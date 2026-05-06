賴清德斯威士蘭行：台獨金孫可笑的「保母級」待遇

賴清德終於去成了斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼），也終於返台，照台灣官方說法，這是一次在中國大陸打壓下完成的外交任務，按親綠輿論的說法，甚至稱其為「奇蹟出訪」，證明台灣沒有被封鎖，台灣仍然可以走向世界。賴清德返台後也講得很有自信，說「地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的」，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。這些話當然都很動聽，很適合民進黨大內宣，但問題是這個「奇蹟」本身，已經說明台灣的困境與外交現實有多難看。



綜觀賴清德這趟出訪最值得注意的地方，不是最後有沒有抵達斯威士蘭，而是他是怎麼抵達的。原本正常的專機出訪，因為塞舌爾（Seychelles，或譯塞席爾）、毛里裘斯（Mauritius，或譯模里西斯）、馬達加斯加（Madagascar）撤回飛越許可而喊停，縱然後來成行，卻不是台灣自己重新打開航線，也不是台灣讓那些國家改變主意，而是靠斯威士蘭副總理札杜莉（Thulisile Dladla）搭乘斯國國王專機抵台，把賴清德「順便」載回去，回程又在札杜莉陪同下，再把賴清德送回台灣。

賴清德5日在桃園機場的談話中，把札杜莉形容成航空版的電影「溫馨接送情」（Driving Miss Daisy，或譯「山水喜相逢」）最佳女主角，他這句話或許是想展現幽默與感謝，但放在整個事件脈絡裡，卻是尷尬無比。因為這趟行程最荒謬的地方，正是真的像一場「溫馨接送情」——離台有人接，返台有人送，連一趟邦交國訪問都要靠對方派飛機、派高官、派保母式護送，才得以成行。

這當然可以說是斯威士蘭對台灣的支持，也可以說是斯國國王對賴清德的情義，但若將此說成外交突破，就未免太言重，太會替自己找台階。真正的突破，應該是讓原本被阻斷的路重新打開，是讓自己能以正常方式出訪，但今次的情況卻是路只有繞開，沒有打開，限制沒有消失，還用更不體面的方式勉強通過。（延伸閱讀：賴清德出訪斯威士蘭受挫：點狀複製下的面狀壓縮正在成形）

就結果論，賴清德確實完成了一次訪問，卻也同時證明台灣的國際行動能力已經被推到新的限制層級。過去北京壓縮台灣國際空間，多半是斷交、改名、降格、阻止參與國際組織，如今壓力進一步推進到飛航許可、航線安排、過境協調這些看似技術性的層面。這不是台灣被不被承認的問題，而是台灣還能不能正常移動的問題。

所以，這趟行程表面上是「出訪」了，實質上卻是前一次受挫事件的續集。前一次，賴清德連飛都飛不出去，這一次，賴清德確實離地了，但是要靠邦交國的專機接送才得以越洋。這兩者不是彼此抵消，而是共同構成一個更完整的圖像，即台灣主權論述仍然高亢，但主權的操作性正在被一層層削弱。（延伸閱讀：賴清德出訪斯威士蘭受挫｜連飛都飛不出去的主權 還剩下什麼？）

5月5日，賴清德於桃園機場發表返台談話。（台灣總統府提供）

把這件事拿來對照陳水扁時期的「迷航外交」，更能看出差別。陳水扁當年的操作固然也很冒險，也有高度政治表演成分，甚至讓人覺得荒腔走板。但陳水扁至少很有guts，把自己的專機當成戰機在天上硬闖，帶著一種不管不顧的政治賭性，那是台灣政治裡很典型的「扁式冒進」，既粗糙又危險，但留有一股硬闖的氣味。

但賴清德這一次則不同，他不是自己開路，而是被邦交國接走，他也不是用台灣自己的外交工具突圍，而是借對方的飛機完成任務。這當然比較安全，但象徵意義上卻更難看。兩相對照，陳水扁的迷航外交像是硬闖，賴清德的斯威士蘭行則像是被護送，前者是賭徒式外交，後者則近乎保母式外交。

既然此次已開了先例，台灣接下來要擔心的，是這會不會變成未來台灣高階官員出訪的新模式？如果下次又有訪問邦交國行程，又遇到沿途飛越許可被阻，難道每一次都請對方派專機來接？若台灣高官要去中南美洲，就請邦交國政府派飛機赴台灣載人？若有一天賴清德想去梵蒂岡，難道要請教宗也來充當「溫馨接送情」男主角，親自接送往返？

5月5日，賴清德在斯威士蘭副總理札杜莉（Thulisile Dladla）「同機護送」下返台。（台灣總統府）

這個例子固然聽起來超現實、很荒謬，但越荒謬往往越真實。賴清德多年來以「台獨金孫」稱號起步台灣仕途，獨派支持者也可以把他的每一次動作都講成意志堅定、突破封鎖，但現實的情況是，國際政治不與台獨同溫，賴清德也不是「世界的金孫」，沒有哪個國家有義務、心力為台灣提供「保母級待遇」。斯威士蘭這次願意做到這一步，是邦誼、利益與特殊政治結構共同作用的結果，不可能被無限複製。

更重要的是，這次出訪並沒有改變台灣外交困境的基本結構，北京仍然有能力把壓力投射到第三國的技術決策裡，相關國家仍然會在成本衡量後選擇配合北京，美國與理念相近國家仍然多半停留在聲明支持與政治表態。台灣依舊可以得到很多漂亮的聲援，但也僅只於此。（延伸閱讀：賴清德出訪受挫｜台灣手持「祭天劇本」 北京已無須出手）

因此，賴清德這趟斯威士蘭行的重點不是「終於去了」，而是「必須怎麼去」。靠友邦專機接送、靠高規格保密、靠繞行航線、靠抵達後才敢公布，這些都不是正常外交，而是台灣外交處境被推向新階段的寫照。可以說，北京過去壓縮的是台灣的邦交與名稱，現在是連移動能力與行動路徑都開始納入限制，這才是變化的起點。

是以，賴清德當然可以說「台灣是世界的」，但世界依舊不會為台灣開路，親綠輿論可以自嗨高喊「奇蹟突破」，可如果賴清德出訪，尚需要友邦專機來回護送，還得像秘密行動般低調進出，那這個「奇蹟」本身，其實就已經說完了台灣的困境。