Air Jordan 1 Low原來可細分作4種不同型號？Logo鞋帶孔藏細節！

儘管球鞋的討論度在近年來確實不如以往火熱，但近期Air Jordan 1 Retro Low OG “Chicago”的回歸發售，依舊於潮流圈掀起不少轟動。



不過你知道嗎？除了各種配色之外，事實上AJ 1 Low還有著4種不同的版型配置，這回就要為讀者好好介紹一番，從經典的Low OG '85到一般常見的款式，讓你一篇搞懂AJ 1 Low的全版型脈絡。

AJ 1 版型介紹

1. Air Jordan 1 Retro Low OG '85

Low OG '85版型是Nike為了向1985年元年版本致敬，特地重新開模打造的最高規格。

相較一般款Low OG多出一對鞋帶孔（共8孔），鞋型的部分更為修長、窄身，後跟線條也較垂直挺拔，最大的亮點在於Swoosh Logo的尺寸更大、形狀更直且肥，完美還原當年的霸氣感；此外，中底的紋路與厚度也具備獨特的復古質感。雖然鞋舌標籤與一般Low OG一樣是Nike Air，但Nike的勾勾卻更肥。

2. Air Jordan 1 Retro Low OG (2025 New Cut)

2025New Cut便是本次Chicago回歸所採用的最新版型！

該版本最大的修正，就是將近年被詬病的「小勾」換掉，改回視覺張力直逼2016 年版本的 "Big Swoosh"；同時，針對鞋頭的皮革比例、鞋帶孔數量（與85版本一樣為8孔）進行微調，除了讓楦頭看起來不再像近年版本那麼圓潤，更回歸了俐落、偏尖的流線感。簡單來說，更像Nike聽到老一輩玩家們的願望所推出的新輪廓，既保留了OG的靈魂，又修正了近年版型的缺陷。

3. Air Jordan 1 Retro Low OG

目前市面上流通的Low OG款多半屬於這個版型，像是近年發售過的Black Toe、Starfish、Obsidian等人氣配色皆是。

3. Air Jordan 1 Retro Low OG（kicksmaniac.com）

這個時期最大的特徵就是Swoosh Logo明顯比85版本與2025版來得小，位置也稍微偏高，且鞋後跟的貼片位置較低，整體視覺重心較下沉。雖然在死忠鞋迷眼中，這個「小勾」稍嫌不夠霸氣，但它仍擁有7孔鞋帶孔與不錯的皮革用料，是過去幾年最常見的潮流擔當。

4. Air Jordan 1 Low

一般版Air Jordan 1 Low最容易辨認的特徵，在於鞋舌採用有厚度的海綿填充，不像OG那樣僅有單薄的尼龍布；且鞋舌上繡的是Jumpman 飛人 Logo，而非Nike Air字樣，此外，鞋後跟的飛翼Logo是直接刺繡在皮革上。

該款的定位很明確，就是讓大家輕鬆入手、拿來做日常生活使用，即便操壞也不會那麼心疼。雖然與前面幾款相比，在做工、用料上都略為遜色，但豐富的配色與親民的價格，讓它仍然是校園與街頭能見度算高的鞋款。

看完以上這四種版型的分析，相信各位讀者已經心裡有數了。如果是追求極致還原的「細節控」，OG '85絕對是你最好的選擇；如果是想跟上最新的話題浪潮，且受夠了小勾勾的憋屈感，那最新的2025 Chicago絕對要衝；如果只是想買雙帥鞋搭配，不在乎那幾釐米的差別，小勾勾的OG依然很香；至於只是想買雙鞋去上課、逛街的話，普款Low版本一樣隨便穿隨便帥。

雖然球鞋的熱潮早已不復當年瘋狂，但這種對於球鞋細節的堅持、比較與討論，或許才是愛鞋人士們在買鞋、穿鞋之外，最享受的樂趣吧！

同場加映：Nike Dunk Low「Joker」2.0波鞋 復古反派造型 小丑女粉必收！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

2025 年 11 月球鞋推薦：「閃電倒鉤 2.0」重磅登場，Kith x NB、Finesse x ASICS⋯聯名不容錯過（不斷更新）

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】