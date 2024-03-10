十三問中國經濟之六：出口未斷崖式下跌　比悲觀的預期樂觀

2024年「兩會」召開，中共二十大換領導班子之後，由李強帶領的新政府帶來的首份《政府工作報告》，而今屆兩會，最受關注的話題，就是中國經濟發展問題。

「中國是2023年的輸家」、「中國是反全球化的輸家」、「中國是貿易戰的輸家」……這是《華爾街日報》在2023年歲末報道中國時用的句式。此外，「中國經濟是否會陷入『停滯的十年』」、「中國經濟陷入惡性循環」這些雜音也不絕於耳。當然，西方媒體將中國定義為「loser」，這不是一個新聞，而是西方媒體多年來的慣用伎倆，同「中國崩潰論」、「中國經濟登頂論」如出一轍。然而現實卻是，中國已經成為全球第二大經濟體、中國在新能源等新賽道遠遠超越西方發達國家、中國汽車出口量已經超越日德成為全球第一……正如中國外交部所言：中國經濟沒崩潰，反而「中國崩潰論」屢屢崩潰。

但從數據上看，確實「出口連續數月下降」、「吸引外資創歷史新低」，「消費者信心指數委靡不振」，從社會層面來說，更存在宏觀數據和微觀感受之間的「溫差」。「信心不足是目前中國經濟的一個主要問題」也是一個事實。有人說：「微觀經濟感受才是真實的，無法用宏觀數據修飾、打扮出來」。但是，難道說5.2%仍高於大部份經濟體的GDP增長是「粉飾」的數據嗎？更何況需要注意的是，炒作「中國經濟陷入疲態」時，年均增長仍在全球大國中領先的中國經濟結構轉型已經悄然發生。

哪個才是真實的中國？何謂好？何謂不好？是看數據還是憑感覺？我們將通過十三個角度試著回答。



【《香港01》將陸續推出《十三問中國經濟》系列文章，此為第六篇】



十三問中國經濟之一：無需感嘆5% 丟失的3個2%

十三問中國經濟之二：外資撤離中國了嗎？



十三問中國經濟之三：下一個「中國」還是中國



十三問中國經濟之四：經濟戰最終比的是工業基礎



十三問中國經濟之五：進出口雙降 中國「被脫勾」？



從2023年年初以來，關於中國出口的悲聲可謂不絕於耳。「出口斷崖式下跌」幾乎是各大媒體的統一標題。但按照中國海關總署發布2023年貨物貿易進出口總值顯示，2023年1至12月，全國進出口總值為41.76萬億元，同比增加0.2%。其中，出口總值為23.77萬億元，同比增加0.6%；進口總值為17.99萬億元，同比下降0.3%。

這個數值事實上並不差，一方面2022年增幅很快，帶來的基數比較大；另一方面中國2023年面臨著巨大的國際形勢變化帶來的壓力，全球經濟放緩、降價搶訂單等這些都有關係。如果以美元計，中國出口美元計價同比-4.6%，但兩年復合增長0.4%，價跌量升。這顯然是匯率造成，美元大放水所致。2023年的中國出口成績，事實上比悲觀的預期樂觀。

即便是美元計價，據世貿組織測算，2023年中國出口貿易全球占比14%，連續15年全球第一。也就是說，中國的蛋糕份額變化不大。巨大的出口體量讓中國不可或缺。中國的創新動能、產業鏈完備程度、規模效應，勞動者的勤勞和高效，都讓中國商品具備了全球競爭的優勢。

但值得註意的是，中國出口構成發生了天翻地覆的變化，傳統外貿業如服裝、玩具斷崖式下滑，而汽車製造、新能源產業、機械配件業全面開花。這一年，中國的光伏產品出口在全球的市占率接近80%；中國超越日本，晉級為世界第一汽車出口國。

按照中國官方數據，2023年，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等「新三樣」產品合計出口首次突破萬億大關。汽車及零件出口在過去三年間持續爆發式增長，分別增長104%、82%和76%，連續40個月保持正增長，成為出口重要增量。

