

教育大學（JS8XXX）

都會大學（JS9XXX）

由於計算JUPAS收生分數方法會因應不同大學及學科而有所不同，為方便申請人計算是否符合相應的入學要求，現時某些大學都有JUPAS收生分數計算機（JUPAS admiss score calculator），以下是一些例子：

大學：城市大學、嶺南大學、科技大學

JUPAS申請人於填寫選擇時，應該參考各大院校不同科目的過往收生成績。（資料圖片）

JUPAS放榜2023｜重要時間表

7月19日：香港考評局公布DSE成績

7月20至22日：申請人可以於個別指定時段內修改課程選擇

8月9日：公布正式遴選結果

8月10日：獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月16日：香港考評局公布DSE成績覆核的結果

8月17日：取得覆核成績的人可以遞交「要求重新考慮入學申請」

8月24日：公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果

8月24日：獲得取錄資格／較高較高次序的課程取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月28日：公布補選結果

8月28日：獲得補選取錄資格的申請人繳文留位費的最後期限

JUPAS放榜2023｜改選程序

在7月19日DSE放榜後，考生可以在2023年7月20日至7月22日期間免費修改課程，考生可以根據早前在「大學聯招辦法」帳戶看到的修改JUPAS課程選擇的個人時段內，修改JUPAS課程選擇。

JUPAS放榜2023｜改選時間表

7月13日（上午10時至中午12時）：覆寫課程選擇

7月20日至7月22日（下午1時15分）：根據獲分配修改課程選擇的個人時段修改及遞交課程選擇

8月17日（上午9時至下午6時）：按覆核成績修改或不修改課程選擇

JUPAS 面試2023（Interview）

文憑試放榜前後，各大院校都會按課程需要，邀請有意入讀的申請人進行面試、筆試或能力測試。由於疫情關係，近年有部分院校改為網上面試。由於不同院校的安排都會有所不同，所以申請人應該留意各院校的最新安排及網頁公布。

值得留意的是，有些課程只會邀請Band A申請人面試，或只錄取曾經面試的申請人。因此，申請人在排列選擇時亦需要留意心儀的學科是否有相關要求。

既然面試對入讀心儀課程十分重要，獲得面試機會的申請人就應該好好準備，爭取表現，為自己加分。視乎不同院校及課程，面試官向學校提問的問題都會有所不同，不過申請人普遍都會被要求作自我介紹，另外亦應該留意自己的衣着及儀容是否符合場合或要求。

JUPAS 有條件取錄（Conditional Offer）

在JUPAS公布派位之前，各大院校會在文憑試放榜前有條件取錄（Conditional Offer）部份學生。意味申請人只要取得指定成績，就可以自動獲院校取錄。申請人於DSE成績放榜之後，如果發現自己的成績達到有條件取錄的要求，可以考慮是否接受校方取錄。否則，申請人仍然可以透過JUPAS報讀其他學位。

JUPAS 正式遴選結果放榜

JUPAS申請人可以於JUPAS放榜（公布派位結果）的日子透過 1) JUPAS網站、 2) 9所參與JUPAS的院校網站或 3) JUPAS 24小時互動語音系統（電話：2334 2330）查詢結果。申請人只會在提交申請的20個課程之中，獲得其中1個課程取錄。申請人獲得取錄的過程將會是申請人於同一學年內，最優先及符合收生條件的課程，並且是其課程選擇名單之中，排列最高的課程。不論接納或放棄錄取與否，申請人於同一學年都不會再被錄取入讀任何可以經JUPAS選報的課程。

申請人經JUPAS取得正式遴選結果後，需要於放榜翌日下午5時前繳交$5,000元留位費，並於指定時間內到獲錄取的院校完成註冊手續。申請人可以透過繳費靈、電子銀行（匯豐銀行／恒生銀行／東亞銀行」）、現金（東亞銀行）繳交留位費。

JUPAS 覆核（Appeal）

如果申請人曾經向考評局申請文憑試成績覆核（DSE Appeal），而且獲得更高的科目等級，不論該申請人是否已經取得JUPAS派位，就有資格向JUPAS申請覆核，屆時會按學生最新成績重新考慮學生JUPAS申請，而學生則需考慮是否修改課程選擇。

申請人於申請JUPAS覆核時，如果同時提出修改課程選擇，可以揀選最多5個新課程取代原有名單上的課程；或在滿足全部課程選擇不多於20項的條件之下，增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單。申請人同時可以更改已選報課程選擇的優先次序，或刪除課程選擇名單上的任何課程。

申請人如果需要申請JUPAS覆核，可以於指定時間內登入JUPAS帳戶，於「My CONFIRMED Programme Choices」提交申請。JUPAS覆核結果將會於指定時間公布，申請人如果接受派位結果，就需要於指定時間內繳交留位費及完成註冊手續，以接納取錄資格。

