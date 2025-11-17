東南亞詐騙園區內幕：除殺豬盤還有「殺魚盤」　收到這訊息要小心

在與前詐騙園區員工訪談時，我們發現幾個常見的詐騙策略，這些手法在各國媒體報導、政府機關報告、執法單位文件中都獲得證實。除此之外，這些機構也揭露我們的受訪者沒有遇過的其他詐騙技巧。（本文內容節錄自《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相》）



文：方易仁（澳洲墨爾本大學亞洲研究院講師）、李玲（意大利威尼斯福斯卡里宮大學博士生）、薄馬克（研究者）

「殺豬盤」於2010年代早期在華語圈崛起，是結合傳統愛情詐騙與投資詐騙的創新詐騙手法。殺豬盤類型多變，但大部分都有「屠夫」這個角色。他們會將自己塑造成富裕迷人的形象，包裝虛假人設，透過社群媒體、誤傳訊息、或非法取得的資料庫來找尋目標（他們稱之為「豬」）。

揭秘東南亞詐騙園常用3種騙局 除殺豬盤還有殺魚盤（01製圖）

假冒大使館來電 電話號碼與官方的一模一樣：

+ 17

在與目標搭上線之後，他們會用關懷、送禮、有時是互動數週，甚至數月等方式，來博取目標信任。這兩個初期階段稱為「找豬」和「餵豬」。目標一旦上鉤，就會開啟「養豬時期」，詐騙業者會開始推薦假的投資商品，或說服目標到加密貨幣或外匯投資平臺入金。

這些網站或應用程式看起來很真，但其實都是由詐騙集團策劃把持。「屠夫」會教目標怎麼投資，目標會在詐騙集團操控的應用程式中，看到自己的投資報酬穩定成長。有時候，詐騙業者會在目標剛開始賺錢時讓他們提領報酬，以增加他們的信心，接着再進一步說服他們增加投資金額。而當受害者想將投資報酬全數兌現或開始起疑時，就是「殺豬時刻」，詐騙業者不讓目標登入應用程式，接着人間蒸發。

另一種手法是所謂的任務型詐騙，又稱為「殺魚盤」。詐騙業者會假扮成招聘顧問，透過社交媒體或大量發送的訊息來接觸潛在目標，接着拉攏目標在假網站上付費張貼預先寫好的評論，增加該公司網站的流量，受害者也可藉此賺取佣金。

跟殺豬盤一樣，一開始，詐騙業者會讓受害目標賺點錢，以建立信心。建立信任之後，詐騙業者會介紹可以賺更多錢的方法，那就是將高價產品的評論與讚譽累積起來「合併」成一批。要整批發送這些評論，就得先用加密貨幣付一筆保證金。

這些目標不知道的是，其中的條款與細則有分級會員獎賞機制，將佣金跟會員層級綁定。要拿到佣金，就要升級會員，而升級會員要花上數千元，但在目標眼中，升級後就可以領到之前累積下來的大筆佣金。直到最後受害者才會看清真相，發現自己被困在「付錢才能領錢」的死循環中，很多人因此認賠殺出，詐騙業者便可把受害者的投資金額全數取走。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

第三種詐騙手法比較精細，是假冒執法機關。有一天，筆者在英國讀碩士的中國籍年輕友人接到一通電話，對方聲稱是倫敦的中國大使館人員，告知她現在惹上麻煩，上海市公安局需要她配合。她深感驚訝，同時也起了疑心。她檢查螢幕上顯示的電話號碼，發現與大使館的號碼吻合。接着，這通電話轉接到上海警方的手中。

上海警方告訴她，她涉嫌偽造護照與洗錢等案，警告她不要告知親友，因為知道情節的人都可能因包庇罪犯被告。不久後，另一名自稱是警察的人透過 Telegram 聯繫上她，傳給她一份他稱為逮捕令的文件，並與她視訊製作筆錄。每一天，她都要跟這名假警察報告自己的行蹤，長達兩個月之久。

等她完全臣服於這名警察之後，警察告訴她，想證明清白，就要匯五十萬元人民幣到指定的「安全帳戶」，警方會代管這些錢，直到她的所有嫌疑都洗清為止。她匯錢後，對方便人間蒸發。

筆者認識的另一個人是住在柬埔寨的中國女子。她在2022年接到一通電話，對方宣稱是中國警方的特別調查局。這個人知道她的名字、之前的工作地點、也說知道她住哪裡。他說，他現在人在柬埔寨執行祕密調查，需要她回答一些問題。察覺可能是詐騙的她要求對方出示證件號碼，但對方不願提供；接着她詢問是否能提供他的所屬單位，她會再找時間回電，男子警告她，不要把事情搞得那麼複雜，但女子仍堅持要他提供證件號碼，所以對方最後掛了電話。

澳洲、加拿大、美國的警察和國家機關，以及各地中國大使館都曾對在地華人社群發出警告。雖然這類詐騙一開始似乎是以中國人為目標，但現在亞洲各地皆有類似案例傳出，受害者損失金額也累積到數百萬美元。

【延伸閱讀】東南亞詐騙園區內幕：應有盡有如一座小城市 「人事制度」曝光：

+ 18

《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相》書本封面（大是文化授權使用）

書名：東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相

作者簡介：方易仁（Ivan Franceschini），澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）亞洲研究院（Asia Institute）講師，目前研究重點為華人跨國犯罪，專攻網路詐騙領域。著有《無產階級中國》（Proletarian China，暫譯）、《世界化中國作為方法》（Global China as Method，暫譯）、《中國共產主義死後》（Afterlives of Chinese Communism，暫譯）。

李玲，目前於意大利威尼斯福斯卡里宮大學（Università Ca' Foscari Venezia）攻讀博士學位，主要研究領域為現代科技在助長東亞與東南亞的人口販運，與現代奴役制上扮演的角色。過去幾年持續支援東南亞詐騙園區的倖存者，與地方和國際的公民社會組織合作，援助倖存者並協助返國。

薄馬克（Mark Bo），研究者，已居住東亞及東南亞20年。曾與全球各地公民社會團體合作，監督發展計畫，提倡促進發展計畫的環境與社交實務；亦利用自身企業與資金流向調查的背景，研究亞洲線上博弈、詐騙、洗錢產業的利害關係人。

譯者簡介：鍾榕芳，自由譯者，好奇寶寶；喜愛文字，嗜讀人類。詐騙產業揭露人性本惡，但仍微透人善之光。敬佩書中遇見的每一位助人者與倖存者，祝福每個選擇善良的人。

【本文獲「大是文化」授權轉載。】