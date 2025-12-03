專訪韓牌Thug Club主理人 從街頭走到聯乘adidas踏足時裝周

隨著adidas於上海時裝週盛大登場，韓國品牌Thug Club也在現場展示了雙方全新聯名系列。現場除了能近距離看到完整服裝與鞋履陣容，品牌兩位核心人物——Jaehong Park與 Hyunjin Joo也特地現身。趁著這個難得的機會，JUKSY在現場與兩人展開一場關於「自由、風格與街頭精神」的深度對談。



當我們提到Thug Club，大多數人腦中浮現的關鍵字，大概是「叛逆」、「機車文化」、「金屬徽章」與那股不容忽視的街頭氣場。但當Jaehong與Hyunjin在我們面前時，他們並沒有刻意展現什麼「態度」——反而是帶著一種很放鬆、真誠的能量。正如他們口中那句話所說：「Thug Club，就是自由與帥氣。」

「我們只是做自己覺得合適的事。」

先來説説兩位在Thug Club團隊上的分工吧！Jaehong作為品牌的靈魂與代言人——出鏡、演繹、傳遞品牌精神；Hyunjin則主導品牌的視覺與攝影構想，是幕後打造Thug Club影像世界的重要推手。

左：Hyunjin Joo / 右：Jaehong Park（JUKSY街星提供）

兩人談起彼此的合作時毫不多言，簡單一句：「我們不用講太多，因為就是很合。」這種默契貫穿了整個訪談，也正是他們與adidas Originals的合作能自然發生的原因。「這次的合作並不是商業上的計算，而是彼此之間的吸引力。」他們說：「有些事不用勉強，合適就會發生。」就像兩個品牌都在街頭文化深耕一樣，時機對了，合作自然就會產生。

與adidas Originals的碰撞：運動與機車文化的融合

Thug Club一直以機車文化為靈感，這次與adidas Originals的合作，則讓他們有機會把那份「速度與自由」轉化為更完整的視覺樣貌。

有些人覺得我們的視覺很強烈，但我們不這麼認為，我們只是自由地做自己想做的事。

他們解釋，adidas的運動基因與Thug Club的機車文化，本就有共通的精神——都是在挑戰極限、追求身體與意志的平衡。

這次系列不只延續Thug Club一貫的機車文化精神，更把「擊劍」這種古典決鬥意象帶進街頭，讓中世紀的元素與現代街頭的叛逆融合燃起火花。整個系列像一場延伸自柏油路的時裝決鬥——金屬質感的細節、節奏鮮明的線條和剪裁設計，構築出既優雅又危險的氛圍。Hyunjin說：「擊劍的對決感、節奏感、裝備結構，和我們的文化很像；既是對抗，也是美學。」

各自的最愛：Superstar Boot Luxe TC與GSG9

談到這次合作中最喜歡的單品，Jaehong毫不猶豫地選了最經典的Superstar。這次他們帶來了中高筒的Superstar Boot Luxe TC，以特殊貝殼頭和皮革打造。

「它是adidas的象徵，也是大家對街頭的共同記憶。這次我們把那份經典重新定義，變得更有我們的味道。」

而Hyunjin則偏愛本次也有出現的GSG9戰鬥靴，他甚至直接穿在腳上：「它很有力量感，也代表一種功能與態度的結合，像我們品牌一樣。」

「自由、帥氣」就是Thug Club的全部

如果要用一句話形容現在的Thug Club？Jaehong思考了幾秒，露出笑容：

自由、帥氣。

這兩個詞雖簡單，卻正是他們品牌的核心信念——不追隨潮流、不討好市場，只誠實地去做他們想做的事。「我們不會特別想怎麼在眾多的聯名與變化多端的潮流世界裡被看到，也不會過多的去設定一些行銷目標。」他們說：「我們只是享受創作、享受合作，做想做的事就夠了。」

談到如今韓國街頭文化的變化，Jaehong和Hyunjin認為：「以前的年輕人喜歡的東西很一致，但現在每個人都不同。」他們並不特別關注誰在流行什麼品牌，「我更喜歡專注在我熱愛的文化，比如機車。我會從那裡去創造屬於我的時尚語言。」

那Thug Club怎麼和這些多元的年輕族群產生連結？Jaehong笑著比喻：

就像小時候媽媽會說你該吃什麼，但我們還是會選自己想吃的。年輕人喜歡我們，我們很開心；不喜歡也沒關係，因為我們還是會做自己。

訪談尾聲，我們聊到音樂。畢竟我們都是以Thug Club而認識Jaehong與Hyunjin兩位人物，這種叛逆形象所帶給我們的感覺，若要延伸到音樂的話，腦海中馬上浮現的肯定是比較偏向Hardcore的風格，不過Jaehong則說自己其實很常聽90年代的韓國情歌，另外也會聽古典音樂，他表示安靜的旋律能讓自己感到放鬆。雖然說來反差，不過源自中世紀的古典樂，正好也與品牌的許多中世紀元素恰巧有了吻合。

至於Hyunjin，則是沉迷於80年代的搖滾，「我喜歡那種復古的能量，像老車的引擎聲一樣有溫度。」其實兩位都是喜歡老音樂，就像他們前述所提，他們會專注在自己真正所愛的，而非一味追隨潮流。

從談話中不難感受到，Thug Club並不只是街頭潮流品牌，反而更像是一種態度的傳遞——真實、獨立、自由。主導品牌的成員，他們不追逐熱度，也不刻意迎合市場，反而用自己的方式讓「叛逆」變得優雅、讓「街頭」成為信念。正如他們所說的：「我們只想一直保持自由。」或許，這就是Thug Club最帥氣且迷人的地方。

adidas Originals x Thug Club 2025 秋冬合作系列開賣了！

adidas Originals x Thug Club本次的最新聯名系列，共帶來了Superstar Boot Luxe TC、GSG9兩雙鞋款，另外還有多款外套、上衣、褲款以及包袋。

而本次的合作，其中最難得的單品可說是聯名鞋款，不只極具雙方品牌的象徵性，Superstar特殊設計的貝殼頭與中高筒設計，都是值得入手的原因。而接下來，我們也持續期待adidas Originals與 Thug Club未來的更多合作，相信雙方將會延續既有的默契，將文化持續推廣到更新的高度。