2024年1月10日，山東煙台，裝載新能源汽車的「比亞迪開拓者1號」從煙台港啟航。（視覺中國）

其他各品類份額與疫情前變化不大，車船運輸設備占比有所擡升，紡織品和機電產品略有下降。以HS出口品分，出口商品中占比最高的依然是第十六類機電產品（包括電子電器和機械設備），2023年全年占出口比例為41.6%。其次是第十一類紡織類產品，占出口比重為8.62%；賤金屬（第十五類）和車船等運輸設備（第十七類）占出口占比分別為7.93%和7.2%，是中國出口的第三和第四大品類。

按照哈佛大學的增長實驗室（Growth Lab）整合了全球133個主要國家的貿易數據，進行統一標準、統一口徑的橫向比較。中國在電子類、機械類、金屬類和紡織類的出口份額都穩居全球第一，形成了數倍於追趕者的優勢；

20世紀90年代，中國外貿的標簽還是襯衣、襪子這些紡織品和大量的農產品，產品的復雜性和附加值都很低。當時流行一種說法：中國要出口10億雙襪子，才能從美國買來一架波音飛機。時間來到2020年代，中國的出口結構中，高復雜性的電子產品、機械、汽車等，已經占據了半壁江山，而且正在更多的高科技和尖端製造領域積累優勢。2020年到2023年，這些產業優勢愈發明顯，出口可謂是一騎絕塵。

20世紀90年代，中國外貿的標簽還是襯衣、襪子這些紡織品和大量的農產品。（視覺中國）

哈佛大學增長實驗室根據出口商品的多樣化和復雜程度，對133個國家進行經濟復雜性排名，中國的名次從1995年的46位，已經上升到2021年的18位。實驗室預測，到2031年，中國的排名將上升至第4位。經濟復雜性的提升，意味著中國具備了更強大的綜合科技實力，更深的產業護城河和更強的商品競爭力。

同樣明顯的變化是，過去很長時間，發達國家都是中國最重要的貿易夥伴和產品服務出口國。20年前，中國出口額的七成都流向發達市場。但觀察2003年到2022年的變化，發達市場占中國出口總額的比重，已經由之前的73%下降到不足50%。取而代之的是東南亞、中東、非洲、東歐和拉美的更多新興經濟體和前沿市場。

2023年中國對新興經濟體出口明顯好於發達經濟體。對美、歐出口增速分別為-13.1%和-10.2%，較上年分別下滑14.3和18.8個百分點。美、歐出口份額經歷震蕩下行後，2023年均維持在15%左右水平，分別較疫情前下降2.0和2.5個百分點。取代美歐，東盟出口占比從2005年的不足8%上升至2023年的15.5%，超過美歐一躍成為中國最大的出口地區。2023年中國出口亮點在俄羅斯、非洲、墨西哥、沙特和阿聯酋，出口增速分別為46.9%、7.5%、5.1%、12.8%和3.4%，份額分別為3.3%、5.1%、2.4%、1.3%和1.6%，分別較疫情前上升1.3%、0.6%、0.6%、0.3%和0.3%。

發達市場占中國出口份額的相對下降，可能容易被歸因為2018年以來的貿易戰和「脫鉤」。但事實是，中國對發達市場的出口總金額還是有上漲的，只不過發達經濟體受到高通脹、高利率困擾，整體經濟景氣度弱於新興經濟體。新興經濟體的快速成長進一步提升了它們對中國產品的巨大需求，且這些需求的增量超過了發達市場。

而這一變化更是中國發展戰略調整，尋求貿易夥伴多元化帶來的一個長期和必然的結果。2013年中國提出「一帶一路」倡議，推動構建「人類命運共同體」，更加主動地發掘東南亞、中亞、中東和中東歐等廣大發展中國家和地區的合作潛力。僅從狹義的「一帶一路」64個沿線國家看，這些國家擁有18萬億美元的GDP和35億人口，經濟體量與中國相當，人口基數和地域面積則更為龐大。儘管與美國、歐盟、日本等國相比，他們的總量和人均GDP偏低，但這也意味著更快的經濟增速和更大的潛在市場。

