AREA 02回顧2025年波鞋趨勢：品牌去中心化 機能跑鞋漸成穿搭主流

AREA 02公布2025年球鞋與收藏市場年度數據，從平台累積的真實成交數據來看，球鞋市場整體交易動能出現降溫：平台整體交易量年減約6%，平均轉售價格亦同步小幅修正。



這並非需求消失，而是市場逐步告別過往「全面溢價、快速轉手」的單一節奏，轉向更理性、也更有選擇意識的消費結構。AREA 02執行長Cory指出，「我們在二級市場第一線看到的是，大家不再急著轉手，而是開始思考『這個東西我會不會留』。」

在球鞋交易趨緩的同時，「收藏型消費」並未退場，反而正在擴張邊界。2025年，AREA 02平台上非球鞋類商品的銷售佔比已提升至約20%，品項涵蓋潮流玩具、公仔、盲盒、Trading Card Game（TCG）卡牌、球員卡、第三方認證收藏卡、精品配件與簽名紀念商品。Cory表示，

當球鞋交易節奏放慢，收藏並沒有消失，而是轉向更多元的品項。從公仔、卡牌到簽名紀念物，收藏正在回到『喜歡』與『認同』本身。

市場正在用實際交易告訴我們：收藏，正在變得更立體。

品牌去中心化時代來臨：流行不再只屬於一個Logo

2025年AREA 02平台交易Top10（如下圖）顯示，市場最清楚的文化訊號來自於「品牌去中心化」。Travis Scott聯名鞋款仍位居榜首，顯示相關話題影響力尚未消退；然而同一榜單內亦可見ASICS、New Balance、adidas、PUMA等不同品牌輪廓。

平台數據指出即便Nike仍在年度銷售榜單中佔有重要位置，整體市場已明顯轉向「多品牌並行」的結構。New Balance與ASICS年成長率分別達+8.6%與+5.5%，逐步取代過去高度集中的主流品牌位置；PUMA則以YoY+49.7%成為年度成長最快的品牌之一，其銷量主要來自Speedcat OG的生活化輪廓。

同時，市場也開始出現新型態的成長曲線：HOKA（YoY+79.2%）、MIZUNO（YoY+180%）、SALOMON（YoY+189%）等品牌，因應機能與風格穿搭的結合，帶動銷量顯著提升。這顯示流行不再圍繞單一Logo展開，而是由「鞋型功能 × 穿搭場景」共同驅動；部分Travis Scott聯名鞋款與OG復刻價格出現修正，也進一步印證市場不再為話題本身付費，消費者開始將預算轉向更能融入日常生活的功能型鞋款與非主流選項。

球星效應外溢，品牌邊界被打破：實戰籃球鞋重新回到文化核心

與品牌去中心化同步發生的，是「球星影響力」的結構性擴張。AREA 02平台數據顯示，2025年整體籃球鞋銷量年增約20%，多品牌、多球星並行的格局逐漸成形。

球星效應外溢，品牌邊界被打破：實戰籃球鞋重新回到文化核心（IG@area02_official）

過去幾年，籃球鞋一度被Dunk、跑鞋與生活鞋掩蓋；2025年這個情況正式翻轉。Nike Kobe 6 / 8 Protro成為平台下半年最重要的實戰輪廓，Ja 3則成為年度最具代表性的全新球星鞋型。Converse Shai 001更憑藉Shai Gilgeous-Alexander的場上表現與個人魅力，為品牌創下近年平台銷售高峰。

除了Nike與Converse，其他品牌亦顯示著球星影響力擴散，包括 Nike Tatum 4、BOOK 1、LeBron 23，adidas AE 2，以及PUMA Tyrese Haliburton等簽名鞋款，讓籃球鞋市場不再由單一品牌主導。這些現象共同指向一個清楚的文化轉向——球星「正在穿什麼」，再次比「誰跟誰聯名」更具說服力。

跑鞋與機能輪廓，從功能變成審美

與實戰籃球鞋同步成長的，是跑鞋與機能輪廓在平台端的明顯擴張。全球跑鞋市場規模預計從2024年約509.8億美元增至2025年約536.2億美元，年增約5.2%，反映跑鞋不僅具備性能屬性，也逐漸成為主流穿搭選擇。

跑鞋與機能輪廓，從功能變成審美與（IG@area02_official）

ASICS GEL-KAYANO 14、New Balance 1906A、Mizuno WAVE PROPHECY MOC GTX、HOKA ORA PRIMO等鞋款，原本以機能與性能見長，2025年卻開始被視為穿搭語言的一部分，而非單純的運動裝備。值得關注的是，ON RUNNING等新世代跑鞋品牌，也逐步進入平台暢銷輪廓行列，顯示市場正從「為運動而買」，轉向「為生活節奏而穿」。

在生活鞋端，adidas Samba OG的交易穩定度持續高於Dunk，反映流行不再仰賴數量堆疊，而是回到一個更直接的問題——你會不會真的穿它出門。不論是籃球鞋或跑鞋，2025年的共通關鍵字都是：可穿性（Wearability）已成為價值核心。

從鞋到公仔、從公仔到卡牌：男性收藏市場正在升級

2025年另一個關鍵變化，是收藏品項的擴張。今年，非球鞋類商品的銷售佔比提升至約20%。除了服飾之外，AREA 02也同步拓展精品、玩具公仔、TCG卡牌、球員卡、第三方機構認證卡牌與球衣等品項，反映出收藏市場「類投資標的化」的趨勢。

從鞋到公仔、從公仔到卡牌：男性收藏市場正在升級（IG@area02_official）

以POP MART盲盒、TCG卡牌、球員卡為例，這類商品同時具備：

清楚的系列與世界觀

可量化的稀缺性

第三方評級與認證制度



使其逐漸從單純的興趣收藏，轉變為「可被討論價值」的收藏物件。這也是AREA 02積極拓展非球鞋類商品的核心原因——市場已經準備好，用更成熟的方式看待收藏。

CONNECT THE REAL：驗證的不只是商品，而是你所相信的價值

在市場降溫、選擇變多的時代，「買得到」不再是問題，「買得對」才是關鍵。AREA 02持續強化的核心主軸CONNECT THE REAL，正是建立在「驗證」之上。但驗證的意義，從來不只是防偽。從球鞋、潮流單品，到卡牌與紀念收藏，每一件商品皆需通過標準化、透明化的鑑定流程，確保的不只是它是真品，而是它值得被收藏、被交易、被認可。AREA 02相信，潮流不只是商品，而是一種文化語言、一種態度，也是一種歸屬感。每一筆經過驗證的交易，都是在替文化背書，替品味把關。

