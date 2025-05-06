賽馬會體藝中學旅遊業主題跨學科研習　《香港01》工作坊裝備學生

沙田區賽馬會體藝中學本學年於中一級推行名為「We are Hong Kong」的跨學科專題研習，全年在不同學科中加入香港旅遊業相關的學習元素，透過不同活動學習訪問技巧、資訊素養，提升學生語文能力和自主學習能力。



「We are Hong Kong」專題研習屬全年活動，期望讓學生透過不同活動，應用各個科目所學的知識及技巧，包括中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活，當中會涉及訪問技巧、資訊素養、溝通協作，並能提升語文和自主學習，加強各科的聯繫，提高學生的學習效能。此外，學生於活動前後進行的資料搜集及整合過程，不但能活學活用，實戰訪問更能鞏固技巧，培養學生正確價值觀，學習以禮待人，向遊客介紹香港特色。

旅遊業主題跨學科專題研習 全方位提升學生多元能力

賽馬會體藝中學早於學年初已開始推動跨學科專題研習，例如在英文科教學生如何向旅客自我介紹、設計問題和追問題目，讓學生可以活用課堂所學。另外，亦會於班主任課內指導學生構思專題研習題目、資料搜集等，為活動日外出訪問做準備。

活動定於1月24日「中一活動日」進行，全級學生分批前往本港不同旅遊熱點考察並訪問旅客，學生需要記錄訪問內容，並於下學期運用多媒體展示方式向同學分享研習成果，展示訪問、匯報、影片拍攝、後期製作等技能。

校園記者工作坊 裝備學生發問技巧

《香港01》早前為賽馬會體藝中學的中一級學生舉辦「校園記者工作坊」，提升學生設計問題、發問和採訪技巧，為活動日外出採訪旅客做準備。（蘇煒然攝）

為配合是次研集，《香港01》曾到校為學生舉辦「校園記者工作坊」，提升學生設計問題、發問和採訪技巧。活動由總編輯主任蕭輝浩主持，他先簡介記者採訪前的準備工作，再進一步教導學生如何擬定訪問問題、不同情景下的發問方式，以及訪問技巧。例如學生訪問前要先做好資料搜集、問題亦要簡單直接，訪問期間必須隨機應變。

主持亦提到，問題的種類包括是非題、選擇題、開放式問題及假設性問題等，要求學生嘗試以記者角度的「5W1H」思維，擬定訪問問題，導師又列出兩個情景題，要同學討論提問重點。過程中不少學生均感到雀躍及興奮，熱烈分享自己的想法，再由導師和同學點評。

活動以情景題要求學生擬定提問問題，學生表現雀躍。（蘇煒然攝）

互動活動後，導師歸納出好問題的特質，首要是清晰明確，讓受訪者能夠理解；其次是具針對性，避免受訪者答非所問；第三是受訪者能透過回答問題提供有用資訊，能引導受訪者思考；同時訪問要在短時間內完成，提問亦應多用開放式問題，讓受訪者有作答空間。最後，主持提醒同學，記者在社會中擔任監察者和報道者的角色，必須以中立、客觀和持平的態度工作，將資訊有效傳播予大眾。

工作坊讓學生認識記者日常工作，並了解有效資訊傳播的重要性，從中亦提升組織和溝通能力。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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