「中歐班列」是「一帶一路」的旗艦項目之一。（新華社）

出口數據疲軟，這是一個事實，但沒必要跟着渲染恐慌，更何況中國之前已經實踐過兩次很成熟的應對方案，有著豐富的應對經驗。1998年，亞洲金融危機爆發，中國持續高速增長近10年的外貿出口，作為「三駕馬車」之首，首次出現了停滯。2008年，金融危機持續蔓延，又持續了高速增長10年的外貿出口，出現了持續8個月的負增長，創了改革開放以來的記錄。2023年的這一次，美國貨幣政策放水、疫情沖擊、俄烏沖突，將原本10年的朱格拉周期（Juglar cycle 十年為一個循環的經濟周期理論，一個經濟周期會經歷「上升」、「爆發」和「清算」）拖到了15年，更加直觀感受到了西方資本的經濟周期。

而這種經濟周期，從來不是只針對中國一個國家。無論是1998年的東南亞金融風暴，還是2008年的次貸危機，整個亞洲的製造業，都隨著西方需求的周期性下滑，與美元資本的政治性回流，遭受到了不同程度的沖擊。2023年的這一波，也是同理。日韓越印巴土這些依賴西方消費市場的亞洲製造業國家，也都將遭受一波結構性的沖擊，出口導向型企業關閉，引發工人失業、農民工返鄉。這種民眾失業帶來的結構性沖擊，又將引發亞洲國家之間的貿易保護壁壘和貿易摩擦，以及各國內部投資意願的不斷下滑，導致經濟低迷甚至爆發嚴重的內部經濟危機。

基本上，中國都是靠著強大的內需渡過危機的，針對這次的衝擊，中央也早早的就給出了「國內大循環為國內國際雙循環提供堅實基礎」的戰略安排。事實上，無論是1998還是2008，中國都是一方面大規模清退過剩落後產業，通過勞動力的重置，推動產業升級轉型。其實，現在不也正在這個過程中嗎？而且從出口結構上來看，已經看到了轉型的結果。

另一方面通過大規模的產業升級和刺激消費，用龐大的市場取代西方，也是亞洲需求的發動機，會迫使日韓等鄰國紛紛調整跟中國相匹配的產業鏈，出讓核心技術，攜手渡過危機。在西方對亞洲的需求長期停滯的大趨勢之下，這一輪中國的需求刺激，也背負著產業升級的責任。此番百年未有之大變局中，看到了「危」，更要看到「機」。區別，在於是代表了注定淘汰的落後生產力，還是符合新時代的先進生產力。

最新公布的進出口數據顯示，中國貨物貿易進出口規模創歷史同期新高，外貿實現良好開局。海關總署3月7日公布的數據顯示，今年1-2月，中國貨物貿易進出口總值6.61萬億元，同比增長8.7%。其中，出口3.75萬億元，增長10.3%；進口2.86萬億元，增長6.7%。特別是出口增長良好。按美元計價，中國今年前2個月的出口比一年前同期增長7.1%，這一增幅不僅大大超過經濟學家的預期，而且也高於去年12月的增幅。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

1-2月顯然是超預期的。但重要的不是增長數據，分類別數據來看，機電產品同比增長8.5%，除手機之外其他品類像機械設備、家電、集成電路、汽車等都有大幅度增長，這說明基本盤挺穩的。另外，傳統出口比如衣服紡織箱包等竟然也實現了超過10%的增長，倒是讓人有些意外的。

國別上來看，恰能說明中國國家戰略的成功。一帶一路國家正在成為外貿新的增長點，如果東南亞拉美非洲中亞這些國家能夠發展起來，未來都是十分巨大的市場。第一大貿易持續是東盟，數據非常穩定，對東盟進出口繼續維持增長，其中對越南出口增加超過20%。另外亮眼的是，中國與拉美以及非洲的進出口都有13.9%的增長，其中出口增長更是超過20%。

中國對歐盟雖然出口下降1.3%，進口下降9.4%，但對歐盟三大國德國法國意大利出口都保持了正增長，進口大幅度下降，說明這三個國家在俄烏沖突中本土製造能力還是受到了較大的影響，尤其是德國。然後中國對美國出口增加5%，進口下跌9.7%，這大概率是制裁影響的結果。

如果結合看《十三問中國經濟之五：進出口雙降 中國「被脫勾」？》就可發現，一路走到今天，其實中國的貿易轉型可以說是很成功的。不論是分类别，還是分國別，整個貿易結構是紮實的，即便有可能受到外需和地緣政治的影響，但整體衝擊都可控。