adidas Samba成新「公廁鞋」　港日兩款新品布滿Blokecore懷舊味

【adidas Samba】「公廁鞋」是指出街撞鞋機會率超高的鞋款，之前Nike黑白色Dunk Low Panda長期佔據這位置，現在終於有接班「鞋」——adidas的Samba成了潮人搶購新目標，令這鞋長期處於斷碼狀態，甚至出現炒賣。



不想食炒？不想撞鞋？這兩款Samba Feel的波鞋，可能是最佳替代品。



自從Blokecore風潮大流行，吹遍全球每個角落，由歐美Travis Scott、Billie Eilish、Justin Bibber ，到韓國BLACKPINK都以足球元素穿搭現身人前，除了令中古復古波衫聲價十倍外，下半身用來配襯Relaxed Fit牛仔褲的adidas Samba波鞋也華麗轉身，這對

跟足球息息相關的硬地波Boot由特價欄，搖身一變成搶手貨，長期斷碼，甚至炒賣，adidas其他Old School球類波鞋如Universal、Handball Spezial亦大受追捧，而潮店兩個系列KITH CLASSICS和跟Clark's聯乘，最快售罄的皆是Samba鞋款，可見這股Blokecore潮流加持，為Samba添加的無限威力。

因Blokecore流潮，令adidas Samba OG成為大熱波鞋。（adidas）

adidas Samba大熱卻衍生兩大難題，首先是買不到，其次是不想撞鞋，不過想襯出Blokecore風格，腳上一對足球風格的波鞋不可缺，替代品可能是另類的Best Buy。

REPRODUCTION OF FOUND聯乘L'ECHOPPE的MID CUT SKATE別注（Baycrew's）

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German Trainer是REPRODUCTION OF FOUND熱賣單品（Baycrew's）

專門製作復刻鞋款的日牌REPRODUCTION OF FOUND，過往曾將很多不同國家的軍用鞋款重現眼前，由大家熟悉的德軍German Trainer，到冷門的80年代蘇聯軍隊訓練鞋。早前REPRODUCTION OF FOUND跟選物店L'ECHOPPE合作，推出MID CUT SKATE別注，外型是German Trainer變種，加了中筒有如混合了Vans、Nike Dunk SB般的滑板元素，而Samba本身設計輪廓正是源自German Trainer，換上這款MID CUT SKATE即時多加幾分街頭氣息。

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HOAX聯乘RAD by RAUDi的"Rudeboy" Trainer（HOAX）

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至於本地鞋履名所HOAX亦投入Blokecore熱潮，跟一直合作無間的日牌RAD by RAUDi 一起推出“Rudeboy” Trainer，以室內足球運動鞋為設計主軸，以German Trainer和adidas Samba為基礎，再配上Upgrade改良，皮革用上優質小牛皮，看起來更見亮麗，鞋底結構亦升級，以車線縫合上生膠大底，取代一般合成皮黏合底造法，配襯一件80、90年代Vintage 波衫，粗獷得來又帶點貴氣。