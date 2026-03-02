籃球世界盃｜中國隊憑超遠三分追平　反勝中華台北保留出線希望

國際籃聯世界盃亞洲區預賽周日（1日）繼續進行，中國男籃在一度落後11分的情況下完成逆轉，以100：93擊敗中華台北，取得兩連勝。



今次預選賽分為兩個階段，第一階段採取主客場雙循環賽制，四個小組的前三名晉級第二階段比賽。中國隊在第一階段與日本、韓國、中華台北同組。小組賽前三輪，中國隊開局連續兩場不敵韓國，雖然第三場客勝日本，但若想扭轉艱難的出線形勢，今場必須贏下中華台北。

中國和中華台北曾在國際籃聯系列賽事中有過16次交手，中國男籃贏下其中的15次，唯一的失利出現在2013年男籃亞錦賽8強賽。

中華台北陣中，包括陳盈駿、林庭謙、劉錚在內的多名球員目前在中國男子籃球職業聯賽（CBA）效力，因此今雙方對彼此的陣容和技、戰術都頗為熟悉。比賽展開後，兩隊很快進入對攻局面，中國隊稍佔上風，以27：22領先結束首節。

第二節戰況依舊膠着，中華台北隊憑藉劉錚在半場結束前的一記三分球，以51：50領先進入中場休息。

下半場，中華台北隊攻勢不減，在第三節一度領先11分。被動局面下，朱俊龍、廖三寧、李弘權等在末節站了出來，用得分幫助中國隊止住頹勢。比賽進行到最後3分鐘，隨着趙繼偉命中一記超遠三分球，中國隊終於將比分追至91平。最後階段，中國隊在攻防兩端發揮穩定，最終如願獲勝。

中國隊主帥郭士強

中國隊今場5人得分上雙，朱俊龍三分球6投5中，拿到全隊最高的19分。內線核心胡金秋得到15分和6個籃板，李弘權貢獻9分和11個籃板。

中國隊主帥郭士強賽後表示：

這是一場團隊的勝利。我們靠着團結、凝聚力贏下了比賽……新一屆中國男籃是一支無私奉獻的球隊，每個人不會計較自己的個人數據，不會計較上場時間，每個人在球隊的角色都完成得非常好。 郭士強

中華台北隊的陳盈駿得到全場最高的26分，林庭謙拿到22分。

取勝之後，中國男籃以2勝2負的戰績排名小組第三，中華台北1勝3負排名墊底。在同日的同組另一場比賽中，日本以78：72戰勝韓國。日本隊以3勝1負暫列榜首，韓國位居第二。

今次世預賽第一階段將在今年7月進行最後兩輪較量，中國將在主場分別迎戰日本和中華台北。

