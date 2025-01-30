西班牙Blokecore街牌首度聯乘Under Armour　創中世紀風足球盔甲

【Under Armour／Equipo FC／Blokecore／足球時裝】美國品牌Under Armour近年除了繼續在運動領域中研發創新單品外，上年亦開始踏足時裝世界，當中最為人熟悉的聯名定必是Balenciaga的一系列別注單品，糅合Under Armour Logo的無限可塑性與Demna視裝觸覺，設計出多款另類運動套裝、鞋履與配飾，而來到2025年Under Armour再度被受垂青，雖然今次的合作單位相比起巴黎世家沒有那麼國際化，但設計出的作品卻非常吸引，散發強烈Blokecore風，這就是西班牙小眾足球創意工作室Equipo FC。



Equipo FC聯乘Under Armour系列（Equipo FC）

縱然Blokecore造型在這個冬季好像較為遜色了一點，無他的，氣溫絕對會影響到球衣配搭的常用度，不過相信幾個月後，當再度踏入夏季，足球元素之物將會「死灰復燃」，此時此刻，Under Armour便受到一家來自西班牙的足球街牌Equipo FC所邀請進行跨國聯乘，設計出中世紀風波衫。

Equipo FC聯乘Under Armour系列（Equipo FC）

今次Equipo FC攜同Under Armour的全新聯乘企劃，雙方延續足球Blokecore風，更有趣地大玩Under Armour的「Armour」（盔甲）一詞，將歐洲中世紀氣息注入到球衣當中，這款聯名波衫利用全黑條紋突顯其復古味道，細看之下，可隱約看到衣物中印有哥德式字體書寫、代表Equipo FC的 「EFC」標誌，另外隊徽也是全新設計，繡有「UA」與「EST.1996」，而贊助位置同樣印上Equipo FC白色哥德字體與Under Armour字樣設定，不過最值得一看是背面位置，除了球員名字位置寫上EFC外，下方植入一名身穿閃亮盔甲的騎士圖案，散發出強烈街頭感覺。

Equipo FC聯乘Under Armour長袖球衣（Equipo FC）

Equipo FC聯乘Under Armour長袖球衣（Equipo FC）

Equipo FC聯乘Under Armour長袖球衣（Equipo FC）

此外，系列另一款T恤也富有強烈時尚感，正面胸口中心位飾有與盔甲主題相符的金屬UA標誌，背面則印上一位穿上盔甲的中世紀騎士，並寫上「WEAR YOUR ARMOUR, FOR ANY BATTLE.」的口號，全面將聯名作昇華。

Equipo FC聯乘Under Armour短袖T恤（Equipo FC）

Equipo FC聯乘Under Armour短袖T恤（Equipo FC）

回顧這的西班牙街牌創立於2018年，透過虛擬足球球會名稱Equipo FC作為創作主軸，最初品牌設計團隊利用各款舊版波衫進利二創設定改成托特包、口罩形態，漸漸受到足球文化愛好者的喜愛，其後開始自家製作相關周邊產品，例如波衫、裇衫、印花T恤、帽子、陶瓷、地毯等等。直至2023年首度與Kappa合作，大玩九十年代意甲勁旅祖雲達斯設定，同年亦與西班牙球會貝迪斯合作，更誠邀時尚球員比利連（Héctor Bellerín） 擔任模特兒，讓Equipo FC開始被受關注。

Equipo FC球衣二創托特包及口罩：

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Equipo FC復刻法國1998年世界盃吉祥物地毯：

Equipo FC聯乘Kappa：

Equipo FC聯乘西班牙球會貝迪斯：