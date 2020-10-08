女生自強丨跨三代奪WNBA冠軍首人　女友是美國隊長　偉大超越球場

NBA總決賽仍在「Bubble」激戰之中，另一邊廂的WNBA「Wubble」經已決出今季冠軍。西雅圖風暴以場數3：0橫掃由今季MVP韋遜（A'ja Wilson）帶領的拉斯維加斯王牌，周三（7日）風暴以92：59「大炒」對手，順利捧下總冠軍。 賽後鎂光燈不全然投射在決賽MVP Breanna Stewart身上，反而將眼光放在老將柏德（Sue Bird）身上。

這個跨越3代的WNBA「G.O.A.T」（Greatest Of All Time），在40歲前終拿下生涯第4個WNBA總冠軍；今季平均上陣23.4分鐘，場均9.8分、5.2助攻、命中率達49.4%，雖然不再年輕，但數據仍能在隊中排名第四，這就是Sue Bird。

以39歲之齡，柏德再得到一個總冠軍。（Getty Images）

「食腦」能長打長有

出生於紐約，從小就對運動產生興趣，從足球、網球、田徑到籃球都有涉獵，大學入讀籃球名校康涅狄格大學（University of Connecticut），為「Husky」的一員。

「回望我的生涯，我確實是很幸運。」柏德曾說過，因為從大學時代兩奪NCAA冠軍，畢業後2002年WNBA獲西雅圖風暴以狀元籤選中，一直效力西雅圖至今。

傳奇控球後衛Sue Bird。（Getty Images）

上季因膝傷休養近大半年，卻在復出時造出生涯新高和WNBA決賽紀錄的16次助攻。生涯中沒有太多傷患，司職控球後衛的她也自認打法比較長青，「我從未依賴自己的速度和身型，只是不停注入更多『腦力』，這讓我能一直留在場上。」

40歲，真的很難

今季傷後回歸，在季後賽賽事中柏德僅射入23分，但能打出場均11個助攻，「我不會美化（傷後）這段時間，真的很難，你會開始問自己是否值得。」

40歲，一切都變得更難。當40歲的NBA球員都慢慢退下火線，這個WNBA巨星也難免會懷疑自己：「我想要做到更多，也會聆聽自己的身體，如果我在休季時感覺一直都可以，我想不到有什麼理由不繼續。」

【Sue Bird的4座總冠軍】

1.75米身高在美國女籃並算不上高，加上身形偏瘦，柏德自有生存之道。憑輕盈的動作往往能俐落上籃，交出一球又一球讓人意想不到的助攻、長傳和「No Look Pass」，對抗性欠奉的情況下卻能繞過強壯的對手。

她帶領西雅圖風暴分別在2004、2010、2018和2020年奪得總冠軍，Sue Bird也成為WNBA史上第一個能在三個年代贏得總冠軍的球員。

重量級小粉絲出現。（Getty Images）

【「小粉絲」竟是美國隊長？！】（按圖進入）

傳奇的「小粉絲」都是傳奇

Sue Bird傳奇背後走出一個「小粉絲」，也是今場賽後慶祝的其中一個焦點，就是柏德的伴侶韋冰露（Megan Rapinoe）。

一個是4屆WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌、2屆NCAA冠軍得主；另一個則是美國女足隊長、奧運女足金牌、2屆FIFA世界盃冠軍、當選過世界足球小姐，也得到過金靴獎和金球獎。將兩人所獲榮譽和冠軍加起來，多到兩隻手都數不完，單是奧運金牌就有5面，說得上是體壇上極具影響力的同性情侶。

「美國隊長」韋冰露帶領美國女足贏得2019年世界盃冠軍。（Getty Images）

一面是女足傳奇球星，另一面就是柏德的小粉絲。（Getty Images）

女足最強 「美國隊長」與女籃「G.O.A.T.」相戀

韋露冰除了是女友的「死忠」外，更是帶領美國女足多次登頂的「美國隊長」，她向來敢言並勇於對抗強權，2019年直接用一座世界盃冠軍來反擊美國總統特朗普（Donald Trump）一句「說話前先贏球」，更奪得賽事的金靴獎和金球獎。

兩人經常出現在WNBA和NBA場邊。（Getty Images）

兩人相遇在2016年奧運，當時美國女足意外出局，韋冰露因而有更多時間看女籃比賽，兩人自此相識相知。

柏德曾表示兩人有很多共同點，韋冰露則被柏德的清晰頭腦和理性而吸引，當時二人相戀，震驚全美體壇。一個是美國最強的女子足球員，另一邊是美國女籃長青樹，兩個各自在自己項目發光發亮，然後也公開認愛。

兩個曾拍攝展現女運動員線條美的性感相片。（Sue Bird Instagram）

為同性、種族和女性發聲

兩人成為體壇同性情侶典範，只要現身在NBA場邊，就會成為焦點，同時也盡用公眾人物的影響力發聲，從LGBT議題說到政治，也從不諱言。

雙雙出現在公眾場合。（Getty Images）

+ 5 + 5 + 5

獲頒國際足協（FIFA）年度最佳女子球員時，韋冰露就借發言時間，為種族主義、同性戀和女性同工同酬的議題上發聲：「如果所有人都對種族主義感到憤怒，所有人都對同性戀恐懼症感到憤怒，所有人都對女性缺乏同工同酬和投資感到憤怒，那對我來說將是最鼓舞人心的事情。」

兩人不僅成為各自項目中的傳奇，更一起為社會出力，或許這也是讓韋冰露和柏德成為英雄，備受球迷景仰的原因。