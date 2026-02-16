過年不再是中國專利　為何愈來愈多國家設為法定節假日？

農曆馬年春節將至，神州大地年味漸濃。



春節，這個古老而充滿活力的節日，如今已超越地域界限，成為全球約五分之一人口共同參與的盛大慶典。春節走向世界，並非一朝一夕。從最初華僑華人在異國他鄉寄託鄉愁的聚會，到如今被許多國家和地區納入官方節日體系，春節的國際化進程本身，正是文明交流的生動寫照。

春節，這個古老而充滿活力的節日，如今已超越地域界限，成為全球約五分之一人口共同參與的盛大慶典。（中新社）

春節走向世界的國際化進程 象征著文明的交流：

2023年，聯合國大會通過決議，正式將春節（農曆新年）列入聯合國假日，標誌着春節作為人類共同文化遺產的價值得到了國際社會的廣泛認同。

據相關統計，截至2026年，全球已有近20個國家將春節列入法定假日。近在亞洲，遠至非洲、美洲，無論膚色、種族、年齡，這些國家的民眾都能共享春節假日，親身體驗這一東方節日的獨特魅力。

亞洲近鄰的春節風情

在東亞文化圈，春節是韓國、越南等國最重要的傳統節日之一。

韓國稱春節為「Seollal」。春節期間，許多家庭會舉行莊重的「祭禮（Charye）」，身着傳統韓服，擺上豐盛酒食祭奠逝去的家人和祖先。之後，晚輩向長輩行禮拜年，長輩則回予祝福和壓歲錢。此外，喝寓意添歲的年糕湯、登山迎日出、踢毽子等傳統遊戲都是必不可少的環節。

在越南，春節被稱為「Tết」。春節的慶祝活動從臘月廿三的灶王節（Tết Táo Quân）就開始了，在這一天，越南人會舉行儀式並放生鯉魚，送灶神上天。除夕夜，越南人的家裏家外會擺上祭案，分別代表送別舊神、迎接新神。全家一起包年粽以及春節期間的「買鹽」、「初三謝師」等習俗，都充滿了越南特色文化色彩。

延伸閱讀：農曆新年｜大馬華人除夕習俗大不同 揭5大禁忌 年三十晚不關燈

+ 22

非洲與美洲的春節假日

在非洲和美洲，也有國家和地區將春節定為法定假日。

毛里裘斯是非洲唯一將春節列為全國公共假日的國家，這一傳統始於1961年。

在這裏，春節融合了中國、印度、非洲等多元文化。首都路易港的唐人街張燈結綵，舞龍舞獅、武術表演熱鬧非凡，人們互贈紅包，共享長壽麵，慶祝活動常持續到元宵節。

位於南美洲北部的蘇里南則在2014年將春節確立為法定節假日，成為西半球首個這樣做的國家。

一到春節，首都巴拉馬利波（Paramaribo）會舉行盛大的巡遊，舞龍舞獅和武術表演吸引大批市民駐足觀看。當地華人社區組織的廟會、晚會等活動，甚至常能見到總統等政府高官的身影。

自2022年起，春節成為美國加利福尼亞州的官方法定假日。舊金山擁有亞洲以外、全球規模最大的農曆新年大遊行，傳統舞龍與現代樂隊相映成趣。加州的各類春節主題活動，已成為各族裔民眾共享歡樂的嘉年華。

全球湧動的春節熱潮

在歐洲的法國巴黎、匈牙利布達佩斯等地，春節慶祝以唐人街為核心。舞龍舞獅和文藝演出不僅有當地華人熱情參與，還會吸引大量本地居民和外國遊客。2014年起，匈牙利郵政每年都會發行精美的雙語生肖紀念郵票，受到了廣泛歡迎。

在澳洲，龍舟賽已成為其春節的標誌。悉尼新春龍舟賽是南半球最大的龍舟競渡賽事，配合水上舞獅等表演，每年吸引無數遊客。

而在阿聯酋的杜拜，慶祝方式則充滿了現代奢華感。世界第一高樓哈里發塔上演絢麗的春節主題燈光秀，高端酒店推出融合中東風味的「新中式」盛宴，讓這個古老節日煥發出國際時尚之都的別樣魅力。

當世界張開懷抱迎接春節，春節也在以其獨特的文化魅力和歡樂祥和的氛圍，豐富着世界的多元圖景。春節已超越地域與文化的邊界，成為全球人民共享喜悦、增進理解的文化盛宴。每一處獨特的慶祝，都是文明交流互鑑的生動註腳，也清晰印證着中華文化的蓬勃生命力與強大感染力。

延伸閲讀：日美少女癡迷中國文化 自己將屋企變「中華風」 結果驚呆13億人