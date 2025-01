西班牙Blokecore街牌首度聯乘Under Armour　創中世紀風足球盔甲

【Under Armour/Equipo FC/Blokecore/足球時裝】美國品牌Under Armour近年除了繼續在運動領域中研發創新單品外,上年亦開始踏足時裝世界,當中最為人熟悉的聯名定必是Balenciaga的一系列別注單品,糅合Under Armour Logo的無限可塑性與Demna視裝觸覺,設計出多款另類運動套裝、鞋履與配飾,而來到2025年Under Armour再度被受垂青,雖然今次的合作單位相比起巴黎世家沒有那麼國際化,但設計出的作品卻非常吸引,散發強烈Blokecore風,這就是西班牙小眾足球創意工作室Equipo FC。



縱然Blokecore造型在這個冬季好像較為遜色了一點,無他的,氣溫絕對會影響到球衣配搭的常用度,不過相信幾個月後,當再度踏入夏季,足球元素之物將會「死灰復燃」,此時此刻,Under Armour便受到一家來自西班牙的足球街牌Equipo FC所邀請進行跨國聯乘,設計出中世紀風波衫。

今次Equipo FC攜同Under Armour的全新聯乘企劃,雙方延續足球Blokecore風,更有趣地大玩Under Armour的「Armour」(盔甲)一詞,將歐洲中世紀氣息注入到球衣當中,這款聯名波衫利用全黑條紋突顯其復古味道,細看之下,可隱約看到衣物中印有哥德式字體書寫、代表Equipo FC的 「EFC」標誌,另外隊徽也是全新設計,繡有「UA」與「EST.1996」,而贊助位置同樣印上Equipo FC白色哥德字體與Under Armour字樣設定,不過最值得一看是背面位置,除了球員名字位置寫上EFC外,下方植入一名身穿閃亮盔甲的騎士圖案,散發出強烈街頭感覺。

此外,系列另一款T恤也富有強烈時尚感,正面胸口中心位飾有與盔甲主題相符的金屬UA標誌,背面則印上一位穿上盔甲的中世紀騎士,並寫上「WEAR YOUR ARMOUR, FOR ANY BATTLE.」的口號,全面將聯名作昇華。

回顧這的西班牙街牌創立於2018年,透過虛擬足球球會名稱Equipo FC作為創作主軸,最初品牌設計團隊利用各款舊版波衫進利二創設定改成托特包、口罩形態,漸漸受到足球文化愛好者的喜愛,其後開始自家製作相關周邊產品,例如波衫、裇衫、印花T恤、帽子、陶瓷、地毯等等。直至2023年首度與Kappa合作,大玩九十年代意甲勁旅祖雲達斯設定,同年亦與西班牙球會貝迪斯合作,更誠邀時尚球員比利連(Héctor Bellerín) 擔任模特兒,讓Equipo FC開始被受關注。

Equipo FC球衣二創托特包及口罩:

Equipo FC復刻法國1998年世界盃吉祥物地毯:

Equipo FC聯乘Kappa:

Equipo FC聯乘西班牙球會貝迪斯: