移居深圳難逃隔代貧窮宿命？為校網住豪宅對面　反活得更自卑

深圳景田的午後，陽光透過樹枝，在許安平的臉上投下斑駁的光影。這是他再熟悉不過的路線——從家到學校，從學校到家，十幾年如一日。家對面，豪宅「水榭花都」的名字在陽光下熠熠生輝，一街之隔，形成了兩個世界。近在咫尺，卻又遠在天涯。



有一次，同學爸爸開車順路捎他回家，問他住在哪裏？他支支吾吾說了很多，最後縮略成：

水榭花都那個方向。

同學爸爸疑惑着問：「你住水榭花都？」許安平說：「沒有，我住在對面。」同學爸爸瞥了一眼窗外。許安平清楚，這是心底的虛榮和自卑在作祟，是經濟水平差異，讓他心有餘愧。

當貧窮的自卑隨著代際傳遞，深漂二代該如何打破「宿命」？（unsplash@darmau）

每一次，當同學們商量着去聚餐，他總是摸摸口袋裏那張被汗水浸軟的50元（人民幣，下同）紙幣，最終說出那句習慣性的「家裏有事」。這是2025年一個普通的周六，17歲的許安平第一次清晰地意識到：在深圳，50塊錢，不夠一個少年體面地度過周末。

困於「圓」內 許安平與50元的深圳

許安平的記憶裏，景田永遠是一個「潮濕的圓」。他說：

這句話最初來自我媽……我們在這片地方東南西北都住過。

這個「圓」，劃定了他前17年的人生半徑，他們一家如同陀螺，在這個片區兜轉了十幾年。在這個「圓」裏，他們從牆壁滲着霉漬的農民房搬到老小區，最後定格在與豪宅一街之隔的普通居民樓。每一次搬遷，都像一次無奈的圓周運動，圓心始終是「學位」。小學時，房東曾承諾帶學位，卻在許安平小升初時反悔。他們寄人籬下，沒有談判的籌碼，只能再次被甩向「圓」的另一個邊緣。

許安平閉上眼睛，能清晰描繪出景田的地圖，但他始終感到一種「距離」。這種距離，是經濟上的。景田是福田區出了名的高租金片區，而父親作為房地產銷售，收入極不穩定，但工作和學校都在此，他們也很難搬遷離開。

為了換取一份暫時的安穩，父親疲於奔命，剩下的時間都用來抽煙喝酒解壓。許安平同樣承受着高壓：寒暑假從不出遊，他去過最遠的地方，只是父母的湖南、四川老家。當同學們吆喝着AA制聚會時，他只能默默站在一旁——即便是最便宜的籃球館，20元的門票也讓他囊中羞澀。

比經濟差距更可怕的，是訊息的鴻溝。他在自己的角落裏掙扎時，外面世界的規則早已悄然運轉。直到小升初前，他才聽說深圳有自主招生的名校，以他的成績本可一搏，卻為時已晚。上了初中，他才發現少年宮離他只有幾個地鐵站的距離。

他擅長朗誦、主持，後來聽同學說起，才知朗誦好可以考主持證。當他去諮詢時，機構老師只是疑惑：「都是小學生來考，哪有年紀這麼大的來？」那一刻他感到恍惚。主持人證本身並無含金量，但他突然意識到，在他不知道的那個世界裏，一個人的天賦和才能是可以被看見、被量化、被兑現的：

不只是農村人一輩子走不出去縣城，即使在深圳，也有人永遠走不出自己所在的角落。

家庭的沉默則加劇了這種孤立。父母為生計奔命，感情不和，許安平發現和誰說話都像「站隊」，不如不說。父母也極少過問他的事，更別提為其成長提供指導。他一個人在摺疊的環境中摸索，但「早熟」的代價是巨大的。長期的孤立與經濟壓力，讓心理問題悄然滋生。最終，強迫症和抑鬱症如潮水般將他淹沒。而父母無法理解：辛苦工作供你吃穿，為何不能安安穩穩學習？

2024年，他正值高二，卻選擇了休學。他做過保安、服務員、工人，並遊歷了中國許多城市，企圖通過「見天地見眾生」來解開心中鬱結。最終，他卻苦澀地發現：「佛法萬千，不如一顆安眠藥好使。」

走了一圈，他發現性價比最高的去處，還是學校。那個他曾經奮力想逃離的「圓」，竟成了唯一能容納他的地方。他回到了學校復學。那個「潮濕的圓」，似乎依然在那裏。

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躍出「圓」外 尤利塔和父輩的跳板

在深漂不斷湧入的深圳，初代深漂是被佩服的，他們富有闖勁，也剛好處在了普通人積累財富的黃金年代，那時遍地是機會；深漂二代是被羨慕的，在新深漂眼中，他們或多或少擁有更多的人脈和資源積累。

尤利塔同樣是深漂二代，她和許安平的家庭經濟起點無異。但她抓住深漂二代的積累，實現了一個經典版本的「深漂二代的突圍」。如今28歲的她，已經能在談起往事時帶着些許釋然：

高中時，我的同學討論的都是周末去香港買東西，那時我連港澳通行證都沒有。

當時班裏的富二代同學，總是互相攀比着身上的名牌，攀比之風在班級裏盛行。尤利塔的品牌觀念就是在初中時建立的，尤其是當時最流行的阿迪達斯（Adidas）、匡威（Converse）……當時，有一些家境較好的男同學，會故意問她那些十幾塊錢的雜牌鞋，是什麼牌子的，也會追問她那麼努力地學習幹嘛？家境較好的同學，把自尊建立在她的自卑上，她對社會財富的割裂感，也在那個時候形成了。

