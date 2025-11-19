Young Forty成貶義詞？韓國年輕人嫌棄Supreme等「大叔潮牌制服」

韓國社群的「Young Forty」（영포티）現象正引發世代戰爭。原指熱衷消費、熱愛學習的40歲族群充滿正能量，可說是拒絕老化的積極態度。但現在卻成了一種嘲諷，暗指「沒自知之明的中年人裝年輕」。



究竟這是中年危機的反抗？還是一場集體的自我欺騙？

「Young Forty」如何從褒義變嘲諷？👇👇👇

+ 19

原本的「Young Forty」的正面含義

Young Forty一詞最早在2015年出現，形容一群「不像傳統中年人」的40歲消費者，他們熱衷健身、追劇、學新語言，消費模式與年輕世代相似。他們的7大特徵是重視當下幸福、對潮流敏感、不再執著買房的新型態中年人。聽起來很美好，但到了2025年，這個詞已完全變調。

潮牌變「大叔制服」的殘酷現象？

韓國社群正瘋傳一張「Young Forty品牌清單」，潮牌如Stüssy、Supreme、Nike Jordan等都被貼上「大叔制服」標籤。特徵是大Logo、曾被搶購、相對高價，於是40歲集體穿上，於是年輕世代迅速拋棄。分析師甚至認為運動鞋品牌股價下跌，部分原因是因為「大叔開始穿了」。

比裝年輕更惹人厭的「Sweet大叔」

比起Young Forty，「Sweet Young Forty」帶有更深的厭惡。這個詞專指外表追求年輕，內在卻是「老派大叔」的40、50歲男性，特別是熱衷於「狩獵」年輕女性的那種。他們自認成熟有魅力，在年輕人眼中只是令人不適的油膩中年人，常在辦公室或社群分享令人尷尬的「獵豔」目擊談。

Young Forty除了戰年齡，背後更是資源戰

Young Forty爭議的核心源自於深層的世代矛盾，40、50歲掌握大量社會資源；20、30歲年輕人卻面臨高房價、低薪。年輕人抱怨：

既得利益者還要搶潮流空間？

被嘲笑的重點不在於「想活得年輕」，而是「想讓別人覺得自己看起來很年輕」的執念，這種內外落差才會引發嘲諷。

期待40＋保持活力，又嘲笑對方裝年輕？

40＋努力健康的生活，他們想追求新體驗不該被嘲笑。問題在於社會的雙重標準，我們期待中年人有活力，卻又嘲笑他們「裝年輕」？Young Forty現象暴露了時代焦慮，社會還沒準備好接受「40歲可以很年輕」和「40歲就是40歲」同時存在。我們該問的是「為何這麼在意別人眼光？」

Young Forty可說是中年人的反抗？

鼓勵中年人「裝年輕」，其實是反抗社會對年齡的框架。像許多人到了40＋後比較有餘裕學滑板、健身、或斜槓創業。他們或許不是為了返老還童，而是意識到「年齡不該決定一個人」。真正的Young Forty，是找回那股「相信自己還能改變」的心。

真正的Young Forty精神是不逃避年齡

但真正的Young Forty精神不是逃避年齡，而是反抗社會對「年紀」的框架。保持熱情、學習新事物、嘗試新身份。40歲可以是新手設計師、內容創作者，甚至是創業家。年輕，可以是一種選擇。停止探索才是真正的中年危機。年齡不該決定一個人是否可以熱血。

選擇「變得年輕」永遠都值得被鼓勵！

Young Forty或者可以解讀成給每個願意重新開始、持續學習、對生活有熱情的人一個提醒。與其害怕變老，不如選擇再成為更年輕的自己。活成什麼模樣的選擇權永遠在自己手中，只要保持開放、願意學習、期待未來，不論你活成「從從容容」還是「連滾帶爬」都會是最適合的樣子！

年輕從來不是年紀，是一種選擇，Young Forty不該是40＋的中年危機，不管我們是從從容容，還是連滾帶爬地活著，請繼續年輕下去，你永遠有機會成為一名新手！

【相關圖輯】「哥布林」是什麼意思？拆解最新網絡潮語 曾入選年度代表詞（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

木村拓哉 50 歲熟男穿搭完勝時下小鮮肉，這三套重點真的不得不愛！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】