【時尚無疆界】輪椅配件品牌FFORA　為傷健人士打做窩心小設計

殘障人士與身體健全的人一樣有權利打扮自己，近日連開始轉向多元化發展的時裝玩偶Barbie，也推出了義肢和輪椅的兩種殘障版Barbie，同時也推出配有輪椅斜道的Barbie夢幻屋。這個舉動顯示了社會對殘障人士的關注和了解，相反卻未見真實的時裝市場有為殘障人士推出任何相關產品。 因此，提倡為殘障人士提供生活品味的品牌FFORA，設計了一系列的輪椅配件，為傷健人士的生活加添一點時尚。

時裝玩偶Barbie近年推出了不少多元種類的人士或職業，本年更推出了殘障版Barbie。（Mattel）

點擊下圖看更多多元化Barbie玩偶：

+ 5 + 4 + 3

FFORA的創辦人Lucy Jones在美國Parsons設計學院畢業，巧合地她有一位家庭成員患有腦癱，需要使用輪椅協助其日常生活，因而激起她的設計靈感。從此以後，Jones花了一年時間與不同職業的殘障人士溝通並了解他們的需要，當中包括運動員、模特兒、作家、舞蹈員等的殘障人士。Jones解釋了為何花長時間溝通才開始著手設計的原因，她希望讓社區參與設計討論，只有聆聽用家的真實回饋才能創造出最合適他們的設計，而且設計品亦反映了目標族群的品味和想法，所以設計必須忠於用家而不斷改進。她亦指出希望FFORA的實用性設計能幫助殘障人士無障礙生活之餘，亦希望沒有殘障的人能使用，因為這樣才能真正做到一視同仁的效果，每人都能平等地擁有生活品味和時尚用品。

Lucy Jones希望FFORA的實用性設計能幫助殘障人士無障礙生活之餘，亦希望沒有殘障的人能使用。（FFORA）

FFORA亦志在為傳統設計增加一點啟發性的衝激，以他們首個推出的功能性系列「Essentials Set」為例，便是針對市面上多於170款的輪椅而設計，並設計出一系列適用的配件。「Essentials Set」內共有4個零件：PVD塗層杯架、兩種尺寸的荔枝皮革袋、金屬架配件、安裝鎖匙。用途主要是方便使用者將個人物品放置在輪椅管上，當中的皮革袋可以配合金屬架或背帶使用，成就了Jones希望非殘障人士也能使用的效果。

FFORA首個推出的功能性系列「Essentials Set」。（FFORA）

點擊下圖看更多殘障人士的時尚一面：