要注意的是，只要申請人的文憑試覆核成績已經滿足一切有關課程的入學要求，而且成績處於該課程評核結果名單的正式遴選取錄線之上，就不會因為覆核成績而被影響錄取資格。換言之，只要申請人覆核之後的成績高於正式遴選結果中的最後一人的成績，都會被該課程取錄。

JUPAS 補選

如果申請人未能於正式遴選的時候取得錄取資格，JUPAS將會進行補選及第二輪補選。申請人如果獲得錄取，通知方法及註冊手續將會與正式遴選相同。

JUPAS 2023 完整重要日期及日程

以下是JUPAS官方公布，與申請人直接相關的重要日子。如有需要查閱完整日程，可以前往JUPAS官方網站。

2022年

10月6日：JUPAS開始接受報名申請

10月至11月：各間大學及專上院校的資訊日

12月7日：JUPAS於晚上11時59分截止報名申請

12月9日：JUPAS開始接受逾期申請，申請人亦可以繳交改選費以更新課程選擇

2023年

1月4日：截止遞交比賽／活動經驗及成就資料及上載證明文件

3月22日：學校為在校申請人／非在校申請人遞交評核報告的最後限期

4月19日：透過JUPAS遞交其他學術成績（語文科目）、音樂考試成績、其他中國語文成績及前教育資料的最後限期

4月26日：遞交及核實其他學術成績（語文科目）、音樂考試成績、其他中國語文成績及前教育資料的最後限期

5月31日：遞交逾期申請的最後限期

5月31日：繳交改選費及更新課程選擇的最後限期

6月7日：遞交學生學習概覽的最後限期

6月28日：申請人可以開始查閱獲分配修改課程選擇的個人時段

7月14日：公佈比賽／活動的經驗及成就、及校長推薦計劃特別考慮的結果

7月19日：香港考評局公布DSE成績

7月20至22日：申請人可以於個別指定時段內修改課程選擇

8月9日：公布正式遴選結果

8月10日：獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月16日：香港考評局公布DSE成績覆核的結果

8月17日：取得覆核成績的人可以遞交「要求重新考慮入學申請」

8月24日：公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果

8月24日：獲得取錄資格／較高較高次序的課程取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月28日：公布補選結果

8月28日：獲得補選取錄資格的申請人繳文留位費的最後期限

JUPAS 是什麼？

JUPAS 全名為「大學聯合招生辦法」（Joint University Programmes Admissions System），是持有過去或應屆DSE成績的本地學生主要升學途徑。

JUPAS 的課程選擇

JUPAS 提供的課程選擇包括：

1. 大學教育資助委員會（教資會，UGC）資助課程

包括由香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學和教育大學8所教資會資助大學，所提供的教資會資助全日制學士學位課程，以及教育大學提供的教資會資助全日制高級文憑課程。

2. 自資課程

包括由都會大學提供的自資全日制學士學位課程。

3. 指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP「資助計劃」）課程

包括由SSSDP「資助計劃」院校提供的SSSDP「資助計劃」全日制學士學位課程。

JUPAS 帳戶及開戶

符合JUPAS資格而且希望經JUPAS入讀課程的申請人，可以於JUPAS開放申請期間於JUPAS網站系統遞交帳戶註冊申請。

JUPAS開戶步驟整合如下：

1. 輸入個人資料、登入名稱及密碼，然後按Create Account

2. 登入帳戶並輸入驗證碼啟動帳戶，然後申請2023年入學，確認條款

3. 繳交申請費並收取JUPAS的付款確認通知，你會同時收到附有8位數字申請編號的電郵及短訊

4. 遞交課程選擇

5. 確認中學文憑試年份

JUPAS 額外資料

申請人於提交JUPAS申請時，亦可以考慮填寫其他資料，包括：其他學術成績（語文科目）、音樂考試成績、其他中國語文成績、前教育資料、比賽／活動的經驗及成就、學生學習概覽、及殘疾狀況

JUPAS申請人可以同時遞交額外資料，包括其他學術成績、比賽／活動的經驗及成就、及學生學習概覽等。（資料圖片）

JUPAS 學生學習概覽（SLP）

學生學習概覽的英文名稱為Student Learning Profile（SLP），同樣會影響JUPAS派位結果。學生學習概覽可以展示申請人於就讀高中時，學術以外的成就及其曾經參與的活動。

大學收生時會同時參考申請者的學生學習概覽，了解申請人的背景，並會視情況取錄個別學生。另外，若有申請者成績分數完全一樣，大學也會參考學生學習概覽，以決定應該錄取哪一位申請人。

申請人於撰寫學生學習概覽時，可列出自己的學術成績、其他學習經驗（OLE）、主要校內獎項、校外表演或獎項、及個人自述等。另外，不同院校或課程對學生學習概覽的要求有所不同，申請人應該事先了解相關要求。

JUPAS 常見問題