父親作為深漂一代，雖說在深圳無法買房定居，一直在城中村和老小區中遷徙，卻也給了她安心唸書的資本：「爸爸常說，他們那個年代吃飽都難，十幾歲還沒鞋穿。而他給了我一個在深圳相對安穩的成長環境，這已經是一種跨越。」這種「代際託舉」，讓尤利塔的人生走得更加順利了一些。如果說許安平的「50元」是窘迫，那尤利塔的「50元」則是積累。尤利塔回憶說：「那時每周我最開心的就是去文化中心，用免費的資源學習，一天花銷十塊錢左右就夠了。」

高三時，因為戶口問題，她回到老家參加高考。由於在深圳養成了良好的學習習慣，基礎也打得比較好，她高考時超常發揮，考上了比預想中更好的大學。高三及大學，她短暫地抽離了深圳，但卻讓她想通了很多事情：「上大學時，我的舍友很多都是和我一樣，一個月一千的生活費，大家比誰能更省錢。」當自己完全融入他們，當自己並沒有什麼不同，這比任何的雞湯都管用，她的自卑和割裂感漸漸地被撫平了。

如今，她在深圳有了一份薪資可人的穩定工作，雖然還是和父母一起住在老小區的出租房裏，但她感到很滿足：「現在在深圳不僅能吃飽穿暖，還能有閒錢和父母到處去走走，家裏的條件也變得更好了。」

以前，她自認自負，現在，則是「自戀」。她回顧來路，深感個人的努力與父輩的託舉同樣重要——父輩的積累作為「跳板」，她奮力一躍，肩負着「必須更進一步」的家族使命：

放在十幾年前，我也想不到我能走到這裏。很多事實沒辦法改變，那就改變自己的心態。

打破循環 李清和與「自我養育」的補償

少年時的許安平，反映出一代人的心理困境——由經濟壓力和訊息差共同釀成的自卑與匱乏感。而當「許安平們」成為父母，他們正在有意識地進行一場「自我養育」的補償。李清和便是如此，農村出身，很早就輟學到廣東打工，現在已經在深圳十幾年了。

回過頭看，她清楚地看到父母那一輩人的思想侷限，認為兒子孫子才是家庭的延續，在她14歲時，藏起了她的高中錄取通知書，讓她投奔了千里之外的姨媽，開始打工。在深圳定居後，她結婚、生子，又離異了。她想着，一定要給孩子很好的生活，所以一邊帶孩子一邊賺錢，一個人全款買下了郊區的一套小房子。現在，她自覺每天睜眼還是窮得叮噹響，養娃、看病、生活開支，讓她捉襟見肘，但依然供孩子讀上私立雙語學校：

我每個月基本都處於錢不夠用的狀態，生活就是這樣，本來可以好好的，總會突然發生各種需要花錢的事。我覺得這是大人的壓力，沒必要轉移到孩子身上。

她吃過沒文化的虧，十幾歲時看到開車的人，她都以為那人很有錢，受限於父母的認知侷限，她自卑敏感，很多年裏覺得自己不配，活得很痛苦。李清和的教育方式，帶着明顯的「補償心理」，更加關注孩子的心理健康和人格成長。

打小時候起，她就會帶着他在深圳到處玩，拓寬他的視野：「基本上都玩遍了。」很多地方，她只需要帶一些水和零食，花點地鐵費用，最主要的是時間和精力。她對自己非常節儉，但不會讓孩子因為金錢而自卑，教會孩子支配金錢，而不是被金錢支配，她不想讓孩子再被一個「50元」困住。她從小教孩子存錢和花錢，每周給他100元，其中20元自行支配，80元存起來，一個月存下320元。有時候，李清和會在假期多給他500元，讓他自己支配，生日收到的紅包和過年壓歲錢也交還給他。

從9歲到15歲，孩子存了快3萬元。孩子要買大件時，可以自行從其中合理支出。李清和希望在這個過程中，孩子能對理財形成基本概念，養成存款的習慣：「對於成年人來說，生活的難不在於這幾百塊錢，比幾百塊錢多得多。但孩子從小的感受、內心成長、人格成長、認知成長會因為這幾百塊錢而改變，我不想讓他有匱乏感和自卑感。」

在她看來，青春期的敏感和自卑是很正常的，最重要的是要鍛鍊自己的鈍感力，找到平衡。漸漸地，孩子也養成了自己的金錢觀，從和同學出去玩一天花完2000元，到後來自己買東西會貨比三家，堅決不為溢價付款，找到了對金錢的掌控：

階層跨越是需要一代一代積累的。我從農村走出來，儘自己最大的努力不讓孩子當留守兒童，打開的是孩子的閲歷和其他能力。一代又一代，需要時間的沉澱。

許安平、尤利塔、李清和，構成了深圳移民故事的三個方面。從困於「潮濕的圓」，到借力躍出圓外，再到親手為下一代畫一個更廣闊、更乾燥的圓——這不僅是地理的遷徙，更是心理疆域的代際拓荒。

代際傳遞的，不應是匱乏與自卑，而是改變現狀的清醒與勇氣。真正的跨越，始於承認那「50元」的窘迫，並最終有勇氣和能力，不讓它成為下一代的起點。

（備註：文中人物為化名）

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