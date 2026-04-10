NBA｜常規賽倒數3日　西岸大局已定　東岸六隊大混戰搶季後賽席位

【NBA】距離2025/26賽季NBA常規賽結束（4月13日）僅剩最後三天，截至周五（4月10日）東西岸季後賽的「尾班車」席位爭奪已進入「白熱化」。與西岸大局已定、強隊開始謀劃未來不同，東岸的最終排名依然充滿了懸念與變數。



西岸大局已定：局勢基本明朗，強隊各就各位

與東岸的混戰相比，西岸的格局在4月9日已基本明朗。雷霆在擊敗快艇後，以64勝16負的戰績提前鎖定了西岸第一及全聯盟第一的寶座。今賽季正式崛起的馬刺緊隨其後，以61勝19負的戰績穩居第二。

雷霆在擊敗快艇後，以64勝16負的戰績提前鎖定了西岸第一及全聯盟第一的寶座。（Getty Images）

下半區的爭奪同樣塵埃落定。憑藉一波驚人的10連勝，金塊已基本鎖定西岸第三的位置。本賽季狀態起伏最大的莫過於湖人，在勒邦占士（LeBron James）、當錫（Luka Doncic）、李維士（Austin Reaves）三大核心缺陣的情況下，湖人慘敗給雷霆，吞下三連敗，但在周五擊敗勇士後，湖人稍稍止住頹勢，在勝場相同的情況下以勝負關係力壓火箭隊排在西岸第四，倘若湖人在接下來的比賽中擊敗太陽和爵士，那麼他們將鎖定西岸第四席位，並在與火箭的季後賽首輪對決中握有主場優勢。

雖然西岸前十的球隊名單已經確定，但附加賽內部的對陣仍有變數。根據賽程，附加賽將於4月15日正式打響。最大的看點莫過於勇士，在鎖定西岸第十的位置後，勇士將在附加賽中迎來嚴峻考驗——他們的首個對手將取決於快艇和拓荒者的對決結果。這支擁有豐富季後賽經驗的豪門球隊，如今不得不從附加賽下半區開啟他們的季後賽征程。

東岸：六隊大混戰，排名爭奪戰進入白熱化

如果西岸的形勢是「明朗」，那麼東岸只能用「混亂」來形容。

活塞早已鎖定東岸第一，靜待首輪對手。但2至6名的排位至今懸而未決。塞爾特人、紐約人和騎士仍在為上半區的最終排名進行博弈。在周五結束的一場關鍵戰中，紐約人以112：106力克塞爾特人，將兩隊之間的勝場差減至2場。

中游球隊是「排名白刃戰」的核心地帶。隨着費城76人核心艾比迪（Joel Embiid）在賽季收官階段遭遇罕見傷病緊急手術，以及速龍在主場以121：95、128：114連續大勝熱火，同時魔術、黃蜂戰績相互膠着，東岸5至9名的格局已經被徹底打亂。

活塞早已鎖定東岸第一，靜待首輪對手。（Getty Images）

目前，速龍（45勝35負）憑藉勝負關係優勢力壓鷹隊，升至東岸第五。鷹隊（45勝34負）緊隨其後。而76人隊在艾比迪缺陣後已遭遇三連敗，戰績滑落至43勝37負排名東岸第八，與黃蜂（東岸第九）戰績持平，領先東岸第十熱火僅2個勝場。

在周日常規賽結束後，直通名額歸屬基本塵埃落定，但附加賽區最終排名仍存在變動空間，從後續賽程來看，76人隊連續對陣弱旅溜馬、公鹿，賽程最為輕鬆；速龍、鷹隊、魔術在剩餘兩場中分別有一場對陣東岸強隊；黃蜂的賽程最艱難，剩餘兩場分別對陣活塞與紐約人。假設76人在剩餘賽程中取得2勝，速龍、鷹隊、魔術各取一勝一負，黃蜂吞下2場失利，那麼76人與魔術的最終戰績將持平，76人憑藉勝負關係排在東岸第七。

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另外，即便是在直通區，紐約人、騎士、速龍、鷹隊之間的博弈也充滿着懸念。排名西岸第四的騎士最為期待的對手是處於重建期的鷹隊，想要成功挑到後者，那麼騎士必須在接下來的賽程中隨機應變，讓鷹隊的戰績反超速龍至東岸第五。而排名第三的紐約人自然不想坐視這一情況發生，在接下來的賽程中，有可能通過故意輸球讓速龍保持在東岸第五。

常規賽已進入最後倒計時，每一場比賽都可能改變球隊一個賽季的命運，鑒於上述幾支東岸球隊在最後兩場比賽中各有直接交鋒，接下來的每一場比賽都直接影響東岸首輪對陣情況。

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