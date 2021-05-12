【NBA】為冠軍投靠強隊活該被憎恨迷思　抱團文化由幾時開始？

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-12 13:18

抱團一詞，在現今籃球世界並不陌生，意指球員為奪冠而組成一隊的行為。在NBA也愈來愈常見，一生只效力一隊的One Club Man亦買少見少。 印第安納溜馬一代名將米拿（Reggie Miller）近日為此表示，如果當年米高佐敦（Michael Jordan）親自招手邀請他入公牛隊，他會⋯⋯

米拿可算是NBA中一位備受尊敬的名宿，除了球技了得，是位不折不扣的傳奇射手，也因為他整個籃球職業生涯都在溜馬中度過。

即使在2000年率隊殺入總決賽，最終不敵湖人而回，生涯無冠但仍然在退役後入選名人堂。

米拿直言不會為冠軍而投靠對手。（Getty Images）

米拿生涯與佐敦交手無數。（Getty Images）

為冠軍而轉投超級球隊，必然不是他贊同的選擇。

除了球員離開原屬球隊，加入已經有「巨頭」的球隊算是抱團之外，球隊找來巨星級球員加入也算在內。「如果當年米高佐敦親自打來邀請我到芝加哥（公牛），我一定會告訴他：『Fuxk Himself』（食自己吧！）」米拿表示自己不會接受為冠軍而作出的抱團行為。

到底，抱團是從何時開始？

張伯倫（Wilt Chamberlain）曾單季錄15場個人轟入60分以上，單季上陣80場賽事場均50.7分，生涯118次單場得分50+。（NBA.com）

上古「三巨頭」

回溯至1968年，當時張伯倫（Wilt Chamberlain）打算離開費城76人，加入已經有庇拿（Elgin Baylor）和謝利韋斯（Jerry West）的洛杉磯湖人。貴為聯盟第一人，卻一直在「冠軍之鬼」比爾羅素（Bill Russell）的陰影下，冠軍指環的引力之大，讓他決定抱團加入一隊更強的球隊尋冠。

可能是NBA史上首個「三巨頭」組合成軍後5年內4次打入總決賽，卻只得到一座冠軍，到最後張伯倫的冠軍指環數目仍然不及比爾羅素，更被冠上「抱團始祖」的稱號。

成了皮爾斯的留隊原因。（Getty Images）

綠軍「三巨頭」

近年最家傳戶曉的自然是綠軍塞爾特人的「三巨頭」，包括從超音速找來雷阿倫（Ray Allen）和跟木狼交易得來的加尼特（Kevin Garnett），加上陣中的主將皮雅斯（Paul Pierce），從內到外連線。

2008年的冠軍是加尼特人生中唯一一冠。 （Getty Images）

這「三巨頭」的組成綠軍比較被動，但也是因為找到兩大補強，皮爾斯終選擇留隊。不成功便成仁的玩法，綠軍幾乎掏空換來兩人，幸好成軍第一季就打出66勝，順勢拿下2008年總冠軍，他們擊敗湖人拿下的冠軍指環，正是加尼特和雷阿倫生涯首冠。

雷阿倫的人生首冠。（Getty Images）

被討厭的熱火「三巨頭」

勒邦占士（LeBron James）2010年由騎士轉投熱火為NBA帶來震撼彈。當時已經拿過兩屆常規賽MVP的他，加入已經有韋迪（Dwyane Wade）和保殊（Chris Bosh）作為「巨頭」的熱火。

不久熱火就成為最讓人討厭的球隊，除了三個本來就各有率隊成績的球星聚首一堂，讓人感覺狂妄自大外，占士就是其中最大影響的主角。

占士背棄家鄉球隊組成熱火三巨頭。（Getty Images）

熱火因占士引來不少球迷的反感。（Getty Images）

由湖人、勇士到籃網

不少球迷都想看占士帶領家鄉球隊捧盃，他卻背棄騎士，選擇更有機會奪冠的熱火；投靠別人之餘，還拍攝節目公布意向讓騎士更為難堪，聲名大壞。即使後來占士回到克利夫蘭逆轉勇士，為家鄉拿第一個冠軍，Haters還是沒有明顯「轉軚」，更遑論轉投到湖人這個決定。

論人腳、實力、話題性，占士和戴維斯入隊，成為湖人繼高比（Kobe Bryant）後受聯盟和球迷注目的原因，一方面鋤強扶弱心態引來不少美國球迷討厭，也成為球隊間的排斥目標。

除此之外，外界彷彿對有球星加盟的球隊有偏見，球星愈多，排斥愈大，如近年招來杜蘭特（Kevin Durant）的勇士、今年組軍劍指冠軍的籃網一樣為人垢病。根據美國調查結果顯示，籃網成為美國其中25個州份最令人討厭的球隊，去年最讓人討厭的湖人也被「比下去」，只在21個州份被嫌棄，排名跌至第二。

勇士為連霸找來杜蘭特。（Getty Images）

杜蘭特加盟後勇士如願封王。（Getty Images）

美國50個州份，籃網已包辦一半，原因是已有杜蘭特和艾榮（Kyrie Irving）的籃網後來又找來夏登（James Harden）連線，這還未夠，再補入艾德烈治（LaMarcus Aldridge）（後因心臟問題突然退役）和格芬（Blake Griffin），如此豪華的五巨頭（如今剩下四巨頭）陣容，不拿冠軍實在說不過去。

籃網組成三巨頭還不夠。（Getty Images）

【同場加映，西岸球隊的隊名由來】（按圖放大）

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【東岸球隊的隊名由來】（按圖放大）

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【最初始版NBA的8隊球隊】（按圖放大）

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