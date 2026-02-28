FIBA稱中國男籃「偷走勝利」惹怒球迷　翌日刪帖修正並道歉

國際籃協（FIBA）周五（27日）發聲明，就其官方賬號在前一天的籃球世盃預賽後，將中國隊勝利描述為「偷走一場勝利」的不當措辭，向中國國家隊、中國球迷及整個中國籃球界致歉。



國際籃協周五在社交平台發聲明：親愛的中國籃球球迷朋友們，我們謹向中國國家隊、中國球迷以及整個中國籃球界致歉。我們昨晚發布的關於比賽結果的帖子中，所用措辭是不妥的。中國隊的勝利是通過自身實力、努力拼搏和決心而贏得的。相關內容已在全平台刪除或修正。祝願中國隊在2027國際籃聯籃球世界盃預選賽剩餘比賽中一切順利。

FIBA已在官方公眾號發佈道歉聲明。（FIBA國際籃協公眾號）

當地時間周四，在日本沖繩進行的2027年國際籃協籃球世界盃亞洲區預賽的一場比賽中，中國隊在一度落後14下實現大逆轉，最終以87：80力克日本隊，贏得一場關鍵勝利。賽後，國際籃協世界盃官方賬號發布戰報，並配文稱：

「沖繩神劇本！中國男籃從日本偷走一場勝利。」（China with a sneaky win over Japan.）

有指英文「sneaky」含有「鬼祟、不光彩」的強烈貶義，這一表述迅速引起球迷強烈憤慨。隨後，該賬號將文案修改為「沖繩神劇本！中國男籃在下半場翻盤，擊敗日本隊」，但並未及時道歉。

在第一輪賽期兩負韓國隊後，位列B組第三的中國反勝日本取得關鍵勝仗，為晉級正賽爭得主動權。根據規則，小組前三名將晉級下一階段。當地時間3月1日，中國隊將在菲律賓對陣中華台北隊。

