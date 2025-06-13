NBA總決賽雷霆vs溜馬時間表 6.14免費直播第四場 附直播連結
撰文：威廉神
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24/25球季的NBA總決賽，由西岸冠軍雷霆對東岸冠軍溜馬。根據ViuTV 99台節目表顯示，NBA總決賽第四場會在香港時間6月14日星期六早上8時30分上演。至於NBA總決賽第五場，就會在6月17日早上8時30分舉行。
溜馬在總決賽第一場以111：110作客險勝雷霆，而雷霆就在第二場扳回一城，以123：107贏波，追成場數1：1。第三場溜馬主場，以116：107再勝雷霆，目前領先場數2：1。
NBA總決賽直播連結：ViuTV 99台
【NBA總決賽第一場】溜馬勝111：110
06/06（星期五）08:30
雷霆主場
【NBA總決賽第二場】雷霆勝123：107
09/06（星期一）08:00
雷霆主場
【NBA總決賽第三場】溜馬勝116：107
12/06（星期四）08:30
溜馬主場
【NBA總決賽第四場】
14/06（星期六）08:30
溜馬主場
【NBA總決賽第五場】
17/06（星期二）08:30
雷霆主場
【NBA總決賽第六場】
20/06（星期五）08:30
溜馬主場
【NBA總決賽第七場】
23/06（星期一）08:00
雷霆主場
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