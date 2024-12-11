校園天地｜港澳攜手　共同促進多元文化教育

十一月中旬，澳門氹仔中葡學校率領全體教員，聯同何東中葡小學、鄭觀應公立學校及石排灣公立學校代表，就「如何支援非華語學生學習中文」為主題，前往本校進行了一場精彩的交流活動。 （內容由錦田公立蒙養學校提供）



來自不同種族的學生代表以本族語言歡迎眾來賓。（錦田公立蒙養學校提供圖片）

活動伊始，來自不同族裔的學生代表用其本族語言向嘉賓們熱情地問好，展現出學校的多元文化氛圍，在場每位嘉賓都深深感受到學校多元文化的魅力。隨後，曾校長向來賓簡介本校的歷史，以及學校的教育理念和發展方向。他強調，學校一直致力於創造一個包容的學習環境，幫助非華語學生克服語言障礙，融入學校生活。

在分享環節中，徐主任簡介學校在課程規劃、教學策略以及行政規劃方面，如何根據非華語學生的特性和學習需要，支援他們學習中文。在課程規劃方面，學校善用教育局頒布的校內評估工具，甄別學生的學習起步點，並參考第二語言學習架構，規劃校本課程。在教學策略方面，學校團隊因應學生學習第二語言的序列，在初小階段關注學生的説聽能力，先提升他們對學習中文的信心，再在高小階段培養學生的閲讀和寫作能力。另一方面，學校團隊為本地及非華語學生創設了豐富的學習經歷，包括每年舉辦中華文化日及文化共融日，促進本地與非華語學生對不同文化的認識，又曾與著名兒童文學作家潘明珠女士創作廣播劇，提升學生的表達能力以及學習中文的自信。

學生向來自澳門的教師介紹學習內容及活動。（錦田公立蒙養學校提供圖片）

活動高潮部分，由何副校帶領非華語學生進行一場以《憫農(其二)》為教材的精彩交流課。學生們踴躍參與，展示了他們的學習成果和自信，讓在場的嘉賓們感受到非華語學生在學習中文過程中的投入和努力。

其後，香港獅藝館龍獅體育會鍾師傅帶領學生為來賓獻上被列為非物質文化遺產的客家舞貔貅表演，精彩的演出贏得了在場嘉賓的讚譽，現場氣氛熱烈。曾校長指出：「這樣的文化交流不僅讓學生們展示了自己的才華，更加深了他們對傳統文化的認識。」

港澳學校領導層與香港獅藝館龍獅體育會鍾師傅合影。（錦田公立蒙養學校提供圖片）

活動尾聲，團隊帶領嘉賓參觀校園，細聽學生們分享各科學習及參與活動的經歷。校園中的每一個故事都是學生成長過程中的重要一環，這些經歷將成為他們未來生活中不可或缺的一部分。活動不僅促進了港澳兩地學校間的合作，也為如何促進非華語學生的學習和成長方面進行了寶貴的經驗共享。 期待未來港澳兩地學校能有更多這樣的交流機會，讓師生們互相學習，建立深厚的友誼。

（內容由錦田公立蒙養學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『中華文化學人計劃查詢』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。