NBA總決賽雷霆vs溜馬時間表　6.9早上免費直播第二場　附直播連結

24/25球季的NBA總決賽，由西岸冠軍雷霆對東岸冠軍溜馬。根據ViuTV節目表顯示，NBA總決賽第二場及第三場會分別在6月9日早上8時及6月12日早上8時30分免費直播。

溜馬在總決賽第一場以111：110作客險勝雷霆，暫時場數領先1：0。



ViuTV 99台直播雷霆對溜馬。（ViuTV網站截圖）

NBA總決賽直播連結：ViuTV 99台

【NBA總決賽第一場】溜馬勝111：110

06/06（星期五）08:30

雷霆主場

溜馬在總決賽先下一城，領先場數1：0。（路透社）

【NBA總決賽第二場】

09/06（星期一）08:00

雷霆主場

雷霆的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）出席總決賽傳媒日。（路透社）

【NBA總決賽第三場】

12/06（星期四）08:30

溜馬主場

【NBA總決賽第四場】

14/06（星期六）08:30

溜馬主場

溜馬的湯馬士拜仁（Thomas Bryant）出席總決賽傳媒日。（路透社）

【NBA總決賽第五場】

17/06（星期二）08:30

雷霆主場

【NBA總決賽第六場】

20/06（星期五）08:30

溜馬主場

【NBA總決賽第七場】

23/06（星期一）08:00

雷霆主場