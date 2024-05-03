法國品牌FADE PANTS修補爛褲為初心　堅持家庭手製限量寛鬆滑板褲

【FADE PANTS／法國／闊褲/ 滑板】早年因為受到疫情影響，全世界被迫在這封閉期間尋找一些興趣打發時間，不過許多人在疫症放緩後重回正軌將這些嗜好放低，當中來自法國的Tevin卻有別於大家的思維，疫情至今依然延續他對於滑板、縫紉、設計褲子的初心，堅持自家製作獨有版型的寬鬆褲，發展成一個漸漸為人認識及認同的人手製獨立服裝品牌——FADE PANTS。



疫情爆發期間不少人認為弊多於利，但懂得如何運用被封鎖的時間發展自我潛力及增值自己，有危當然便有機，除了《一物》曾介紹的球鞋網誌Hartcopy外，來自法國的品牌FADE PANTS亦同樣是疫情下誕生的成功例子，創辦人Tevin從修補滑板時所弄破的褲子開始，一直沈醉於設計適合自己風格的寬鬆褲，堅持至今最終迎來一批忠實支持者，也越洋吸引日本選物店LANTIKI（乱痴気）的眼球將之引入，希望讓大家認識FADE PANTS背後誕生的故事。

FADE PANTS的出現可追溯到2021年，當時Tevin正在處於修讀建築課程的時間，上學以外他亦沈迷於踩滑板時光，但當時還未懂設計褲子的他，經常花上很多時間以簡單縫紉方式一針一線修補因為踩滑板時所撕破的褲子，經過一番鑽研學習，Tevin慢慢發現自己對於縫紉修復產生興趣，直至Tevin母親送他第一台縫紉機後，真正突破他對設計褲子的領域。時至今天，Tevin依然是在家裡的個人小工場自家製作褲子，雖然已搬離剛開始的小小車庫中，但依舊在家構思、設計、營運品牌，堅決以人手一條又一條地限量製作。

FADE PANTS初頭的車庫工作室：

FADE PANTS搬到家中的工作室：

FADE PANTS以製作寬鬆褲子為品牌軸心，而這亦是Tevin出於必要的原因，皆因他發現在市場上永遠難以找到適合自己版型、輪廓、物料的闊褲，要不是腰圍太大，便是長度過多，同時褲管闊度亦要保留踩滑板時的空間，他穿用外間的褲子往往也需要配戴腰帶或是把長度修改，種種麻煩因素成為了Tevin自家人手製作闊褲的契機。

FADE PANTS NAVY PANTS：

+ 8

官網上不少褲子已呈Sold Out狀態（FADE PANTS官網截圖）

FADE PANTS設計的褲子非常適合日常休閒或踩板時穿用，所有剪裁細節也恰到好處，Tevin全面注入多年來踩板的經歷到設計中，著眼在腿部空間的重要性。在最新款Baggy Corduroy Pants中使用100％棉質的8 Wale燈芯絨面料，並且通過OEKO-TEX認證，生產過程中對消費者健康無害，而紗線和拉鍊是來自法國北部前時裝工作室的回收部件，更有趣地設有小花卉圖案口袋作點綴，散發着一份好像親人為你縫製褲子的家庭感，口袋尺寸雖然大，但不至於讓你走路時感覺到口袋內部的東西在搖擺。

FADE PANTS 8 Wale燈芯絨褲（fadepants@IG）

FADE PANTS Baggy Corduroy Pants：

+ 7

FADE PANTS出品全由Tevin一人之力縫製，所以產量比較少和慢，所有褲子亦表明只有首25條是成品，賣完後便進入預購階段，能購入這樣高質量的手工作品，等候時間大約二至六星期也不甚過分吧！