內地中秋月餅難賣　有廠商預計利潤跌7成　專家揭3大原因

综合内媒报道，今年内地月餅市場預計產量與銷售額較去年均有所下降，打折、低價成了關鍵詞，月餅難賣成業內共識的話題更是衝上微博熱搜。有專家總結了月餅市場遇冷的三大原因：政策對天價月餅的打擊、更註重性價比、傾向於消費健康食品。



2023年2月25日，青島，西海岸新區靈山衛大集，老五仁月餅。（視覺中國）

2022年9月3日，青島宣化路早市，一個月餅攤前。（視覺中國）

根據中國焙烤食品糖製品工業協會數據，2023年，中國月餅產量為32萬噸，銷售額220億元（人民幣，下同），而2024年中秋月餅產量與銷售額預計約為30萬噸和200億元，相比上年均有所下降。今年中秋銷售周期短，市場競爭更加集中、激烈，且消費理性回歸。

據《紅星新聞》報道，今年內地的月餅市場，打折、低價成了關鍵詞。在線下商超，月餅禮盒提前半個月就開始打折促銷，而少見高價月餅禮盒，中低端價格月餅則成了銷售主力。

2022年8月26日，福建福清，月餅禮盒。（視覺中國）

杭州一家五星級酒店管理人員表示，今年（酒店）月餅都不太好賣，去年該酒店月餅銷售指標是80萬元，今年則降到了15萬元，還有五星級酒店已經不再銷售自家品牌月餅。

在廣東做月餅代工生意的李先生表示，今年月餅市場整體要比往年冷清一點，往年最少訂單額都是20萬元，但今年單個訂單在12萬元~15萬元左右，少了近三分之一。

《南方人物周刊》報道，有的月餅包裝廠目前還壓著幾十萬套貨賣不出去，都成了負債。有月餅廠主介紹，往年他的工廠做月餅批發定製，毛利率在8%到10%。2024年毛利率縮水嚴重。據他粗略估計，工廠這個中秋季的利潤較2023年下滑了約六七成。

湖南永州，中秋假期各市場商品貨足價穩。（視覺中國）

湖南永州，中秋假期各市場商品貨足價穩。（視覺中國）

月餅市場變化3大原因

《紅星新聞》報道指出，盤古智庫高級研究員江瀚表示，月餅市場的變化主要有三方面原因。

第一，政策上對「天價」月餅和過度包裝的嚴厲打擊，使得豪華月餅禮盒失去了生存空間。2022年6月，中國國家發改委、工信部、商務部、國家市場監管總局聯合發佈遏制「天價」月餅的相關公告，要求重點監管單價超過500元的盒裝月餅。

2021年9月17日，浙江紹興，中秋臨近，散裝月餅受熱捧。（視覺中國）

第二，月餅作為季節性食品，其實是擁有濃厚的「禮品屬性」，但當下消費者愈發注重「性價比」。更多消費者開始追求更簡單的包裝、更平價的產品。

第三，消費者更加關注健康，傾向於選擇低糖、低鹽、低脂以及富含營養的食品。而月餅的製作通常包含大量的糖分、油脂以及麵粉，這些成分使得月餅的熱量和糖分含量都較高。