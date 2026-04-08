《不良一族尋愛記》小制現身！山本耀司WILDSIDE聯乘日本盆栽團隊

當日本傳統盆栽文化遇上暗黑時裝美學，會碰撞出什麼樣的火花？由日本設計師山本耀司旗下概念企劃 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO，此次正式攜手當代盆栽團隊 TRADMAN’S BONSAI 推出全新聯名膠囊系列。



雙方以日本傳統盆栽為靈感，透過 Yohji Yamamoto 一貫的黑色美學與前衛剪裁語言，重新詮釋這門歷史悠久的工藝文化。值得一提的是，形象照中也能看到近期因日本戀愛節目《不良一族尋愛記》而受到討論的津田祥（小制）。他本身隸屬於 TRADMAN'S BONSAI 團隊，平時從事盆栽相關工作，節目播出後讓不少觀眾第一次認識「年輕盆栽職人」這個身份。這次他也參與聯名形象拍攝，為整個系列增添了更多文化故事與話題性。

由日本設計師山本耀司旗下概念企劃 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO，此次正式攜手當代盆栽團隊 TRADMAN’S BONSAI 推出全新聯名膠囊系列。（IG@wildsideyohjiyamamotojp）

以「501」五葉松為核心靈感

本次聯名系列的設計靈感，來自一盆名為 「501」的五葉松盆栽。這棵盆栽由 TRADMAN’S BONSAI 創辦人小島鐵平（Teppei Kojima）培育，對他而言具有相當深刻的象徵意義。設計團隊將這棵松樹的姿態轉化為服裝圖樣，以刺繡與印刷形式呈現在服裝上，讓 Yohji Yamamoto 標誌性的深色調與銳利輪廓，與盆栽所代表的自然意象相互融合，形成一種兼具藝術與街頭感的視覺風格。

日本傳統盆栽文化進軍潮流圈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

系列主打單品是一件可雙面穿的 Souvenir Jacket（13 萬 2000 日圓，約6,500港元），背面以黑白刺繡呈現「501」松樹圖樣；另一面則透過 Jacquard 提花面料，將黑松與杜松等盆栽元素拼貼成迷彩風格紋理。除此之外，系列亦包含棉質 Chino 西裝外套（77,000 日圓，約3,800港元）與抽繩長褲（52,800 日圓，約2,600港元），在極簡黑色外觀下加入盆栽圖案內裏，展現出 Yohji Yamamoto 一貫低調卻富有細節的設計哲學。

TRADMAN’S BONSAI：讓盆栽走進當代文化

本次合作另一主角 TRADMAN’S BONSAI，是由盆栽製作人小島鐵平所主導的團隊。品牌以「讓傳統盆栽文化走入當代生活」為理念，除了盆栽培育與藝術創作外，也透過展覽、活動佈置、品牌合作與影像內容等方式，持續拓展盆栽文化的可能性。

TRADMAN’S 近年也積極與時尚與藝術領域合作，並在東京丸之內設立 TRADMAN’S TOKYO 空間，逐漸成為日本盆栽文化跨界的重要代表。隨著《不良一族尋愛記》的播出，團隊成員津田祥（小制）也意外受到關注，讓這個原本偏向職人文化的盆栽團體，開始被更多年輕世代認識。

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO：連結文化與時尚的實驗企劃

而 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 則是 Yohji Yamamoto 近年推出的概念型企劃平台。不同於品牌主線系列偏向高端時裝體系，WILDSIDE 更著重於跨文化合作與創意實驗，透過與藝術家、品牌與不同文化領域合作，重新詮釋 Yohji Yamamoto 標誌性的黑色美學與解構設計。這個企劃也被視為品牌與年輕世代建立連結的重要窗口，過去曾推出多項跨界聯名，讓 Yohji Yamamoto 的設計語言在藝術、街頭文化與時尚之間持續延伸。

發售與活動資訊

本次 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × TRADMAN’S BONSAI 聯名系列已於 2026 年 3 月 6 日正式發售，販售通路包含 Yohji Yamamoto 直營旗艦店與 WILDSIDE 官方線上商店。

同場加映：LEGO x Crocs推出巨型積木造型鞋！附送樂高小人偶 收藏價值點滿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：

Stray Kids Felix 搶先示範 Gentle Monster × F1 × Disney 聯名！米奇耳朵頭盔、紅色墨鏡 3 月開賣！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】