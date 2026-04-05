NBA︱當錫受創缺席湖人餘下常規賽　歷史賽季或因1場之差無緣大獎

NBA球隊洛杉磯湖人季尾傳來壞消息，陣中超級巨星當錫（Luka Doncic）左邊後大腿筋受傷，肯定缺席餘下5場常規賽，甚至需要倦勤更長時間。他今季剛巧上陣64場，距離季後賽各個獎項的入圍門檻剛好還差一場。



NBA︱洛杉磯湖人巨星當錫（Luka Doncic）左邊後大腿筋受傷，肯定缺席餘下5場常規賽。（路透社）

當錫左後大腿筋二級拉傷 缺席餘下5場常規賽

湖人公布，當錫的左邊後大腿筋二級拉傷，相當於中等程度及部分肌肉纖維撕裂，一般需要休息4至8星期，對這支目前常規賽在西岸排第三位的球隊來說，實在是個不幸的消息。今季湖人靠當錫的星級表現，常規賽的戰績在西岸僅次上季冠軍雷霆和易帥後的馬刺，今季他為湖人上陣64場，平均每場得33.5分在聯盟排第一位。

當錫上周四晚上作客雷霆一仗期間受傷，他在上半場已觸傷左邊後大腿筋，但隊醫容許他在下半場繼續上陣，結果他在第三節受傷倒地，痛得雙手掩面。他在第三節餘下7分39秒傷出，當時湖人已落後58：90。他全場上陣26分鐘，攻入12分，湖人亦以96：139大敗收場。

NBA︱當錫今季他為湖人上陣64場，距離各項大獎入圍門檻剛剛尚差一場。（路透社）

距離各項大獎入圍門檻剛剛尚差一場 經理人計劃提出挑戰

由於NBA在2023/24球季起引入新規例，球員必須在常規賽上陣滿65場，才可入圍競逐MVP、All-NBA（NBA年度一隊、二隊、三隊）及年度最佳防守陣容等大獎，當錫此時提早收咧，距離門檻剛好還差一場。

他的經理人Bill Duffy表示，正計劃申請特殊情況下的豁免挑戰相關規定，「今季當鍚的演出達到一個歷史程度，在得分榜領先，帶領湖人在西岸排第三，將自己放上一次記憶中最接近的MVP競爭。為確保Luka今季的神奇成就獲正確嘉許，能夠角逐各項季尾大獎，我們計劃提出『特別情況挑戰』的申請。」

NBA︱當錫即使缺席湖人餘下5場常規賽，料仍穩奪今季「得分王」。（路透社）

同一位置今年2月亦曾受傷

他細數，「Luka今季因為第二名孩子在斯洛文尼亞出生，而錯過兩場比賽，他的女兒12月4日在地球上另一個洲份出生，但他仍在12月6日歸隊為球隊出戰。今季他已盡全力為球隊出戰，即使不幸受傷，一個突破個人紀錄的球季值得在歷史簿中記載。」

隊友勒邦占士感慨，「去到球季這個時間，這是你最不想看到的事情。當你隊中有位MVP候選人，最不願見到的就是有人後大腿筋受傷。」他表示要祈禱並祝願當錫早日康復。當錫對雷霆賽後並未受訪，夥同隊友一起乘專機前往達拉斯。今年2月當錫已曾因左邊後大腿筋傷患，未能在4場比賽中上陣。

NBA︱當錫在加盟湖人後的首個完整賽季愈戰愈勇。（路透社）

當錫加盟湖人首個完整賽季 愈戰愈勇創歷史

當錫上季中離開獨行俠轉投湖人，今季是他在紫金兵團的首個完整賽季。這位27歲斯洛文尼亞巨星平場每場攻入33.5分，另加8.3次助攻及7.7個籃板，3月份連續13場得分超過30獲選當月最佳球員，當中包括7場得分超過40，對公牛一仗取得51分，對熱火更轟入60分。當錫在3月共取得600分，成為NBA歷來第十位能夠在一個月內攻入600分或以上的球員。

目前踏入常規賽最後階段，當錫基本上已穩奪生涯歷來第二次常規賽得分王，至於能否角逐大獎，便要看看NBA方面是否願意通融，為跟入圍門檻只差一場的他開綠燈了。