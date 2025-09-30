《香港01》辦非遺文化講座體驗活動　學生親身體驗客家舞貔貅

「各位同學早晨！今天我們要認識客家舞貔貅，大家有沒有看過？」香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅的聲音響起，台下學生紛紛舉手回應，有的說在電視上見過，有的喊着現場見過。



這場由《香港01》為東莞工商總會張煌偉小學舉辦，以客家貔貅為主題的講座暨體驗活動，在師生的熱情互動中揭開序幕。作為香港非物質文化遺產的一員，客家貔貅承載着百年歷史與獨特文化，鍾師傅不僅與學生分享其歷史由來與特色，更要讓學生近距離感受這項傳統藝術的魅力。



香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅是香港僅餘少數的舞貔貅師傅之一，屬客家貔貅的傳承人。（羅國輝攝）

香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅，是香港少數的舞貔貅師傅之一，屬客家貔貅的傳承人。鍾師傅表示，傳統上客家舞貔貅是民間習俗，有宗教意味甚至許多禁忌，但隨時代進步，現時客家舞貔貅已是一項男女皆宜、有益身心兼承傳中華文化的運動。

客家舞貔貅已是一項男女皆宜、有益身心兼具中華文化傳統的運動。（羅國輝攝）

認識貔貅由來與特色

鍾師傅介紹，客家貔貅又稱「斗牛」，是中國四大瑞獸之一，起源於東江、江西一帶，後流傳至福建、梅州等地，清末時由南貴師祖傳入香港，先在荃灣，後到大埔一帶流傳。作為第六代傳人，鍾師傅提到，香港客家貔貅已有百多年歷史，並於 2014 年列入香港非物質文化遺產。

東莞工商總會張煌偉小學學生對講座活動非常投入，展現出對中國文化濃厚的興趣。（羅國輝攝）

巧妙運用五行元素

貔貅的顏色以中國五行為基礎，寓意五行相生、生生不息；不僅象徵吉祥好運，更有聚財、招財之意，因此常見於新屋入伙、店鋪開張等場合。與舞獅不同，貔貅的伴奏音樂以小巧的「滴鼓」和銅鑼為主，聲音清脆；舞動時講究跳躍、翻滾，注重下盤功夫與腰馬，表演者需展現「喜怒哀樂、動靜驚怡」八態，頗具難度。

鍾師傅還帶來兩隻貔貅供學生近距離觀察，傳統貔貅樣子較兇猛，有八卦圖案、三隻角和長尾巴；現代改良版則較可愛，顏色鮮艷，尾巴較短，便於學習。學生們仔細觀察，紛紛指出「顏色不同」、「嘴巴大小不一」的分別之處。

客家舞貔貅表演 學生掌聲不斷

經過一輪講解後，鍾師傅特意請來棉紡會中學的學生客串表演客家舞貔貅。表演中，貔貅跳躍翻滾，動作靈活，配合滴鼓與銅鑼聲，活力十足。學生們看得投入，不時報以掌聲，更有人忍不住喊「精彩」，還有人問「會不會空翻！」，現場氣氛高漲。

學生親身感受舞貔貅難度

表演結束後，到了學生最期待的體驗環節，不少同學躍躍欲試，輪流戴上貔貅頭套嘗試舞動。不過沒多久，有人就因為力不從心把頭套放下，師傅笑着解釋稱﹕「貔貅看似小巧，舞動起來很考氣力，要練好基本功和功夫才行。」體驗的學生笑着點頭，現場充滿歡樂互動的氛圍。

活動最後，師傅鼓勵學生多關注客家貔貅文化，若在街上見到表演，不妨多留意，感受這項非遺的獨特魅力。

《香港01》舉辦以客家貔貅為主題的講座暨體驗活動，並邀得香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅，到東莞工商總會張煌偉小學任講者。（羅國輝攝）

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

即睇30萬元「推廣中化體驗活動津貼」申請運用詳情

如有興趣了解更多詳情，可與黃先生聯絡。

電郵：education@hk01.com （標題註明 『中華文化學人計劃活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747